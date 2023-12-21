補鈣｜吃鈣片會提高心血管疾病風險？醫生提供3大健康補鈣方式

現代人健康意識抬頭，鈣質對於骨骼與牙齒健康影響很大，需要特別補鈣來預防骨質疏鬆症，像是喝牛奶、曬太陽，以及攝取天然的補鈣食物，也有人會特別補充鈣片。但不少人擔心補充鈣片會大幅增加心血管疾病發生率，對此，醫師特別說明補鈣的方式。



補充鈣片會增加心血管疾病發生率？多份研究結果不一

台灣嘉義基督教醫院家庭醫學科主治醫師安欣瑜分享，一位門診患者聽到朋友說「補充鈣片會大幅增加心血管疾病發生率」後，驚慌失色地跑來詢問。台灣安欣瑜醫師表示，關於這個議題很值得探討，目前多份研究的結果不一。

2010年一項統合分析研究，納入11個隨機對照試驗的約12,000名參與者，發現補充鈣（不含維他命D）會增加30%心肌梗塞發生率。此外，中風和死亡風險也有輕微但不顯著的增加。另一個陳述研究結果的說法，服用鈣劑的人中有5.8%發生心血管事件，而服用安慰劑的人只有5.5%發生心血管事件。目前原因不明，推測鈣補充劑會迅速增加血液中的鈣濃度，可能與動脈的異位性鈣化有關，會增加冠狀動脈疾病風險。但從食物中補充的鈣質則不會有影響。

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2022年的一篇韓國研究，是討論真實世界中鈣的影響。這項大型回顧性研究，含括2010年首次被開處方鈣補充劑的年齡≥45歲的患者，發現在鈣補充組中，急性心肌梗塞、缺血性中風和死亡的累積發生率，顯著高於對照組。

而2022年的另外一篇韓國研究，從全國健康篩查數據庫中，選出共11,297名已經至少服用90天鈣補充劑（含或不含維他命D）的骨質疏鬆症患者，分析發現補充鈣時，同時服用維他命D，就不會增加心血管疾病風險。

有統合分析發現會增加風險，但2023年的一篇隨機試驗的統合分析，又顯示鈣補充劑是否有添加維他命D與冠心病、中風或全因死亡率的任何重大危險無關。

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鈣是否會增加健康風險？醫師：目前不能下定論

台灣安欣瑜醫師說明，目前補充鈣是否會增加心血管疾病的研究結果非常不一致，每個研究的證據等級也都不太一樣，無法下定論鈣會增加風險。同樣地，是否要加上維他命D也仍有待進一步研究。

每天的鈣質攝取量建議是1000～1200毫克，但台灣在全世界來說是個缺鈣國家，平均每人每天才攝取500毫克的鈣。且台灣骨質疏鬆十分嚴重，骨鬆相關髖骨骨折率位居亞洲第一。至於維他命D，台灣許多人也是嚴重不足。

補鈣方式（按圖看清👇👇👇）

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補鈣從飲食攝取最好！醫師提供補鈣方式

台灣安欣瑜醫師表示，想補鈣的人要注意以下事項：

1. 從飲食攝取鈣最好

每天應攝取1000～1200毫克的鈣，從飲食中攝取為佳，若無法補足可考慮鈣片。

2. 透過陽光和補充劑攝取足夠的維他命D

不塗防曬日照10～15分，或補充800到1000國際單位（IU）維他命D。

3. 多運動

要多運動，如步行、跑步、網球或重訓等，尤其是負重運動效果最好。

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補鈣片會便秘嗎？

台灣安欣瑜醫師提醒，若有服用鈣片，可考慮同時服用維他命D。台灣嘉義基督教醫院骨鬆中心副主任鄭雅綺補充說明，台灣人整體鈣質及維他命D攝取量仍整體不足，如果是有骨質偏低的人，更需要兩者一起補充。不過曾有病人反應吃鈣片會有便秘，脹氣等情形。目前鈣片種類有碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣等，可以多試試不同種類，找到最適合自己的鈣片。

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