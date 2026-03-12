打工仔辭職｜8大勞工法例須知　遞信後放病假扣錢？漏報1事恐扣薪

不少打工仔在新一年的開始會考慮辭職以尋求更好發展。但遞信辭職往往是勞資雙方「鬥法」的開始。很多打工仔一直信奉的「職場常識」，在《僱傭條例》面前可能只是一場誤會。想知道年假能否抵銷通知期？通知期內請病假會否延遲Last Day？《開罐》為大家整合以下8大辭職注意位！



《白秘書每天都想辭職》劇照

1. 通知期是甚麼？

好多打工仔在遞信前都會疑惑，到底要早多久通知公司才算合法？其實通知期的長短主要取決於與公司所簽訂的僱傭合約。

根據勞工處的《僱傭條例》，只要屬於「連續性合約」受僱（即連續受僱於同一僱主4星期或以上，工時符合以下其中一項條件：每星期最少工作17小時；或若某星期少於17小時，但在該星期及其緊接過去3星期（共4星期）內，總工時不少於68小時），雙方就必須遵守合約中「終止僱傭合約」條款所列明的要求。若合約中未有具體列明通知期，法例則有規定，通常在試用期後，通知期不得少於一個月。

2. 年假抵通知期得唔得？

不少人遞信後第一時間都會計算手頭上剩餘的年假。有人想趁轉工空窗期去旅行充電，或是因為新東家急召，想利用大假提早離職。但計劃最終能否落實，主導權其實掌握在公司手中。

根據《僱傭條例》，僱員按連續性合約受僱每滿12個月，便可享有有薪年假，這些法定的年假，不得計算在終止僱傭合約所需的通知期內，所以慣常做法是若大假在遞信前未有申請，則遞信後是無法用年假代通知期。但終審法院曾有判案，指相關限制未必適用於「員工辭職」，認為員工有權選擇在通知期放取預先安排的大假。不過，若雙方協商不成，最終仍可能需經法庭裁決，而職場上也有不少「醒目」員工在遞信前已申請定年假。

（《我要準時下班》劇照）

3. 辭職前年假未放完可折現？

很多人都關心的就是辭職前未放完的年假該如何處理。根據《僱傭條例》，只要你按「連續性合約」受僱滿12個月，便已依法享有有薪年假。

所以終止僱傭合約時，無論辭職理由為何，僱主都必須以工資代替你未放取的年假。僱員亦可以通過勞工處「法定僱傭權益參考計算機」計算終止僱傭合約時的年假薪酬。

4. 法定假期撞正通知期點計？

如果Last Day剛好在法定假期之後，公司亦必須支付該天假期的工資。

根據香港《僱傭條例》，凡按「連續性合約」受僱滿3個月的僱員，在法定假日當天可享有有薪假。若辭職前適逢法定假日，僱主必須支付假日工資，且不得以錢代假。但要注意，如果該假期在你離職之後才出現，就算只差一天，公司也沒有義務補回。所以遞信前先揀定日子，分分鐘可以多賺一天人工。

《大叔的愛》劇照

5. 通知期內唔可以請病假？

坊間盛傳「通知期內請假，要補返日子畀公司」的說法，純屬誤傳。

根據《僱傭條例》，僱員按連續性合約受僱，在最初受僱的 12 個月內每服務滿 1 個月，便可累積2天有薪病假，之後每服務滿 1個月可累積4天。受僱期間不得超過120天。

病假受到法例保障，無論員工是否在通知期間請病假，都不會影響通知期。而要注意的是，員工必須符合下列情況，才可享有疾病津貼：1. 病假不少於連續 4 天；2. 僱員能夠出示適當的醫生證明書；3. 僱員已累積足夠的有薪病假。

不過有過來人分享經歷，以往工作期間曾請病假但未有入提供病假紙，結果在遞信後人事部「清算」，問當事人提供當年的病假紙，若未能提供則扣薪金或當扣年假抵消，各位打工仔千祈唔好心算僥倖。

6. 試用期辭職可以即日閃人？

不少人入職後發現新公司有伏，以為試用期內隨時可以「即日通知、即日閃人」？

勞工法例規定若員工在試用期的首個月內辭職，可即時離職，無需通知期。當員工入職超過一個月，即使仍在試用期內，勞工法例規定通知期不得少於7天。

7. 代通知金點計？

如果你想跳槽到新公司而新公司要求你即刻要返工，員工可能需要向舊公司賠償代通知金。勞工法例規定代通知金並非按底薪計算，而是以「遞信前12個月的平均工資」為基準，再按合約規定的通知期（日/月）比例折算而成。

舉例若員工遞信之後即刻要走，若合約規定通知期為1個月（以30天為例），而僱員遞信當天正好距離Last Day還有15天。該員工底薪是$20,000，但過去12個月的總工資，含佣金、津貼等，除以365天後，得出其每日平均工資為$800。

錯誤計法（只計底薪比例）：$20,000÷30（天）×15（天）=$10,000

正確計法（按12 個月平均工資比例折算）：$800×15 (天) =$12,000

（《自體發光辦公室》劇照）

8. 攞完雙糧、花紅即辭職？

香港公司多數年尾出雙糧，4月出花紅，若早早計劃收齊雙糧、花紅就辭職，但在付諸實行前，務必再三核對僱傭合約條款，以確保自己符合領取辭職雙糧的資格。

事實上，《僱傭條例》並未針對「辭職後的雙糧發放」設有硬性規定，領取門檻完全取決於合約內容。許多公司的合約會列明，若員工在酬金期完結（或發放日）前主動遞信，即視為自動放棄領取花紅或雙糧的權利。換言之，如果員工在獎金到手前就急著辭職，公司有權不發放這筆款項。

資料來源：香港勞工法例