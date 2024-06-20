水光針｜外遊打水光槍要三思？ 醫生提醒：針劑成分不明恐藏風險

為了改善膚況、追求水煮蛋肌，民眾開始利用醫美保養肌膚，有些人甚至會效仿Youtuber前往韓國體驗當地醫美技術，其中水光槍相關療程更是備受愛美人士推崇！



民眾在注射上是否需要注意其風險性，台灣員榮醫院整形美容中心整形外科主任陳宏銘表示，水光槍可以依據民眾的需求添加玻尿酸、傳明酸、膠原蛋白、肉毒桿菌等等物質，對於外國針劑成分來源，消費者較難確切掌控，若出問題恐缺乏保障。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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水光槍添加這些保養精華 可精準打入真皮層

水光槍近年來相當流行，網路上可見許多Youtuber、網紅、民眾分享療程心得，對此，陳宏銘指出，水光槍本身是個注射器，一般上面有9針，原理就像打疫苗一樣，可以將玻尿酸、傳明酸、膠原蛋白、肉毒桿菌等等物質，注射到皮膚0至2mm之處，也就是真皮層位置，經由皮膚吸收代謝，達到保養效果。由於臉部不同位置皮膚厚度也不同，像是眼周皮比較薄可能只有0.8mm，下頷骨厚一點約有1.2至1.4mm，前額較厚則有1.8至2mm，水光槍可考量臉上不同部位的真皮層深度，以做到精準治療。

陳宏銘說明，皮膚的外層屬於疏水性，民眾平常擦保養品，希望將親水性的保養成分送到皮下作用達到保養效果，但因無法穿透疏水性外層，所以是行不通的，可是透過水光槍直接將東西注射到皮下最需要之處，效果會比民眾用攝取的、導入的方式好很多。若民眾需要美白，可以加入傳明酸；希望皮膚再生保濕，可以採用PRP或玻尿酸補充保濕，及促進膠原蛋白增生；追求肌膚緊緻，則能用到肉毒桿菌。

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既然水光槍中會添加玻尿酸、肉毒桿菌等成分，這與大眾所聽聞施打玻尿酸或肉毒桿菌有何差異？陳宏銘解釋，針劑中添加的物質，會根據注入的皮膚深度產生不同的療效！以玻尿酸為例，1分子的玻尿酸會吸收500分子的水，水光槍注射在真皮層能達到保濕效果；而大分子的玻尿酸注射在皮膚較深層的位置，則可填補像是組織凹陷、法令紋、木偶紋等深層紋路。至於水光槍增添肉毒桿菌，注入真皮層作用能產生膠原蛋白，達到緊緻肌膚之效，而肉毒桿菌打在深層的肌肉中，主要讓肌肉放鬆，以去除眼周的魚尾紋、額頭的皺眉紋等等紋路。

台灣針劑成分管控嚴謹 台灣內施打安全有保障

皮膚會漸漸老化，因此大保養需要定期做！陳宏銘分享，水光槍1個療程3次，民眾大約每個月要安排1次，根據第一線觀察，年輕人比較在意皮膚上的斑點，像是雀斑、痘疤等等問題，就可在水光槍中添加傳明酸，而年紀較大一點，則會希望添加玻尿酸、肉毒桿菌、PRP等等，讓肌膚補水、提升彈性。但因為療程不算平價，臨床遇到的客群多半是經濟狀況較佳、年紀約40、50歲的民眾，醫師會依照客人的需求，客製化調整水光槍內添加的物質。

4方法預防眼袋（按圖👇👇👇）

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對於民眾會參考價格、效仿網紅前往韓國施打水光槍，陳宏銘表示，台灣醫療水準佳，對於針劑成分管制非常嚴謹，若出問題是能找到政府申訴，但民眾若到外國施打，對於針劑成分來源較難掌控，消費者恐較無保障。加上水光槍療程雖然風險低，但臉上仍會有無數個小傷口，因此醫師施作時的清潔、消毒等工作需特別嚴謹。

水光槍療程後有哪些需要注意的地方？陳宏銘強調，民眾施打完後第1天患部別碰水，而凝血功能較差的人，可能會產生小瘀青點，瘀青約1至2禮拜可代謝掉，療程完後一定要注意臉部保濕、防曬。他也提醒，若自知對於玻尿酸、傳明酸等成分過敏的族群，可能就不適合施打水光槍，或者民眾曾有醫美的經驗，打過肉毒覺得非常敏感；或曾注射玻尿酸後發現腫脹得厲害等等，都需要特別告知醫師，以利評估狀況。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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