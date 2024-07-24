失眠｜睡眠不足易三高、失智？失眠別先吃安眠藥醫教6招睡眠秘訣

沒睡好很傷身！睡眠不足當心容易罹患三高，還會增加失智風險。



醫師提醒，失眠別急著吃安眠藥，找出背後原因才重要，提供6招睡眠秘訣，有助改善睡眠問題。

睡不好會造成身體各器官退化？6招睡眠秘訣（按圖👇👇👇）

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沒睡好 當心各器官退化

台灣中西醫師劉禮維指出，中醫看失眠原因有百百種，像是天氣太冷、環境太濕、心臟無力、腸胃功能失調、胃脹氣、胃食道逆流、情緒抑鬱、肝氣鬱結、火氣太旺等，當心睡不好，會造成身體各器官退化。

1. 記憶與學習衰退

睡眠其中一個重大工作，就是對白天吸收的資訊及記憶做剪接，把需要的留下而刪掉不要的東西。研究發現，睡眠充足的情況下，會有更好的學習力，試著讓睡眠加深，工作或學習都會事半功倍，尤其是小朋友的學習階段，簡直是決定未來競爭力的關鍵，一定要睡飽睡滿。

2. 三高慢性疾病

失眠情況下身體沒辦法處在休息狀態，壓力荷爾蒙等物質影響，除了會讓血壓升高，同時也會增加胰島素抗性（產生糖尿病），也會增加脂肪的堆積。

3. 失智症

大腦本身的健康也需要足夠的深度睡眠，想要清除大腦中的廢棄物，需要足夠深度的睡眠，清除的通道才會打開，這與失智症有相關，要特別注意。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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6招睡眠秘訣

劉禮維認為，吃安眠藥只是蓋住睡眠背後的問題，藥物處理睡眠問題絕對是下下策，提供6招睡眠秘訣：

1. 規律睡眠時間，晚間11時上床睡覺。

2. 可以有午睡時間，但不要超過1小時。

3. 避免過量攝取咖啡因與酒精。

4. 調整睡前的飲食習慣，盡量睡前不要吃東西。

5. 光線的影響很大，盡量遮蔽光源。

6. 床只用來睡覺及性生活，不要在床上工作。



劉禮維提醒，睡眠不要只在意時間長短，睡眠深度夠不夠也很重要，目前也有很多裝置可以得知自己有沒有進入深眠，建議每晚深眠時間最好可以有1～2小時。

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