暗瘡｜30歲過了青春期仍長痘痘？中藥「三階段治療」調理出好體質

一位30歲蘇小姐即將結婚，但臉上的青春痘和痘疤，讓她感到非常焦慮，雖已使用外用的消炎抗菌藥膏，仍不滿意 治療效果，經三個月的中藥治療後，臉部皮膚光滑，就算偶爾因為生理期或是熬夜零星冒出幾顆青春痘也可以很快消退。



台灣中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳佩芸表示，青春痘是痤瘡的俗名，顧名思義好發於青春期的青少年，但現在也愈來愈常在成年人身上看到。

▼8個痘痘對應器官位置（點擊下圖看清！👇👇👇）

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青春痘的主要型態包含粉刺、丘疹、膿包、硬塊結節等，通常集中在臉上、胸口和背部。青春痘的出現主要是因為油脂分泌過多，使得毛孔阻塞及角質化，進而造成發炎紅腫。荷爾蒙的波動、飲食、壓力、藥物、清潔方式、天氣等等原因都有可能會使臉部油脂分泌增加。

吳佩芸指出，對於青春痘的治療，主要會分成：消炎、去瘀淡疤及預防三個階段進行。在消炎的階段，會因個人身體情況不同，使用不同的清熱解毒的藥物，像是真人活命飲、五味消毒飲、清胃散等。

4種痘痘肌要避開的地雷食物（按圖看清👇👇👇）

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等消炎退腫後，會開始加入活血化淤和滋陰的藥物來淡化痘疤，像是丹參、玄參、紫草等等。最後，會依照個人體質進行調理，比如消化功能較弱的人，腸胃調整好後，食物和濕氣就不會滯留在體內引發火氣，工作壓力大的人需紓緩神經、穩定情緒，體質燥熱的人則需適時清熱、滋陰。調理出好的體質，青春痘就比較不容易找上門了。

除了藥物 治療以外，養成好的生活習慣也非常重要，熬夜、飲水不足、高熱量的食物、炸物、甜食都很容易引發青春痘。而在面部清潔上，適量的清潔是必要的，減少臉上的油脂可以降低青春痘的產生，但要注意不要使用清潔力太強的洗面乳，因為如果皮膚太乾時，皮膚會分泌油脂來保護自己，臉部會更油。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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那該怎麼選擇適合的洗面乳呢？吳佩芸說明，如果在洗完臉後，臉上不會有緊繃的感覺、也不會在洗完臉後一到兩個小時內就油光滿面，就是適合自己膚質的洗面乳。

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