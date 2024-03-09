養肺｜天氣變化大呼吸道易不適？中醫3招輕鬆養肺增強抵抗力

天氣變化大時，常會讓人感覺呼吸道不適，尤其是呼吸道疾病和過敏問題會更加明顯。



中醫師提醒呼吸系統也是調節並代謝體內水分的重要器官，如果功能異常，代謝就不好，所產生的症狀包括水腫、多痰等，平日可用3招，日常也能輕鬆「養肺」。

吃什麼養肺顧氣管、增強免疫力？（按圖👇👇👇）

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「肺」主氣、司呼氣 天氣變化大須特別注意

台灣中醫師余雅雯指出，肺的生理功能包括主氣、司呼吸，也有通調水道、宣散衛氣等作用，肺主氣，是掌管呼吸、排出體內濁氣的出口，同時肺也主皮毛，若皮膚有過敏或感冒症狀，風邪會隨之入侵，尤其是近日天氣變化大，時常會讓人感覺不適，呼吸道疾病和過敏問題會更為突出。

肺是最易受傷的「嬌臟」 PM2. 5危害最重

余雅雯提到，呼吸系統也是調節並代謝體內水分的重要器官，如果功能異常，代謝就不好，所產生的症狀包括水腫、多痰等。同時，肺也主「宣發」與「肅降」，當生宣、散發功能不順時，就會使人想咳卻咳不出來，而清肅、潔淨功能不暢時則會一直咳不停，甚至咳到胸悶、喘不過氣來。

影響呼吸道健康的「外邪」，以懸浮微粒（PM2. 5）對人體危害最大，PM2. 5的微粒直徑太小，鼻毛無法過濾，會直接到達肺部，進入肺泡中。PM2. 5沉積在肺泡中時間一久，就會產生病變，輕則如鼻過敏、支氣管過敏，重則進入血液循環系統，提高心血管疾病發生率，胸腔內癌症發生機率也會提高。

從痰的顏色看疾病警號（按圖👇👇👇）

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中醫教3招 日常也能輕鬆「養肺」

余雅雯提醒，在日常保健上有3個簡易做法能照護肺：

1. 運動養肺

平時可透過運動增加肺活量，讓氣體交換更好，心臟更強壯，但須特別注意空氣品質狀況是否適合從事戶外活動，以免吸入更多微塵。

2. 飲食潤肺

當出現感冒症狀時，身體會有發炎反應，此時不適合當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等溫補食物。另外像是辛辣物、油炸物、堅果、冰品等，易造成纖毛收縮，會加重病情，更應避免食用。

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3. 按摩護肺

當出現鼻塞、流鼻涕、鼻子癢等症狀時，可按壓迎香穴、印堂穴，喉嚨癢、咳嗽可按壓肺經上的列缺穴，以及大腸經上的合谷穴，身體虛、易感冒體質的患者，可多按摩足三里穴，以增強抵抗力和免疫力，尤其是先天體質不好的小孩更適合。

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