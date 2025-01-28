護膚｜趁早保養才不會有斷崖式老化？醫生：膠原蛋白補充是關鍵

隨著農曆新年腳步臨近，許多人希望以最佳狀態迎接親友團聚，而象徵福氣與好運的飽滿臉龐，膠原蛋白補充是關鍵。膠原蛋白為皮膚組織中的主要結構蛋白，是年輕豐盈的關鍵。然而人體18歲之後便會開始流失膠原蛋白，25歲膠原蛋白製造能力下降，每年以1%的速度加速流失。



台灣醫美診所殷紹閔醫師建議，趁早保養才不會有斷崖式老化出現，平時可以天然食材與口服膠原蛋白作為日常保健，借助醫美也是直接、有效的方法。 而針對許多人擔心「食補也補到體重」的疑慮，台灣營養師簡御如說明，膠原蛋白食物本身並非一定是高熱量、高脂肪，取決於食物的來源和烹調方式。

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膠原蛋白20多種 該補充哪一種？

目前的研究膠原蛋白種類分為20多種，明確且廣為人知的是第一到第三型的膠原蛋白。台灣殷紹閔醫師解釋，第一型的膠原蛋白數量最多，分布在皮膚、肌腱和骨頭；第二型的膠原蛋白，分布在軟骨，主要和關節的活動有關；第三型的膠原蛋白和第一型膠原蛋白通常會並存，能維持血管，皮膚的彈性。而影響皮膚澎潤Q彈的主要是第一型、第三型膠原蛋白以及彈力蛋白。這三種蛋白的存在便是提供肌膚柔潤、飽滿、彈力、緊緻的關鍵。

面對流失的膠原蛋白，由內而外的補充是必要的。台灣殷紹閔醫師提到，如果等到鬆垮和老化出現時才發現，那問題就比較複雜了，建議從初期流失的時期就應該趁早規劃醫美療程，補充膠原蛋白，穩固膠原蛋白在體內的存量，才不至於一下子流失得太快。

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目前市面上直接治療於臉部的方式非常多，台灣殷紹閔醫師說明，常見的微整型材料 主要成分為聚左旋乳酸（PLLA）、聚雙旋乳酸（PDLLA），微聚酯晶球（PCL），這三種都是膠原蛋白增生劑，能刺激纖維母細胞產生膠原蛋白，第一型和第三型膠原生成後便能增加皮膚的厚實與彈性，回復緊緻Q彈的年輕樣貌。除了微整型外，利用電波和音波的儀器將能量累積在皮膚內，讓筋膜層附近的膠原再生，以非侵入性的方式達到刺激增生的效果，也廣泛受到歡迎。

食補也補體重？營養師：來源與烹調是關鍵

常見補充膠原蛋白的食物包括大骨湯、魚皮與魚鱗、雞皮、豬皮以及紅肉。針對許多人擔心食補也補到體重的疑慮，台灣營養師簡御如說明，高膠原蛋白食物並非一定是高熱量、高脂肪，但選擇健康的膠原蛋白來源與烹調方式非常重要。

若擔心熱量與脂肪問題，可以選擇魚類或膠原蛋白補充品，則可以避免過多的油脂和糖分攝入。烹調時則須避免油炸，以免高溫破壞膠原蛋白結構，影響營養價值，油炸增加的多餘油脂也可能導致健康問題，而膠原蛋白的吸收並不需要額外的油脂。

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最後也提醒，維生素C、氨基酸、銅、鋅等營養素與膠原蛋白合成有密切關聯，能促進體內膠原蛋白的合成，支持皮膚、關節和其他結締組織的健康。透過均衡的飲食攝取，以及外在直接的醫美保養，可以由內而外的幫助維持健康的膠原蛋白水平。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

