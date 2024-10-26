護膚｜水光針破保養停滯期改善膚質？醫生一文解構功效、術後修復

追劇時，總忍不住瞧著女主角的好肌膚，細緻、透亮、水潤的好膚感，令人羨慕。近幾年，愛美人士的保養觀念大躍進，不僅只是使用保養品護膚，透過醫美療程的協助，可突破保養停滯期，更有效的改善膚質。



而韓國女星保養秘訣即是「水光針」，其療程時間及恢復期短，可突破保養停滯期，增加皮膚水分和光澤度，達到水嫩光采的效果，因此，深受愛美人士的喜愛，輕鬆解鎖韓星水嫩肌！到底什麼是水光針？

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化

認識「水光針」，快速為肌膚補水

台灣整形外科醫師謝政昇表示，「水光針」又稱水光注射、水光槍，是運用負壓真空技術精準鎖定施打肌膚範圍，並透過微針精準且均勻地將精華注入真皮層，可減少注射流失、快速補充肌膚水分。

除了快速補水外，「水光針」另一大優勢是可選擇注入不同的精華，如玻尿酸、肉毒桿菌、維他命C等，改善肌膚各式問題、強化肌膚養分。謝政昇指出，通常會針對受試者的皮膚狀況、肌膚需求來建議，常見成分有4種。

相關文章：護膚｜夏天吹冷氣皮膚乾燥痕癢！皮膚科醫生教3步驟保濕最有效👇👇👇

+ 12

改善肌膚問題，搭配4精華更有效

1. 玻尿酸

天然的保濕因子，可以吸附大量的水分。透過水光注射至真皮層，可提高肌膚保水度與彈性，同時填充皺紋和凹陷處，使肌膚呈現澎彈狀態，擁有光澤好氣色。

2. 肉毒桿菌

能阻斷肌肉運動的神經傳導物質，使肌肉放鬆、減少動態紋路出現。透過水光注射可改善皺紋，同時收緊鬆弛的皮膚，達到提升肌膚彈性與緊緻的效果。

【延伸閱讀，更多護膚貼士】認清紫外線類型、這些疏忽會造成皮膚曬傷：👇👇👇

+ 6

相關文章：護膚｜曬傷不只脫皮要遠離紫外線！曬傷後3步驟紓緩肌膚泛紅發炎

3. 維他命Ｃ

能促進膠原蛋白合成，增加肌膚彈性，同時具有抗氧化的作用，能保護肌膚減少紫外線和環境污染對皮膚的傷害。透過水光注射可延緩皮膚老化，擁有健康、明亮的膚色。

4. 傳明酸

可有效抑制黑色素的生成，淡化斑點、提亮膚色。透過水光注射可改善膚色不均，並達到美顏亮白的效果。

術後修復很重要，可搭外泌體保養品

水光注射後，局部可能會產生微量瘀青，通常在3天內會消失，但因個人代謝與生活習慣不同可能會有差異。術後2周內避免泡溫泉、三溫暖或接觸高溫環境，並做好防曬，避免使用去角質或含酒精香料等保養品，以免肌膚過敏。

相關文章：護膚｜乾性油性肌膚清潔方式大不同！一文掌握正確洗臉6大步驟👇👇👇

+ 5

謝政昇建議，術後建議搭配使用可再生修復肌膚的「外泌體」保養品，讓效果更好。外泌體含有豐富的生長因子，能促進肌膚的修復和再生、增強肌膚的彈性和緊緻度。

他呼籲，最重要的是務必找合格合法的醫療院所及儀器，並事前與醫師諮詢確認，才能讓水光注射幫助解決肌膚乾燥帶來的種種問題，達到保濕、亮白、水潤肌膚的效果。

延伸閱讀：

認識青春痘救星「口服 A 酸」！一次看懂治療作用、使用注意事項

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」