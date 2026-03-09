外媒預測12種文職將被AI淘汰　咩行業成重災區？1職位需求激減26%

隨著科技發展以及企業對數碼轉型的要求不斷提高，許多以往被視為「鐵飯碗」的辦公室文職，其穩定性已大不如前。雖然這些職位曾是不少打工仔賺取穩定薪酬的安樂窩，但如今正逐漸被市場淘汰！



據大學聯校就業資料庫（JIJIS）最新統計顯示，2025年第一季度（1月至3月）的調查中，適合大學生全職的職缺數量比去年同期急跌超過五成，僅剩7,928個空缺。相比疫情期間仍有約1.2萬個職位，現時應屆畢業生的整體求職環境，甚至比疫情時期還要惡劣。當中有六大行業更成求職重災區，例如零售、酒店及旅遊等行業的職缺暴跌達九成，而教育等傳統行業亦跌約六成，只有建築以及機械、工程等相關行業錄得微升。

👉👉👉 畢業即失業？2025大學生職位空缺大跌 6工種重災區1行業暴跌九成

其實不止香港面臨求職寒冬，放眼全球，整個職場生態亦正因為科技進步而瘋狂洗牌。外媒《FINANCEBUZZ》綜合美國勞工統計局（BLS）及世界經濟論壇（WEF）的最新數據與就業預測，點名多個未來10年將持續萎縮的文職崗位。要確保未來的職業生涯能夠持續發展並維持收入保障，及早認清哪些職涯路向正走向式微絕對是關鍵！以下為大家盤點12個面臨最大幅度衰退的「夕陽」辦公室職位。

1. 銀行櫃員（Bank Tellers）

銀行櫃員負責處理各種繁瑣的客戶交易。但網上銀行、虛擬銀行以及多功能自動櫃員機逐漸全面普及，市民日常的轉帳、存入現金甚至手機掃描入票等工序，都已經高度自動化。BLS預測在對人手需求大幅減少的情況下，銀行櫃員的就業人數在未來十年將面臨高達13%的跌幅。

《紙之月》劇照

蘇民峰教2026馬年特別風水局 催結婚/等錢使急催財 教你點擺陣

2. 打字員（Typists）

在過去，文書處理人員和打字員是辦公室中不可或缺的角色，專門負責為公司將手寫稿件、語音紀錄打字轉換成正式信件或報告。但這類高度重複性的工作，如今已輕易被語音辨識系統、光學字元辨識技術以及生成式AI軟件所取代。BLS預計，打字員將是未來十年衰退最嚴重的職業，就業人數預料會暴跌26%。

3. 簿記員（Bookkeepers）

舊時企業需要聘請大量簿記員或初級審計文員，去逐筆記錄繁瑣的財務數據，以確保公司的帳目完整無誤。但現在市面上已充斥著各種先進且低成本的雲端會計軟件，能夠自動連接銀行系統並應對日常對帳與入帳。BLS預計未來十年簿記員需求將下跌 6%，而WEF的《未來工作調查》亦將此職業列入2030年前衰退最多的前15大工作之一。

(《the office》劇照)

首屆拖鞋王爭霸賽！網民：洞洞鞋可參賽？冠軍人字拖暴走極限公里

4. 行政助理（Administrative Assistants）

以往無論是醫療保健、教育機構還是科技公司，都需要得力的行政助理團隊來處理會議排程、檔案管理及資源分配等日常瑣事。隨著各種辦公室協作軟件及AI虛擬助理的出現，讓管理層甚至員工自己都能輕鬆一鍵處理這些行政手續。WEF的報告同樣將行政助理列入未來數年面臨大規模淘汰的職位名單中。

（《自體發光辦公室》劇照）

5. 電話接線生（Telephone Operators）

昔日無論致電政府部門、公營機構還是大型企業，總會有電話接線生為你轉駁到正確的部門。但如今，這類基礎的轉線及查詢服務，幾乎已全面被互動語音系統、網站的常見問題以及24小時運作的AI聊天機械人所取代。BLS預計接線生的就業人數將在未來十年錄得26.4%的驚人跌幅。

6. 法律秘書（Legal Secretaries）

與一般企業的行政助理命運相似，法律界亦正經歷一場數碼革命。傳統法律秘書或助理負責的大量卷宗歸檔、日程安排及基礎合約校對工作，現時已經能透過專業的線上法律科技軟件高效完成。雖然對於立志從事法律行業的人來說，這類崗位仍有其踏腳石的價值，但WEF已明確將法律秘書列入最大幅度衰退的工作名單之中。

（《和解在後》劇照）

日本電車驚現聞髮變態男！對女乘客偷做1超嘔心舉動 惹網民怒轟

7. 保險理賠員（Claims Adjusters）

保險理賠員（又稱估價師或審查員）主要負責評估客戶提出的索償申請，決定是否批出賠償。但近年保險科技發展一日千里，愈來愈多大型保險公司開始利用人工智能、大數據及演算法，去自動掃描索償文件甚至相片，從而極速決定是否接納理賠。在AI代勞下，BLS預測理賠員的就業人數在未來十年將下降 5%。

8. 財務文員（Financial Clerks）

財務文員過去常見於銀行分行、大型連鎖醫療診所或企業的財務部門，主要協助客戶辦理日常的行政與財務手續。不過，隨著自助服務站、流動支付平台及自動化收費系統的成熟，這類前線財務處理工作正不斷萎縮。BLS預測，財務文員的職位在未來十年亦會減少 5%。

《魔女的法庭》劇照

鍾培生求婚｜25歲莊雅婷背景有幾猛？曾是超級學霸＋任職國企

9. 帳單和帳戶催收員（Bill and Account Collectors）

這類職位通常隸屬於收債機構或企業的信貸部門，主要職責是透過電話聯絡逾期未繳款的客戶進行催繳欠款。但當今企業大多採用自動化的電郵、短訊提示系統，甚至內置於應用程式內的電子催款通知。隨著科技優化了整個催收流程，BLS預計催收員的就業人數在未來十年將持續下降10%。

10. 廣告銷售代理（Ad Sales Agents）

廣告銷售代理是傳統負責向客戶推銷及販賣報刊或網站廣告版面的中介角色，正逐漸被時代淘汰。現今廣告商更傾向於透過網上平台，能夠直接進行「程序化購買」。因此，廣告銷售代理的需求預計將下跌6%。不過，市場對熟識策劃及激發品牌興趣的「廣告經理」反而求才若渴，預計相關的高階營銷職位會有6%的增長。

中六學生Last Day約酒樓飲早茶短片瘋傳 梁同學:唔知仲有冇機會

11. 電話推銷員（Telemarketers）

以往企業十分依賴電話推銷來推動業務，透過聘請大量推銷員直接聯絡客戶，以兜售各類商品、金融服務或進行募捐。但現時大家極度注重個人私隱，手機普遍安裝了來電攔截應用程式，加上消費者的購物模式已全面轉向網上平台，電話銷售的成效不如往日。BLS預計電話推銷員的數量將急跌22.1%，WEF亦預測其為最容易被淘汰的職業之一。

《全個世界都有電話》劇照

12. 數據輸入員（Data Entry Keyers）

數據輸入員日常工作就是將實體資料或系統數據輸入到電子表格中，以維持公司紀錄準確。然而，現時的自動化系統及應用程式介面已能讓不同軟件之間的數據實現無縫對接，大幅減少了對人手輸入的依賴。BLS將數據輸入員列為未來十年衰退最快的前十大工作之一，預計就業人數會減少26%。