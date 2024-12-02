茄子營養｜茄子有毒？抑制消化道腫瘤？醫破迷思 1煮法營養大流失

不少長輩會認為「茄子很毒」不能多吃，對此，台灣劉博仁醫師表示，茄子裡含有叫龍葵鹼的特殊營養素，但含量不多。吃茄子不僅不會中毒，還可以抑制消化道腫瘤、降膽固醇與延緩老化。



台灣營養醫學醫師劉博仁在「健康好生活」節目中指出，龍葵鹼又稱為茄鹼，馬鈴薯發芽時會產生濃度非常高的龍葵鹼，在食用後可能會出現呼吸道麻痺或溶血問題，不過，茄子裡所含的龍葵鹼非常微量，研究發現食用可以抑制腫瘤產生，尤其是對於消化道腫瘤，效果特別好。

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劉博仁表示，茄子裡還含有皂苷，可以在腸道吸附膽固醇，可以減少膽固醇進入到血液的機會，有降血脂功效；茄子還含有花青素，對皮膚、延緩老化都有幫助，「一次吃個半斤都沒問題。」

茄子怎麼料理才不會愈煮愈黑？（按圖看清👇👇👇）

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另外，台灣神經外科醫師謝炳賢也曾提到，茄子有「血管清道夫」的美稱，含有維生素P、膽鹼及多種礦物質，能幫助維持微血管的韌性和彈性，有助於平穩血壓、降低膽固醇。不過，因為茄子的水溶性維生素較多，因此，謝炳賢建議民眾，烹飪茄子時要避免高溫長時間烹調或油炸，以免營養流失。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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