暗瘡｜痘痘肌該怎麼清潔、保養？一文看清常見青春痘疑問

臉上長青春痘（痤瘡）是常見的肌膚問題，問題可大可小，有些人直到成人2、30 歲依然在長痘痘。如果認為隨著時間痘痘會痊癒，恐怕滿臉已經留下坑坑巴巴的月球表面，若用錯清潔方式或是保養品，可能會讓痘痘發炎導致皮膚狀況變嚴重。



青春痘不只是青少年的困擾

青春痘是一種毛囊皮脂腺發炎的疾病，當毛囊開口過度角化，加上皮脂腺分泌旺盛，導致過多皮脂堆積在毛孔，此時若伴隨細菌大量繁殖，就會導致毛囊發炎，形成「痤瘡」。

▼點解會生暗瘡，知道原因先可以對症下藥！（按圖了解👇👇👇）：

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青春痘在醫學上稱為尋常性痤瘡，既是俗稱為青春痘，就代表他是許多青少年的共同困擾，但他不只是青少年的困擾，有時候持續到成年都還會發生。流行病學調查顯示，12 至24歲青少年中，青春痘盛行率高達80%以上，即使25歲以上的成人也依然可能發病，其男女發病率分别高達54%和40%。

青春痘好發族群與伴隨症狀

伴隨症狀：微粉刺、粉刺、丘疹、膿疹、囊腫、痘疤，出現在臉部、頸部、胸口、或是背部。

好發族群：青少年，但兒童、成人可能都會面臨痘痘困擾。

可掛專科：皮膚科。



常見痘痘疑問解析

青春痘是會反覆發作的疾病，治療需要長時間維持良好生活習慣與積極的塗抹藥物或服用藥物，非短期能改善的疾病。因此養成良好生活習慣來護理，其實跟治療一樣重要，以下針對日常的痘痘護理疑問來解答。

▼8個痘痘對應器官位置（點擊下圖看清！👇👇👇）

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一、長痘痘有什麼洗臉的禁忌嗎？

不要用磨砂膏這種粗質洗面劑來洗患部，或是洗臉時過度按摩皮膚，以免造成皮膚刺激，反而使痘痘惡化。

二、長痘痘時可以擠嗎？

最好不要自己用手擠青春痘，尤其手指本身帶有眼睛看不見的細菌，容易引起感染，而且嚴重的感染會造成疔、瘡、甚至蜂窩組織炎。即便皮膚痊癒，也可能留下大大小小的疤痕，清潔過後的擠痘工具可諮詢醫師後，討論使用。黑頭粉刺及化膿性青春痘則建議給訓練過的醫護人員，在消毒完全下清理為佳。

4種痘痘肌要避開的地雷食物（按圖看清👇👇👇）

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三、長痘痘該怎麼選擇保養品？

若有青春痘肌膚，選擇保養品時，以不引起粉刺的產品為佳，過油或密閉產品易造成毛孔阻塞。而油性肌膚需選擇清爽型，乾性肌膚質則選用較為滋潤的保養品使用。

四、痘痘上有抹藥時，可以用化妝品嗎？

在痘痘處擦上外用藥，和要抹上化妝品的時間最好隔20至30分鐘，且最好是淡妝，不要使用油性的化妝品與保養品，下班後也儘早卸妝。此外不需再購買含藥性的化妝品，原先療程帶來的藥效已完全足夠。如果青春痘長期未痊癒，應停止所有的化妝品或面霜，否則它們很容易堵塞毛細孔而引起更多的青春痘。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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五、長痘痘洗臉要洗幾次，要用藥皂嗎？

在治療中並不需要買特別的藥皂洗臉，以中性肥皂及溫水洗臉2至3次即可，一般肌膚1～2 次，油性肌膚可增至3次。比較嚴重的情況，應依照醫師指示使用醫院清潔皮膚的藥水清潔患部。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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