深圳甘坑古鎮景點美食一日遊　地鐵直達打卡龍崗版「小麗江」

撰文：深圳潮生活
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深圳龍崗區的甘坑古鎮，一個濃郁的客家文化氛圍的地方，步入甘坑，彷彿像穿越了時光隧道古老的建築、石板路、古井、古樹……一切讓人沉浸其中。

白天有許多小巷子，在光影的交錯下，十分有意境；夜晚現代化的藝術裝置和彩色燈光，讓人眼前一亮。在這裏能感受古韻古香與現代文化的碰撞，適合帶上家人、朋友一起來古鎮逛逛！

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甘坑古鎮遊玩推薦

1. 家風家訓館

很民俗的客家圍樓，館內有各種姓氏的家訓竹簡，很適合親子游玩，帶小朋友參觀。

2. 甘坑博物館

可免費參觀，可以幫助你更好的瞭解古鎮，二樓還有客家民俗展，挺有意思的。

3. 鳳凰谷

曲徑通幽處的園林，深處有四間古建築藏館，分別展有陶器、玉器、金屬器和佛像。

4. V谷樂園

以VR+AR現代科技手段、沉浸式體驗客家文化 。

5. 二十四史書院

佔地30000平方米，藏書30000冊，整個書院古色古香、夜晚的燈光照亮書院，像極了電視劇《夢華錄》的場景，金碧輝煌、流光溢彩讓人沉醉其中，白天晚上都十分熱鬧，非常推薦！

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甘坑古鎮美食推薦

古鎮有一條很長的美食街，品類之多堪比東門老街，而且性價比很高，推薦餈粑和艾果，味道相當不錯。

像南陽椰子雞、鳳凰客家餐廳、墨念素食咖啡小館都是比較有人氣的店，吃飯時間人挺多的，可以進店試試哦~

裏面也有咖啡店、奶茶店、茶室，在古鎮喝喝下午茶也是相當愜意的。

甘坑古鎮拍照打卡點推薦

走到裏面隨處的風景，園林、閣樓、竹林、魚塘、花窗、街巷都十分好拍。有許多人專門穿着苗疆服飾或者古風服飾來打卡，隨手一拍都是藝術大片。

Tips：
建議大家五點進古鎮，不怕熱不怕曬，靜待到晚上六七點夜幕降臨，在這幾個小時內，你能感受到古鎮白天與黑夜不同的感覺，夜晚的古鎮像進入了另一個世界，有一種在雲南旅遊的感覺。

甘坑古鎮
地址：深圳龍崗區甘坑古鎮
交通：深圳地鐵10號線甘坑站B出口；自駕導航到甘坑古鎮附近停車場
門票：甘坑古鎮免費（裏面的二十四史書院日場票60元、夜場票30元、鳳凰谷門票30元，豐儉由人）
遊玩時間：全天開放，建議遊玩2-3小時

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【本文獲「深圳潮生活」授權轉載，微信公眾號：SZLife0755】

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