常出街食易胃酸倒流脹氣？營養師拆解腸胃7大迷思：胃藥越食越傷

現代人生活節奏快、三餐外食，加上長期處在生活、工作高壓狀態下，讓多數人有著消化不良、脹氣、胃食道逆流（胃酸倒流）、胃痛等腸胃問題。



「消化不良」成為現代人的文明病，我們日常飲食該留意什麼？是否有什麼簡單易懂的改善方式？市售益生菌、腸胃藥真的有效嗎、該怎麼吃？台灣Nu Skin營養師Ting ting專業解答：消化不良飲食7大正確觀念。

營養師解答消化不良7大飲食正確觀念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

消化不良7大飲食正確觀念（01製圖；AI生成圖）

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1. 消化不良是現代人文明病

在忙碌生活節奏與外食文化盛行的生活型態下，「消化不良」成為多數人的困擾，胃悶、脹氣、餐後不適，看似小毛病，實際上卻是腸胃長期超載的結果。Nu Skin 營養師 Ting ting 指出，從臨床與實務觀察來看，消化不良多半不是單一原因，而是生活與飲食習慣長期累積的結果。

她提到：「普遍民眾常見習慣包括吃飯速度過快，來不及充分咀嚼就吞嚥，增加腸胃消化負擔；加上外食比例高，飲食中油脂與精製澱粉偏多；用餐時間不固定、大小餐差異明顯，讓腸胃負荷忽高忽低；再加上蔬菜與水分攝取不足，導致腸道蠕動變慢。簡單來說，就是飲食節奏紊亂、油糖偏多、纖維不足、進食過快，這些因素疊加起來，就容易出現胃悶、脹氣與消化不順的狀況。」

2. 依賴胃藥只會造成消化不良惡性循環

面臨腸胃不適症狀時，部分人的直覺反應就是依賴胃藥。但這樣的做法往往只能暫時壓下症狀，卻沒有真正解決問題的根源！

Nu Skin Ting ting 營養師分享，腸胃健康需要的是足夠的膳食纖維、蔬菜水果與水分，來維持正常的腸道蠕動與消化功能；若長期忽略飲食結構與生活型態，只依賴藥物緩解不適，反而可能讓腸道菌相逐漸失衡，消化功能變得更差，形成反覆不適的惡性循環。

建議，當腸胃不適反覆出現時，應先由醫師評估，釐清真正原因，再回頭檢視是否與進食過快、油脂過多、壓力大或作息紊亂有關。同時，也可搭配益生菌、益生元與後生元等營養素，協助腸道環境逐步回到穩定狀態。

3. 益生菌對消化不良有幫助嗎？該怎麼吃？

除了常見的腸胃藥，如今健康觀念普及，益生菌也是民眾調養腸道的首要選項之一。但益生菌對消化不良真的有幫助嗎？Ting ting 營養師提醒，益生菌確實有助於調整腸道環境，但前提是「選對菌株、吃對方式」，而非盲目補充。她指出，可參考 FAO／WHO 對優質益生菌提出的四大原則：耐、量、生、示。

首先，菌株必須能耐胃酸與膽汁，才能順利活著通過消化道；其次，要具備在腸道黏膜上附著與繁殖的能力，才能真正發揮作用；第三，產品需清楚標示菌種名稱與有效期限內的活菌數量；最後，建議食用量與使用方式必須有科學依據，而非隨意標示。益生菌不是速效藥，而是需要搭配飲食與生活型態調整，才能看見改變。

4. 消化不良者飲食結構怎麼調整

當腸胃正在鬧脾氣，最重要的是從飲食結構調整做起。Ting ting 營養師建議，日常三餐中，碳水化合物以好消化、精緻度低但不過於粗硬的來源為主，例如白飯、番薯、南瓜或燕麥，避免高油高糖的炒飯與甜點組合；蛋白質則優先選擇質地較嫩、脂肪較低的來源，如魚、蛋、豆腐與雞肉，相較紅肉與加工肉類更容易消化。

至於脂肪，是最需要留意「種類與份量」的營養素。油炸物與濃厚醬料容易讓胃排空速度變慢、加重脹氣感，可改以少量橄欖油或堅果中的好油脂取代。整體比例不必極端低醣或低脂，而是以適量碳水、足夠蛋白質與好油脂為原則，搭配清淡、規律進食，腸胃自然就不容易出現不舒服症狀。

5. 消化不良者忌口高油飲食

前述提到，飲食選擇與結構是造就腸胃健康的關鍵。因此對正處於消化不良狀態的人來說，飲食第一原則在於：好消化、負擔小。Ting ting 營養師補充：「當腸胃不適時，應暫時避開質地粗硬、油脂高或容易產氣的食物，等腸胃功能穩定後，再慢慢把這些原本健康但較難消化的食物逐步加回來，才能讓腸胃有時間恢復，避免落下病根。」

6. 外食族三個習慣改善消化不良

針對長期外食、又習慣吃很快的人，Ting ting 營養師提醒：日常應從三個小習慣落實，才能根本改善消化不良問題。

「第一，放慢吃飯速度，每一口多咬幾下，將用餐時間拉長至 15–20 分鐘，讓腸胃有時間接收「吃飽了」的訊號；第二，外食選擇時記得補足蛋白質與蔬菜，如肉、魚、蛋、豆腐與青菜，而不是只吃澱粉；第三，餐量避免忽大忽小，即使忙碌也盡量固定用餐時間，避免長時間挨餓後暴食。」

7. 消化不良導致體重下降務必小心！

最後，Ting ting 營養師也特別強調，消化不適會隨飲食與作息調整而改善，多半屬於功能性問題；但若伴隨出血、體重明顯下降、疼痛持續惡化，或症狀長時間無法改善，務必及早就醫檢查，避免延誤真正的健康警訊。

消化不良常見問答

Q1：消化不良一定要吃胃藥嗎？什麼情況下應該先就醫？ A： 偶發性的胃悶、脹氣，若能隨飲食調整與作息改善，多半屬於功能性消化不良，不一定需要長期服用胃藥。但若症狀反覆出現，或伴隨胃痛、灼熱感，仍建議先由醫師評估原因。特別是出現黑便、嘔血、體重明顯下降、疼痛持續惡化等情況，務必立即就醫，避免延誤潛在的腸胃疾病。 Q2：外食族消化不良，三餐該怎麼搭配才比較不傷胃？ A： 外食族建議掌握「清淡、均衡、規律」三原則。主食可選白飯、番薯等好消化的碳水來源，搭配魚、雞肉、蛋或豆腐等低脂蛋白質，再補充燙青菜或涼拌蔬菜，避免油炸、重口味醬料。用餐時間盡量固定，避免餓太久後暴食，能有效降低腸胃負擔。 Q3：消化不良時，哪些食物應該先暫時避免？ A： 腸胃不適期間，應暫時避開高油脂、重調味與質地較硬的食物，例如油炸物、奶油醬料、肥肉、糯米製品，以及容易產氣的食材。這些食物會延長胃排空時間、加重脹氣感。等腸胃狀況穩定後，再循序漸進將這些食物加回，讓消化系統有修復空間。 Q4：益生菌對消化不良真的有幫助嗎？每天都需要補充嗎？ A： 益生菌有助於調整腸道菌相、改善腸道環境，但並非人人都需要天天補充。關鍵在於選擇能耐胃酸、標示清楚菌株與活菌數的產品，並依建議劑量食用。同時仍需搭配足夠膳食纖維、水分與良好飲食習慣，否則單靠益生菌，效果有限。 Q5：吃飯太快真的會造成消化不良嗎？多久的用餐時間才算剛好？ A： 吃飯速度過快，會讓食物未充分咀嚼就進入腸胃，增加消化負擔，也容易出現脹氣與胃悶感。建議每餐用餐時間至少 15–20 分鐘，每一口多咀嚼幾下，讓腸胃與大腦能同步接收到「已進食」的訊號，對改善消化不良與避免過量進食都有幫助。

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