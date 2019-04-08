【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】顏程欣：以生命去影響生命

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【5】顏程欣自我介紹。

龔嘉盛 攝

顏程欣 Ngan Ching Yan （21歲） 學校： 香港恒生大學 (HSU) 科目：Journalism and communication 年級：Year 3

無論幾忙都會去Busking，係因為我相信香港人需要音樂調劑生活。 顏程欣

我兩年前開始接觸唱歌，一開始係喺沙田見到有人busking，膽粗粗問佢哋可唔可以唱一首，認識咗佢哋，原來佢哋每逢星期六喺嗰度唱歌，然後陸續有好多人都好似我咁過嚟一齊玩，結果我同陸續加入嘅朋友決定一齊組隊去其他地方busking，亦成立左我人生中第一隊band － wkendhk。



好開心係短短一年，有好多單位好信任我哋，俾咗好多機會我哋去表演，亦都令我建立咗唔少信心，亦都搵到唱歌嘅意義。



我好鍾意唱歌！第一，因為我好鍾意用音樂同人去溝通，我就好似一個story teller咁，跟着歌詞去講故事，有時候觀眾一個眼神、點頭或者拍手，已經係我繼續堅持嘅理由。我最開心並唔係聽到有人讚自己唱歌好聽，而係有人話俾我聽因為我唱嘅歌、講嘅說話而感動，我好想承傳一句說話，就係「以生命去影響生命」，而唱歌就係最好嘅渠道去感染其他人。

+ 6 + 5 + 4

喺2018年，我經歷咗人生嘅低谷，無論係感情、朋友定信仰狀態都係一塌糊塗，我至今仍然好記得當我唱完一首歌之後，有種如釋重負嘅感覺，令我明白音樂係我一唯走出傷痛嘅出口。所以，我亦選擇咗me and my broken heart 嚟參賽，寄語大家要好似歌詞裏面所講嘅咁樣仍然期待”someone tell me I am not alone”。

今年係我第二年夾band，隊友亦好鼓勵我去參加比賽，甚至犧牲自己嘅時間去陪我哋練習，所以我好想借今次嘅機會去多謝我嘅隊友們，今次入到復賽真係好多謝佢哋嘅陪伴。對於比賽，我從來冇諗過一定要贏，但為咗唔白費佢哋嘅努力，好希望今次可以爭取好成績，將呢份榮譽送俾佢哋。



而我最想講嘅一番說話係 喺香港要堅持唱歌係一件好難嘅事，地方嘅限制、其他人嘅目光仲有林林種種嘅問題，但係我依然堅持，無論幾忙都會去Busking，係因為我相信香港人需要音樂調劑生活。我自己好怕唱廣東歌，但係我會繼續努力，希望用自己嘅母語同自己最愛嘅音樂繼續講故事比大家聽。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場