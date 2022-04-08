驚恐症｜周杰倫疑因驚恐症致心臟不適 三成因要知 入隧道會發病？

亞洲天王周杰倫日前在社交平台披露，自己心臟、呼吸出現不適，且有手麻情況出現，他憂慮病情或與驚恐症有關。本港精神科專科醫生指，驚恐症的確並不止影響心理精神狀態，病情甚至可影響生理層面，令身體出現明顯症狀。而當患者身處其中一類環境時，更會容易觸發病情。

周杰倫在社交平台上載了一張正在接受靜脈注射的照片，引起不少粉絲擔心。（周杰倫IG）

周杰倫心臟、呼吸皆不適

周杰倫周四(4月7日)在社交平台上載了一張正在接受靜脈注射的手部照片，並留言表示：「不知道是恐慌症（驚恐症），還是心臟引起呼吸、手麻，有醫生可以給我意見嗎？」，估計正在醫院接受治療。

事後，周杰倫太太昆凌在社交平台回應指：「（丈夫）一切沒事唷，謝謝大家關心啦」。周杰倫的公司亦有回應：「這兩天他（周杰倫）呼吸有比較不順暢，醫生打個針讓他放鬆一下，現在沒事了，謝謝大家的關心。」

周杰倫的病情疑與驚恐症有關。(周杰倫IG)

驚恐症症狀突如其來 10分鐘可達高峰

雖然暫未確定周杰倫的病情是否與驚恐症有關，但驚恐症事實上的確可導致患者身體出現心跳加快、呼吸急速及手腳麻痺等症狀。

據本港精神科專科醫生沈君豪介紹指，一般情況下，當人遇到危險情況時，例如家中起火，都會逃跑及有害怕的反應，這是源於人面對外界壓力時，身體會作出正常的生理反應，如呼吸急促及心跳等，此生理反應名為「戰鬥或逃跑」（fight-or-flight response)，身體似是響起警鐘般應對危機。

可是，有些人會在不明原由下突然極度驚慌，不斷出現「恐慌突襲」，「恐慌突襲」指當人在安全及沒有外來誘因的情況下，突如其來出現緊張的症狀，似是身體警鐘誤鳴。而這些徵狀來得非常突然，通常在短短10分鐘內達到高峰點，這些情況其實是情緒病的一種——「驚恐症」。

▼同場加映，可影響情緒的營養素（按圖👇👇👇）

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密閉空間易觸發病情

據沈君豪醫生表示，驚恐症病人隨時會有「恐慌突襲」，尤其在密閉的空間，例如在隧道內，曾有患者在駕車駛進隧道後遇上塞車，隧道內密閉的環境卻引發他的「恐慌突襲」，當時他非常害怕、無法呼吸及心跳加促，甚至要下車求助，去救護站休息。一般而言，驚恐症的症狀還包括：

．心跳加快

．呼吸急促

．手心冒汗

．手震

．心胸翳悶

．肚痛肚瀉

．手腳麻痺

．時冷時熱

．頭痛等



在密閉的空間，例如在隧道內，較常見引發「恐慌突襲」。（西隧官網）

驚恐症三大成因

驚恐症病發率為2-6%，男女病發率比例大概為1:2，第一次病發期通常出現於青少年至30歲。「驚恐症」有多種原因，包括：

▼驚恐症與遺傳有關？還有什麼成因？（按圖 👇👇👇）

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1. 遺傳



遺傳是「驚恐症」主要的病因，有研究指高達三分一的驚恐症患者會有一位家庭成員亦患有此病。

2. 環境



與童年時傷痛的經歷，以及父母本身的焦慮表現有關。

3. 生理



醫學研究報告顯示，由於腦部所產生的血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明原因及無法控制的情況下出現，錯誤地詮釋身體信號令患者誤以為生命有威脅，例如心跳加速誤認為有心臟病、呼吸急促為窒息，或誤以為自己情緒失控等。

*若以上情況惡性循環會使情緒惡化，情況嚴重至呼吸急速的話，會導致身體內的二氧化碳含量過低，而引起其他病徵，例如手腳及嘴唇有麻痺及針刺的感覺、頭暈眼花及頭痛。

情緒問題在香港越來越普遍，醫管局的資料就顯示目前香港抑鬱症患者估計有高達30萬。（christopher lemercier/unsplash）

藥物和心理治療雙管齊下

沈君豪醫生指，藥物及心理治療是有助於紓緩病徵及減低病發的風險，通過適當的治療，驚恐症病情是可以控制的。

藥物治療



驚恐症病發是由於腦內的血清素失衡，導致緊張的反應機制不能運作正常。因此醫生會使用調節大腦血清素的藥物以控制病情，病人的情況大約於4至6星期後會有所改善。

心理治療



沈君豪醫生指，認知行為治療是驚恐症主要的心理治療方法，當中大約分兩大部分：

首先是健康心理資訊講解，讓病人對驚恐症有更多了解及認識，包括其成因及病發情況等，有助消除他們對病徵有負面的觀感及焦慮，以及對驚恐症的誤解。

然後，醫生會指導病人在病徵出現時如何處理及面對生理上的不適，如肌肉放鬆的方法及呼吸的控制，以及處理對身體症狀的思想陷阱。驚恐症的病人在面對身體不適反應的時候，容易會產生負面的假設，例如當患者心跳加速時，便會假設心臟出毛病、會負荷不了，甚至以為快將休克、窒息，以及將要死亡等後果，此時醫生會引導病人，為這些思想作出認知分析及重建，嘗試替自己的思想找證據。

此外，身體感覺暴露治療 （interoceptive exposure）亦是醫治驚恐症的重要部份，醫生會和病人一起經歷他們最害怕的身體感覺或症狀，然後加以分析及重整對這些症狀的既有觀念，這也是認知行為治療內的元素之一。

精神科專科醫生沈君豪（受訪者提供）

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