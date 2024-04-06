深圳龍崗好去處｜大芬地鐵站食玩攻略：大芬油畫村、1983創意小鎮

深圳布吉的大芬地鐵站，可能是深圳最好玩的地鐵站，三大景點彙集在這裡，讓它成為低調的「城市遊樂園」。



它有文化村——大芬油畫村，它有創意小鎮——1983創意小鎮，它還有個「小長城」——求水山公園，有朋友想來深圳，帶他來這裡，多好！

第一站：大芬油畫村

說起大芬油畫村，一定會想起滿街的油畫。除了買畫以外，還能就地自己體驗畫畫的樂趣。但這裏還有很多藏在畫廊裏的小店，而且每年都會開一些新的藝術空間和咖啡店。

如果你很長時間沒在去過這裏，估計現在的油畫村會讓你感到很「嘩」！

1. 亦創藝藝術空間

亦創藝藝術空間的門頭就特別，第一眼看到滿棟的翠綠，再細看才發現，店門口就藏在垂下的三角梅後面。這是一家畫廊和咖啡結合的小畫室，還有手工體驗，可以嘗試木雕或繪畫。

店裏有不少手作杯子，每個都是孤品，由不同藝術家放在這裏寄賣，也很有意思。

+ 3

樸素的原木桌椅，牆上掛滿畫作，每個角落都是實打實的藝術。還有鋼琴和非洲鼓，這裏彷彿跳脱現實，在像另一個時空，用嚮往美的心搭建起一處浪漫。

亦創藝藝術空間

地址：深圳龍崗區布吉大芬村老圍東五巷7號1樓

營業時間：10:00-20:00



2. 白頭咖啡畫廊（KK咖啡館）

白頭咖啡畫廊真的太有名，在龍崗還沒有星巴克的時候，它就已經開起來了。

老闆KK是香港人，講話超級熱情。我們慕名而來的時候，找不到正門，阿叔就領着我們穿過畫廊走到前門的咖啡檔。

+ 2

店裏的裝修風格很old school，坐下彷彿置身地中海的街邊小店。

這裏的主業是經營畫廊，副業是賣咖啡，畢竟，KK叔本身就是一名職業畫家，七八歲開始練習油畫，窮盡一生都在藝術領域努力鑽研。畫廊裏也能看見阿叔自己的繪畫工具，我們還觀摩了阿叔畫畫，刮刀帶着色彩一刀利落地帶下。

白頭咖啡畫廊

地址：深圳龍崗區布吉大芬油畫街黃江油畫藝術廣場2樓

營業時間：11:00-20:00



3. SPAN.COFFEEⅩTNT當代藝術空間

走進SPAN就能感到濃濃的工業風，緣於主理人小陳曾經是建築畫圖師。關於SPAN，小陳說更想譯為「撕邊」，為自己撕掉所有的標籤和設定，在生活裏走向曠野。

SPAN和TNT當代藝術空間一起合作，將咖啡與展覽結合，在藝術空間裏喝咖啡。味覺和視覺的雙重衝擊，好像靜止的作品們也有了呼吸。

SPAN·COFFEE

地址：深圳龍崗區布吉布沙路241號黃江油畫藝術廣場2樓

營業時間：10:00-19:00



第二站：1983創意小鎮，走進宮崎駿的動畫

從大芬地鐵站步行1公里左右就可以到達1983創意小鎮，如果覺得走路太累也可以乘坐巴士前往。

這裏由廢棄工廠改建而成，1983則是南嶺村委會正式成立的年份。這裏周末人不多，建築風格多是以漫畫為主，五彩繽紛，是這裏最吸引人的特點。

1. 獨棟小白樓GEE COFFEE

1983創意小鎮裏的GEE COFFEE擁有600平的咖啡工坊，單獨一棟的小白樓在1983五彩繽紛的樓宇間很出挑。

這裏還是深圳最大的GEE COFFEE，是深圳為數不多的咖啡工廠之一。超大的落地窗視野極好，加上店裏的綠植，坐下來優哉遊哉，就是一天。

GEE COFFEE

地址：深圳龍崗區布吉1983創意小鎮19棟1樓



2. 亞洲最大的813芭依珊

813芭依珊的奶茶企業總店也在這裏，面積有大約有8個籃球場那麼大，24小時營業。作為奶茶界的元老，它也是不少人學生時代的回憶。

813芭依珊

地址：深圳龍崗區布吉1983創意小鎮39棟1號



整個區走下來有點漫步泰國街頭的感覺，比起各種新興的小鎮，這裏顯得老舊，但路過也不失為一個打卡的小景點。

逛累了，可以在園區的咖啡店裏歇歇腳，然後走近不遠處的深圳「小長城」——求水山公園。傳統和創意相互碰撞，是龍崗一貫以來的魅力。

第三站：求水山公園，深圳版小長城

「中國第一村」南嶺村盤山而上的一處地方，就是求水山公園。1:1仿古長城，全長380米，不到一小時就能登頂。這裏四周沒有遮攔，登山途中可以看見深圳水庫和梧桐山的絕美風光。在烽火台的窗口，可以看見幽然與沉靜的綠。

在求水山公園上的山頂廣場，藏着很少人發現的的最美觀景台，300°無遮擋的觀景平台與太空連成一線。求水山就悄悄藏匿於山水裏，被綠林環抱。

+ 5

不想徒步上山的朋友，也可以四五點的時候坐纜車上山。在不到五分鐘路程的纜車裏，看漫無邊際的山野和夜裏樓宇間星星點點的小窗。

求水山下是遊樂場，雖然有一定年頭，但依然好玩，這裏也算承載了一部分龍崗人的童年記憶。遊樂場看似不大，實際上卻包含了50多個遊樂項目，大人和小朋友都能在這裏找到自己喜歡的的項目。

從大芬油畫村玩到「小長城」，這場一日遊說實話還蠻折騰的，如果喜歡比較「佛」的路線，也可以單獨挑一個地方慢慢逛一天，出來玩，開心最重要啦！

龍崗好去處

大芬油畫村：深圳地鐵3號線大芬站步行425米

1983創意小鎮：大芬油畫村步行15分鐘

求水山公園：1983創意小鎮步行689米



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