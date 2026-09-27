蜜糖｜不止可消炎養顏？蜜糖特殊功效你要知　食用禁忌不可忽略

踏入秋季天氣漸轉乾燥，不少人會飲用蜜糖水滋養喉嚨，其實蜜糖除了可以滋潤，還有消毒殺菌、預防骨質疏鬆及美顏等功用，就連鄧紫棋(G.E.M.)都曾在社交平台分享她的護膚秘訣是用蜜糖水洗面。蜜糖的營養成分包含葡萄糖、黃酮類化合物等190多種，適當使用對健康有益，但若果食用方法錯誤，分分鐘有反效果。另外，雖然蜜糖屬於健康食品，但非人人適宜食用。到底食用蜜糖有哪些禁忌？



蜜糖含有各種營養素，除了直接食用，還可沖水飲用。（圖片：香港原蜜）

蜜糖有80至95%的碳水化合物，主要由葡萄糖（glucose）和果糖（fructose）組成，兩者均屬於單糖。蜜糖蘊含豐富的營養素，包括維他命B1、B2、B6、C，以及礦物質鈣、鎂、鐵、鉀、鈉等，均有助促進身體新陳代謝，維持健康。

美國國際蜂蜜協會更指出，人在運動前後飲用蜜糖水，有助迅速增強及補充體力。此外，蜜糖同時具有消炎抗菌的效果，所以喉嚨痛時食用適量蜜糖或飲蜜糖水，均有紓緩作用。

幼兒食用或致中毒 糖尿患者不建議服用

雖然食用蜜糖有不少好處，但其實並非人人適合食用。在中醫學角度來說，蜜糖偏濕，故脾虛、脾濕及多痰濕重人士均不宜飲用蜜糖水。另外，由於蜜糖含高糖分和熱量，每100克的蜜糖約含有83克糖，相等於約300個卡路里。故大量進食蜜糖，不但影響血糖穩定，還會造成脂肪堆積，故亦不建議糖尿病患者食用。值得留意的是，蜜糖在釀造及運輸過程中，容易受到肉毒桿菌的污染，故一歲以下的幼童亦應避免食用蜜糖，以免因腸胃功能較弱引致中毒而令腸胃不適。

一歲以下幼童腸胃功能較弱，應避免食用蜂蜜。（圖片：Pixabay）

即使不屬於上述提到的人士，食用蜜糖本身亦有不少需要注意的地方。由於蜜糖本身屬於甜食，甜食會增加胃酸分泌導致胃酸過多，損害胃粘膜。故若長期空腹喝蜜糖水，很容易增加體內酸性，久而久之，可能會因為胃酸過多而演變成胃潰瘍或十二指腸潰瘍。

此外，蜜糖水亦應避免在晚上臨睡前飲用，因為晚上睡覺時血液會因為缺水而變得特別的粘稠，而睡前飲用蜜糖水將加劇血液的粘稠度，長期如此或會引發心血管問題，故即使要在晚上飲用蜜糖水，亦應在晚飯後一小時至睡覺前一小時這段時間內飲用。

雖然很多人喜歡用蜜糖調製飲品，但由於果糖會令豆類食品鈣化，引致消化不良，因此不建議在豆漿中放入蜜糖。

蜜糖宜用溫水沖泡

而要充分發揮蜜糖的益處，水溫是關鍵所在。蜜糖含有豐富的天然養分，但如果以高溫的水沖泡，會破壞當中的維他命及礦物質，從而影響飲用蜜糖水的功效，例如水溫超過60°C時部分活性成分將失去活性，而水溫超過80°C時大部分活性物質將失去活性。另外，用熱水沖泡亦會令蜜糖的味道因此變酸，香味也會被沖淡。

用熱水沖蜜糖水，不但破壞當中的維他命及礦物質，還會令蜜糖變酸。（圖片：Shutterstock）

而用冷水沖泡，雖然不會破壞養分，但從中醫的角度，冷水屬於寒邪，會損害脾胃消化功能，因此亦不建議用冷水沖蜜糖。

所以最佳的蜜糖水沖法其實是用大約30°C至60°C左右的室溫水或暖水，若希望透過蜜糖水舒緩咳嗽和喉嚨痛，以暖水沖泡的蜜糖水將更容易被人體吸收，除了有舒緩作用，亦可令身體變得暖和，促進睡眠。

忌用金屬容器盛載蜜糖

除了要注意水溫，用以盛載和舀蜜糖的容器亦十分講究。如上文提到，因為蜜糖屬於酸性，故無論是保存或沖泡，都應避免使用金屬容器，以免蜜糖因為與金屬接觸而產生氧化反應，從而破壞蜜糖中的營養素。

同樣地，無論在直接食用或使用蜜糖沖水飲，也不應該使用鐵匙羹舀蜜糖。最好使用木製、瓷製或瓦製的匙羹，避免蜜糖中的營養被破壞。

舀蜜糖不宜用金屬匙羹，以免破壞當中的營養。（圖片：知乎）

另外，亦要小心不要讓舀蜜糖的匙羹沾到水。因為優質成熟的蜜糖，含水量一般在20%以下，故在保存良好的情況下，蜜糖的保質時間會比較長，不容易變質。而水分是引起蜂蜜發酵變質的重要因素，故在保存和使用的過程中，都應注意水分的問題，一旦蜜糖中的水分超過了21%，便會導致酵母菌大量生長繁殖，酵母菌會不斷地分解蜂蜜中葡萄糖和果糖，產生二氧化碳和酒精，蜜糖因此發酵變質，不但失去了原有的香味，甚至聞起來有酒精的味道，並夾雜酸味，這便證明蜜糖中的營養素已被微生物破壞。

食用蜜糖大有學問，大眾在食用之前宜先了解個人體質，並使用適當的方法進食，以免得不償失。

Reference: HK01,International Journal of Food Properties, Line, Honey