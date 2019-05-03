【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】復活投票開始！12人只能活2個

《香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019》復活戰進行中！你手上的一票能召喚ICMA複賽落選兩大強者復活！
復活投票於2019年5月4日至5月13日期間進行，票數最高的兩位參賽者，將會晉身決賽，踏上麥花臣場館舞台！
幾厲害嘅高手都會有失手一刻，靠哂大家集氣，在十二位參賽者中，投出其中兩個選手重奪決賽席位。未揀好支持邊個？即刻睇下參賽者自我介紹！
【1】許正宜 Hui Ching Yee Jade （22歲）
學校： 香港大學 (HKU)
科目：主修哲學同比較文學 副修心理輔導
年級：Year 5
【2】王雨山 YuShan Wong （21歲）
學校： 香港理工大學 (PolyU)
科目：Design
年級：Year 3
【3】周子健 Chow Tsz Kin （20歲）
學校： 香港浸會大學 (BU)
科目：人力資源管理
年級：Year 2
【4】康芷華 Hong Tsz Wa （19歲）
學校： 香港中文大學 (CU)
科目：日本研究
年級：Year 2
【5】顏程欣 Ngan Ching Yan （21歲）
學校： 香港恒生大學 (HSU)
科目：Journalism and communication
年級：Year 3
【6】林希朗 Lam Hei Long Emily （19歲）
學校： 香港樹仁大學 (SYU)
科目：English
年級：Year 1
【7】5hz
學校：香港恒生大學(HSU)
科目：BBA
年級：Year 1
【8】陳曉智 Chan Hiu Chi （Jayson) （18歲）
學校： 香港中文大學 (CU)
科目：翻譯系
年級：Year 1
【9】梁瑞峰 Leung Sui Fung （20歲）
學校： 香港大學 (HKU)
科目：Social Work
年級：Year 2
【10】湯盈 Tong Ying Tani （21歲）
學校： 香港城市大學 (CityU)
科目：English
年級：Year 4
【11】王書瑩 & 梁蘊婷 （Kimmy & Tiffany）
學校： 香港教育大學
科目：HOD & English
年級：Year 4&3
【12】黃俊熹 （Anothony Wong）
學校： 香港大學
科目：社會科學
年級：Year 2
【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】復活複投票活動
每名01會員可於指定時間內進入《HK01 X ICMA 大專聯校歌唱比賽 2019》網頁，參與復活賽投票活動*。投票及留言支持心水候選人晉身決賽，決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，你手中的一票能決定學界歌王歌后獎項誰屬。
香港01將從投票者當中，細選香港01認為答案「最具說服力」的參加者，並向該名01會員送出由BOTANIFIQUE贊助，「高嶺土牛油果保濕面膜100ml」或「Claribio 4 Spot Gel BHA薄荷蘆薈暗瘡啫喱40ml」乙份*。得獎結果將於投票結束後14個工作天於香港01網頁內公佈，而得獎者將有專人通知領獎安排。
【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】 選手簡介及最新報道【請按此】
【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】復活賽投票活動時間為 2019年 5月4日 00:00 至5月13日 23:59。主辦機構將於投票期結束後，於本活動專頁公佈投票結果，包括各候選人之票數。每名01會員如留言支持或欣賞該參賽者的原因，須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。
(以上內容為「香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽」複賽投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽 https://icma2019.hk01.com/voting )