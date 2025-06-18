脫髮｜梳頭時掉髮明顯增多？拆解女性3種掉髮類型與5大保養對策

每個人多多少少有碰過異常掉髮的經驗，擔心自己會不會變成禿頭。我們需要先知道，人體的每根毛髮都有自己的生長週期，正常情況下，每天掉50-100根頭髮都屬於正常範圍內，不必太過擔心。



但台灣台安醫院皮膚科主治醫師彭家盈提醒，如果洗髮後發現排水孔的頭髮好像變多，或是梳頭時掉髮明顯增多，就要懷疑可能有異常落髮的狀況。

改善落髮對策（按圖👇👇👇）

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女生常見落髮可分3種 女生雄性禿表現跟男生不同

台灣彭家盈醫師提到，女生常見的落髮普遍用區域可分為瀰漫性掉髮（休止期落髮）、型態性掉髮（女性雄性禿）及局部掉髮（圓禿）。頭髮的毛囊平時是各自處於不同的週期，掉落的時間就可以錯開，不會同時掉很多。但如果因為某些原因讓毛囊一起進入休止期，那就會造成明顯的掉髮了，目前有兩種假設可以解釋這樣的狀況：

1. 毛囊突然一起進入休止期可能是疾病相關（例如缺鐵性貧血、甲狀腺疾病、多囊性卵巢症候群）或突發的壓力事件。

2. 毛囊一起延遲進入休止期，例如懷孕與產後。



雄性禿則為遺傳性落髮，女生的雄性禿表現跟男生不太一樣，掉落的範圍多在「頂部」及「髮漩」的位置，很少會影響到髮際線，而且也不太會全部掉光，而是看起來稀疏單薄，頭皮變得明顯。另外一個是圓禿，跟「自體免疫」系統有關，是免疫系統中的T細胞干擾了正常的頭髮生長週期，促使處於生長期的毛囊提早進入休止期。

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解除根源是改善落髮的對策 還需改善生活作息、保養頭皮

台灣彭家盈醫師也提出對於不同落髮狀況的因應對策：

1. 休止期掉髮：

最重要的是找出並解除引發壓力的事件。台灣彭醫師提醒，頭髮平均一個月只長一公分，若掉髮持續超過六個月，且呈現週期性起伏，可能已屬於「慢性休止期掉髮」。這種情況多半是壓力源持續存在或反覆發生，也有約三分之一的個案無法明確找出原因。

2. 女性掉髮常見原因：

台灣花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興教授指出，台灣女性掉髮超過五成與缺鐵有關。其常見原因主要可分為三類：

‧ 第一類為營養缺乏，尤以缺鐵、缺鋅或兩者皆缺最常見；

‧ 第二類為自體免疫疾病；

‧ 第三類則為甲狀腺功能異常所致。



3. 調整生活習慣：

包括飲食補充、依身體狀況調整減重與運動強度、改善飲食內容等。

4. 調整作息：

建議避免抽煙喝酒、減少熬夜與攝取刺激性食物，並適當排解壓力。

5. 頭皮保養：

選擇適合自己膚質與髮況的頭皮保養品，有助於維護頭皮健康。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

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落髮問題未改善仍需就醫 適時補充維他命D

台灣彭家盈醫師最後提醒仍需趕快就醫！一般來說，第一線的治療是在掉髮的地方局部注射類固醇，隔幾週注射一次，持續治療到開始長出頭髮為止。如果治療效果不彰或是病情嚴重，必須跟醫師討論其他的治療方式。另外有研究發現，圓禿患者體內的維他命D濃度，幾乎都比一般人低，缺乏維他命D的風險，更是一般人的4.86倍，研判可能是造成圓禿的原因之一。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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