狐臭｜耳道濕黏、現黃色汗漬易有臭狐？中醫3方法調理改善體臭

高溫讓在外活動的民眾感到悶熱不適，更因此汗流浹背，散發濃濃體味。中醫師表示，改善狐臭應從體質改善做起。



台灣頤鳴堂中醫診所主治醫師周大翔中醫師表示，流汗雖是身體重要的散熱機制，但是如果有濃濃的汗臭味，會讓人感到十分難為情，甚至影響到參與社交活動的意願。

體味重與大汗腺分泌過量有關

他說明，人體的汗腺分為「小汗腺」與「大汗腺」。汗水是由小汗腺分泌，主要受到溫度影響。小汗腺幾乎分布全身，其所分泌的汗水成份99%為水分，其餘為少量的鈉、鉀和尿素，因此正常的汗水是沒有味道的。

周大翔指出，而大汗腺，即是所謂的「頂漿腺」，則受荷爾蒙影響較大。尤其是進入青春期後開始分泌旺盛，分布又以腋下最多，其餘則是在外耳道、乳房、陰部與肛門等位置。

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大汗腺所分泌的汗水比較濃稠，成分帶有蛋白質、脂肪等物質，如果遇到高溫細菌就會在皮膚表層滋生。當汗水與細菌接觸作用後就會產生特殊的味道，像是發生在腋下的狐臭。

他進一步說明，大汗腺分泌較為旺盛的人，除了會有較重的體味和異味外，也可以觀察他的衣服，如果是穿著白衣服，較容易出現黃色汗漬，且耳道也會較為濕黏。

一般處理狐臭，多會使用含有鋁鹽的止汗劑去塞住汗腺減少流汗，或是藉由微波熱能去破壞大小汗腺，但要小心能量太高可能會破壞其他組織；侵入性汗腺切除手術，則可能會有傷口，也需要較長的恢復時間。

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中醫改善狐臭用3方法

周大翔表示，中醫治療狐臭會從「體質」著手。中醫認為，狐臭者多屬「濕熱鬱積」所造成。人體代謝體內廢物的排除方式是透過大小便，以及出汗，若是濕熱體質過多，排出的汗液跟大小便都會氣味較重。

中醫藥體質調整

明徐春甫在《古今醫統》中提及：「腋屬足厥陰肝經之分，肝氣鬱熱於內而出於腋，其臭如狐，又曰狐臭」，若屬於肝經濕熱者，通常習慣熬夜，工作壓力也大，可使用清熱利濕與疏肝理氣的中藥方藥，如龍膽瀉肝湯、當歸龍薈丸。

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日常飲食要忌口

如果飲食不忌口，常吃燒烤辣炸等重口味食物、奶製品、甜食及煙酒，則可能進一步導致脾胃濕熱，可用清熱利濕加消積導滯的中藥方，如甘露消毒丹加保和丸。唯有保持排除濕熱的管道通暢，並避免濕熱再度累積，才能根除狐臭。

穴位針灸或按摩

周大翔指出，除了臟腑考量，經絡循行也須同步考慮。循行腋下的經絡包含心經、心包經與膽經，如果出問題，也可能導致腋下多汗或散發異味。因此，在針灸或按摩穴位選擇上，可選用心經的少海穴、心包經的勞宮穴、膽經的陽陵泉穴，有助於代謝濕熱，安神止汗。

改善狐臭3穴位（Heho健康授權使用）

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