護膚｜冷熱溫差讓肌膚有不良反應？保養要訣從生活做起避陽光直曬

香港、台灣的一年四季，幾乎都脫離不了高溫，冷氣房呼呼吹著風，外面卻是艷陽高照。



從辦公室、房間，走到戶外的高溫，裸露的肌膚又開始泛紅、搔癢了，有時甚至根本不確定原因，肌膚就開始不受控制的泛紅、搔癢、脫屑、熱脹起來，難道這就是敏感肌嗎？

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敏感肌是種廣泛稱呼，核心原因一句話解釋

台灣慕醫美診所皮膚專科呂曜宇醫師表示，一般健康肌膚，在與外界各類物質接觸時，不容易出現明顯症狀；與健康肌膚的「穩定」相對的，就是敏感肌了。

敏感肌是種廣泛稱呼，有細緻分類，如痘痘肌，容易因為一些小變動，就產生粉刺痘痘；例如酒糟，陽光、高溫、吃辣、飲酒等等原因，產生的泛紅脹熱問題，有的病人可能會產生小丘疹與膿皰；有些人的肌膚，屬於接觸型敏感，碰觸到過敏原時，就會搔癢、脫屑；有些人外觀看起來是正常肌膚，但容易因為外界變化不舒服，也是敏感的一種。

台灣呂曜宇醫師說明，其實敏感肌，一句話解釋就是，「肌膚容易因為外界影響，產生過度反應」。

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肌膚反應過度，產生症狀是什麼？

肌膚會出現如泛紅、脫屑、灼熱、刺痛感等症狀，都有各自原因，如泛紅，其實是微血管擴張；脫屑，是表皮屏障受到破壞，因而產生皮屑，同時造成乾癢；會有灼熱、刺痛感，源自於皮膚神經末梢，因為發炎或其他原因，產生的放電。

面對此類肌膚症狀，呂曜宇醫師建議，先找皮膚科醫師諮詢，確認真正原因是什麼。如前所述，敏感肌本身屬於廣泛稱呼，有很多種類，需要專業人士，根據發病病史，結合皮膚表面檢查，做出最終診斷，診斷後再對症下藥，才能有最好結果。

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各類症狀治療方式不同，可合併溫和光電類療程

台灣呂曜宇醫師舉例，例如痘痘肌，可以使用酸類或口服抗生素及A酸治療；抗濕疹用抗發炎藥物；酒糟肌則是避免惡化原因搭配外用藥膏，有些人可能是蠕形蟎蟲過多，此時就會使用殺蟲藥膏。有些人在進行治療後，還有一些擴張和血管問題，或者想讓肌膚狀況更好，讓症狀較不易出現，也可以合併使用溫和的光電類療程進行治療，例如心動光。

心動光可針對敏感肌使用，肌膚回穩抵禦刺激

由於敏感肌大多合併表皮屏障功能受損，此時就不適合使用能量較高的雷射療程，容易進一步破壞表皮屏障，誘發疾病，心動光溫和光波，複合波長的光電治療，可以透過更換濾片，選擇針對不同症狀的光波，做到客製化效果。針對敏感肌的各類問題，心動光的九種濾片，涵蓋大多數肌膚問題，例如雙波網紅濾片，面對深層淺層血管，改善泛紅、血管絲、紅色痘疤等等。

心動光由於能量分布均勻，冷卻時間可以調整，不會破壞角質層，敏感肌也能進行治療。呂曜宇醫師表示，在症狀緩解後，也能定期施打心動光療程，讓肌膚回歸穩定狀態，抵禦外界刺激，讓肌膚過度反應的狀況降低，相較之下，各類症狀也不容易出現。

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午休時間即可完成，肌膚顯現內外健康

台灣呂曜宇醫師回憶，曾有患者進行治療，泛紅問題得到緩解，原本環境稍微變動就會發紅的肌膚，可以維持正常狀況，不會輕易就「臉紅紅」。

現今醫學治療已經不再需要大量時間，呂曜宇醫師表示，以心動光為例，僅需十到二十分鐘內，午休時間就能完成一次治療，一個月一次，完整療程四到五次就會有明顯感受，後續也能當作定期保養，一到兩個月一次，看個人體質而定。

避免惡化原因，生活仍是要務

台灣呂曜宇醫師說明，敏感肌生活中也能進行改善。例如避免陽光直曬、辛辣食物；保養品上選擇簡單成分，避免含有酒精、香料，有些洗面乳、磨砂膏等等，也會破壞肌膚屏障，都需要謹慎選擇；防曬也是重中之重，肌膚惡化陽光也是一大影響，除去醫療協助，做好日常生活防護，也是敏感肌需要了解的一大要務。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」