【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】復活投票開始！12人只能活2個

開罐
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《香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019》復活戰進行中！你手上的一票能召喚ICMA複賽落選兩大強者復活！

復活投票於2019年5月4日至5月13日期間進行，票數最高的兩位參賽者，將會晉身決賽，踏上麥花臣場館舞台！

幾厲害嘅高手都會有失手一刻，靠哂大家集氣，在十二位參賽者中，投出其中兩個選手重奪決賽席位。未揀好支持邊個？即刻睇下參賽者自我介紹！

【1】許正宜 Hui Ching Yee Jade （22歲）

學校： 香港大學 (HKU)

科目：主修哲學同比較文學 副修心理輔導

年級：Year 5

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】許正宜：為製造共鳴而唱歌

【2】王雨山 YuShan Wong （21歲）

學校： 香港理工大學 (PolyU)

科目：Design

年級：Year 3

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】王雨山：透過音樂說我的故事

【3】周子健 Chow Tsz Kin （20歲）

學校： 香港浸會大學 (BU)

科目：人力資源管理

年級：Year 2

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】周子健：唱歌是一種生活習慣

【4】康芷華 Hong Tsz Wa （19歲）

學校： 香港中文大學 (CU)

科目：日本研究

年級：Year 2

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】康芷華：用歌聲紀錄的說書人

【5】顏程欣 Ngan Ching Yan （21歲）

學校： 香港恒生大學 (HSU)

科目：Journalism and communication

年級：Year 3

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】顏程欣：以生命去影響生命

【6】林希朗 Lam Hei Long Emily （19歲）

學校： 香港樹仁大學 (SYU)

科目：English

年級：Year 1

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】林希朗：希望用歌聲傳遞訊息

【7】5hz

學校：香港恒生大學(HSU)

科目：BBA

年級：Year 1

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】5hz：唱歌會為我們帶來自信心

【8】陳曉智 Chan Hiu Chi （Jayson) （18歲）

學校： 香港中文大學 (CU)

科目：翻譯系

年級：Year 1

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】陳曉智：唱歌令我心靈平靜

【9】梁瑞峰 Leung Sui Fung （20歲）

學校： 香港大學 (HKU)

科目：Social Work

年級：Year 2

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】梁瑞峰：有交流才有進步空間

【10】湯盈 Tong Ying Tani （21歲）

學校： 香港城市大學 (CityU)

科目：English

年級：Year 4

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】湯盈：唱歌是抒發情緒的空間

【11】王書瑩 & 梁蘊婷 （Kimmy & Tiffany）

學校： 香港教育大學

科目：HOD & English

年級：Year 4&3

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】Kimmy & Tiffany：比賽變隊友

【12】黃俊熹 （Anothony Wong）

學校： 香港大學

科目：社會科學

年級：Year 2

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】黃俊熹：音樂是信仰

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​復活​複投票活動 

每名01會員可於指定時間內進入《HK01 X ICMA 大專聯校歌唱比賽 2019》網頁，參與復活賽投票活動*。投票及留言支持心水候選人晉身決賽，決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，你手中的一票能決定學界歌王歌后獎項誰屬。

香港01將從投票者當中，細選香港01認為答案「最具說服力」的參加者，並向該名01會員送出由BOTANIFIQUE贊助，「高嶺土牛油果保濕面膜­100ml」或「Claribio 4 Spot Gel BHA薄荷蘆薈暗瘡啫喱40ml」乙份*。得獎結果將於投票結束後14個工作天於香港01網頁內公佈，而得獎者將有專人通知領獎安排。

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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​復活賽投票活動時間為 2019年 5月4日 00:00 至5月13日 23:59。主辦機構將於投票期結束後，於本活動專頁公佈投票結果，包括各候選人之票數。每名01會員如留言支持或欣賞該參賽者的原因，須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。

(以上內容為「香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽」複賽投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽 https://icma2019.hk01.com/voting )

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