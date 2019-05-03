【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】復活投票開始！12人只能活2個

《香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019》復活戰進行中！你手上的一票能召喚ICMA複賽落選兩大強者復活！ 復活投票於2019年5月4日至5月13日期間進行，票數最高的兩位參賽者，將會晉身決賽，踏上麥花臣場館舞台！

幾厲害嘅高手都會有失手一刻，靠哂大家集氣，在十二位參賽者中，投出其中兩個選手重奪決賽席位。未揀好支持邊個？即刻睇下參賽者自我介紹！

【1】許正宜 Hui Ching Yee Jade （22歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：主修哲學同比較文學 副修心理輔導 年級：Year 5

【2】王雨山 YuShan Wong （21歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Design 年級：Year 3

【3】周子健 Chow Tsz Kin （20歲） 學校： 香港浸會大學 (BU) 科目：人力資源管理 年級：Year 2

【4】康芷華 Hong Tsz Wa （19歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：日本研究 年級：Year 2

【5】顏程欣 Ngan Ching Yan （21歲） 學校： 香港恒生大學 (HSU) 科目：Journalism and communication 年級：Year 3

【6】林希朗 Lam Hei Long Emily （19歲） 學校： 香港樹仁大學 (SYU) 科目：English 年級：Year 1

【7】5hz 學校：香港恒生大學(HSU) 科目：BBA 年級：Year 1

【8】陳曉智 Chan Hiu Chi （Jayson) （18歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：翻譯系 年級：Year 1

【9】梁瑞峰 Leung Sui Fung （20歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：Social Work 年級：Year 2

【10】湯盈 Tong Ying Tani （21歲） 學校： 香港城市大學 (CityU) 科目：English 年級：Year 4

【11】王書瑩 & 梁蘊婷 （Kimmy & Tiffany） 學校： 香港教育大學 科目：HOD & English 年級：Year 4&3

【12】黃俊熹 （Anothony Wong） 學校： 香港大學 科目：社會科學 年級：Year 2

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​復活​複投票活動



每名01會員可於指定時間內進入《HK01 X ICMA 大專聯校歌唱比賽 2019》網頁，參與復活賽投票活動*。投票及留言支持心水候選人晉身決賽，決賽將於6月26日在麥花臣場館舉行，你手中的一票能決定學界歌王歌后獎項誰屬。



香港01將從投票者當中，細選香港01認為答案「最具說服力」的參加者，並向該名01會員送出由BOTANIFIQUE贊助，「高嶺土牛油果保濕面膜­100ml」或「Claribio 4 Spot Gel BHA薄荷蘆薈暗瘡啫喱40ml」乙份*。得獎結果將於投票結束後14個工作天於香港01網頁內公佈，而得獎者將有專人通知領獎安排。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】 選手簡介及最新報道【請按此】

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】​復活賽投票活動時間為 2019年 5月4日 00:00 至5月13日 23:59。主辦機構將於投票期結束後，於本活動專頁公佈投票結果，包括各候選人之票數。每名01會員如留言支持或欣賞該參賽者的原因，須確保已提交一個有效電郵地址作為日後聯絡領獎安排。

(以上內容為「香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽」複賽投票活動條款及細則節錄，詳情請瀏覽 https://icma2019.hk01.com/voting )