【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】顏程欣：以生命去影響生命

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段,34強參賽單位經已誕生!他們將會與18個大專校園冠軍,一起爭奪決賽資格,踏上麥花臣的舞台!以下為複賽參賽者【5】顏程欣自我介紹。

龔嘉盛 攝

顏程欣 Ngan Ching Yan (21歲) 學校: 香港恒生大學 (HSU) 科目:Journalism and communication 年級:Year 3

無論幾忙都會去Busking,係因為我相信香港人需要音樂調劑生活。 顏程欣

我兩年前開始接觸唱歌,一開始係喺沙田見到有人busking,膽粗粗問佢哋可唔可以唱一首,認識咗佢哋,原來佢哋每逢星期六喺嗰度唱歌,然後陸續有好多人都好似我咁過嚟一齊玩,結果我同陸續加入嘅朋友決定一齊組隊去其他地方busking,亦成立左我人生中第一隊band - wkendhk。



好開心係短短一年,有好多單位好信任我哋,俾咗好多機會我哋去表演,亦都令我建立咗唔少信心,亦都搵到唱歌嘅意義。



我好鍾意唱歌!第一,因為我好鍾意用音樂同人去溝通,我就好似一個story teller咁,跟着歌詞去講故事,有時候觀眾一個眼神、點頭或者拍手,已經係我繼續堅持嘅理由。我最開心並唔係聽到有人讚自己唱歌好聽,而係有人話俾我聽因為我唱嘅歌、講嘅說話而感動,我好想承傳一句說話,就係「以生命去影響生命」,而唱歌就係最好嘅渠道去感染其他人。

+ 6 + 5 + 4

喺2018年,我經歷咗人生嘅低谷,無論係感情、朋友定信仰狀態都係一塌糊塗,我至今仍然好記得當我唱完一首歌之後,有種如釋重負嘅感覺,令我明白音樂係我一唯走出傷痛嘅出口。所以,我亦選擇咗me and my broken heart 嚟參賽,寄語大家要好似歌詞裏面所講嘅咁樣仍然期待”someone tell me I am not alone”。

今年係我第二年夾band,隊友亦好鼓勵我去參加比賽,甚至犧牲自己嘅時間去陪我哋練習,所以我好想借今次嘅機會去多謝我嘅隊友們,今次入到復賽真係好多謝佢哋嘅陪伴。對於比賽,我從來冇諗過一定要贏,但為咗唔白費佢哋嘅努力,好希望今次可以爭取好成績,將呢份榮譽送俾佢哋。



而我最想講嘅一番說話係 喺香港要堅持唱歌係一件好難嘅事,地方嘅限制、其他人嘅目光仲有林林種種嘅問題,但係我依然堅持,無論幾忙都會去Busking,係因為我相信香港人需要音樂調劑生活。我自己好怕唱廣東歌,但係我會繼續努力,希望用自己嘅母語同自己最愛嘅音樂繼續講故事比大家聽。

複賽詳情 日期:2019年4月27日(星期六) 地點:赤柱廣場