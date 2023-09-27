消化不良｜三餐不定時常腸胃不適？中醫傳授飲食原則2茶飲解脹氣

台灣每5個人就有1人是功能性消化不良，你也是嗎？



現代人生活忙碌，三餐常常無法定時定量，造成許多腸胃方面的不適，像是吃完飯後覺得脹氣嚴重，沒吃多少就覺得很飽，上腹部疼痛或是有灼熱感。這些症狀常常讓民眾感覺困擾而求診，又時常反覆發生。如果有以上這些情況要特別注意，你可能就是功能性消化不良的一員。

18至45歲人士食滯的常見情況？（按圖👇👇👇）

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如何判斷是否有功能性消化不良？

根據羅馬IV標準，功能性消化不良分成「上腹疼痛症候群」及「飯後不適症候群」兩類。上腹部疼痛症候群常見症狀有上腹部疼痛及上腹部灼熱感；飯後不適症候群的症狀則是用餐後會覺得腹部有飽脹感，或是用餐到一半時就產生飽脹感，無法吃完。

只要具備以上這些症狀其中一項，發生的時間超過6個月，並在近3個月內每周發生3天以上，透過胃鏡或腹部超聲波檢查後沒有發現器質性上的問題，就是功能性消化不良。

西醫如何治療？

一般對於功能性消化不良，西醫會先使用治療幽門桿菌的藥物並搭配制酸劑來處理，對於上腹部疼痛症候群的患者可能會給予三環抗憂鬱劑，而針對飯後不適症候群則使用腸胃蠕動促進劑，如果都沒有效果可能會進入心理治療。

腸胃飲食原則「3要3不要」、2茶飲解脹氣緩腹痛（按圖看清👇👇👇）

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腸胃飲食原則「3要3不要」

台灣明華馬光中醫診所中醫師魏子善表示，民眾如果有腸胃方面的問題，一定跟本身的飲食習慣密切相關，所以最重要的是謹記「3要、3不要」原則：

3要

1. 要三餐定時定量。

2. 要只吃7分飽。

3. 要均衡飲食。



3不要

1. 不要在餐後躺下睡覺或臨睡前吃東西。

2. 不要吃具有咖啡因的刺激性食物，例如：茶、咖啡、朱古力。

3. 不要吃不易消化的食品，像是糯米或是加工食品。



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日常保健：2茶飲解脹氣緩腹痛

魏子善表示，除了遵循上述原則外，還可以選用檢驗合格及政府認證的中藥材來製成茶飲，並搭配穴道保健來改善腸胃機能，消除脹氣與緩解胃部疼痛。以下提供2茶飲：

1. 解脹氣茶飲

材料：山楂2錢、麥芽2錢、神麴2錢、厚朴1錢、陳皮1錢、白朮2錢，可適量酌加冰糖。

沖泡方式：建議用600c.c.熱水燜泡10分鐘，可以回沖2次，也可根據個人口味調整水量。

2. 緩腹痛茶飲

材料：桂枝1錢、白芍2錢、炙甘草1錢、生薑1錢、大棗4顆、糖10克。

沖泡方式：建議用600c.c.熱水燜泡10分鐘，可以回沖2次，也可根據個人口味調整水量。

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日常保健：3穴道顧腸胃 不再胃堵堵

1. 內關穴

位置：手掌向上，從靠近手掌處的第一條橫紋直上2寸（約3指寬）。

功效：打開心胸胃的通道，改善胃痛，減緩脹氣。

按摩方式：用拇指在內關穴位置按壓5秒，休息5秒後再重複上述動作，總共6次。

2. 足三里穴

位置：外膝眼下三寸，脛骨脊旁開一寸（膝蓋骨外側下方凹陷往下約4指寬）。

功效：強化胃部機能，減少脹氣。

按摩方式：用食指關節在足三里穴位置順時針畫圈按壓9次，然後逆時針畫圈按壓9次，休息10秒後再重複上述動作，總共3次。

3. 中脘穴

位置：肚臍正上方兩寸（約4指寬）。

功效：調理消化系統，治療胃痛、脹氣、噁心不適。

按摩方式：用手指按壓10秒，鬆開再按壓，重複這個步驟做3～5分鐘。

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