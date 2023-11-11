護膚陷阱｜攝取精緻澱粉易衰老誘發暗瘡？6種食物超傷皮膚要避開

每當天氣熱皮膚容易出油，再加上戴口罩悶住皮膚，可能出現口罩痘，如果飲食上再不注意，小心臉上爆痘長粉刺！醫師提醒，有6種超級傷皮膚的食物，最好減少攝取，以免加速肌膚老化。此外，戴口罩時應避免濃妝，以免肌膚不適，平常可補水、多攝取維他命C，維持肌膚健康。



6種超傷皮膚食物（按圖👇👇👇）

+ 5

台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹日前和朋友喝下午茶時，被發現臉頰長一顆青春痘，因為朋友剛好是從事整型外科的醫師李秉勳，也立刻勸戒她要暫時少吃甜食蛋糕，因為精緻澱粉會誘發痘痘。

6種超傷皮膚NG食物

張瑜芹隨即整理出超傷皮膚的6種NG食物，提醒女性注意：

1. 糖

糖會引起皮膚發炎，導致多種皮膚問題，還會產生自由基，造成膠原蛋白流失。

2. 油炸物

炸物含有大量氫化油和飽和脂肪酸，會讓毛孔變大、粉刺變多、皮膚變粗糙，超級地雷。

3. 麵包蛋糕

精緻澱粉食物，像是餅乾、蛋糕、飲料、奶茶等，都會讓血糖升高，造成皮膚大量出油，讓皮膚容易長痘痘、衰老、暗黃。

相關文章：抗糖化｜防提早衰老4樣東西不多吃！辛香料入菜增身體抗氧化力👇👇👇

+ 11

4. 酒

酒喝太多如果肝臟來不及分解，會把毒素留在體內，導致皮膚皺紋、痘痘、衰老等問題。

5. 加工肉

加工肉和醃製品，像是火腿、香腸、煙肉等，含有亞硝酸鹽，常吃會引起發炎，加速皮膚老化。

6. 烤焦食品

烤焦的食物因為化學反應，會產生不好的碳氫化合物，破壞皮膚膠原蛋白。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

+ 7

相關文章：護膚｜80％皮膚老化全因紫外線？營養師傳授8招避免皮膚提早老化

戴口罩避免濃妝 適度透氣保持皮膚健康

台灣皮膚科開業醫師趙昭明表示，長時間戴口罩也會引起皮膚不適，尤其是大濃妝會使皮膚通透性降低，加上長時間戴口罩的熱氣與油脂，容易讓兩頰與下巴因毛孔嚴重阻塞，出現粉刺、口罩痘等情形，建議在空曠處可取下口罩讓臉部皮膚透氣，平時用清水洗臉，減少發熱、出油與阻塞風險。可以的話盡量減少上妝，多補充水，每日喝足2000毫升，並補充維他命C，保持皮膚健康。

延伸閲讀：

5個「痘痘位置」暗示你內臟有問題！醫解析：從粉刺變膿包痘痘的關鍵

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」