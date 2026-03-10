酒店員工漏收$9,000房費　公司要求賠償！即睇勞工法例+專家拆局

返工每日處理繁瑣事務，難免會有疏忽。若然因為一時大意導致公司蒙受大額金錢損失，打工仔又應該如何自處？很多人一旦遇上公司追究甚至施壓賠償，就會自亂陣腳。其實化解這類職場危機，勞工法例的保障固然是底線，但職場專家指出解決問題的關鍵，其實在於當事人的處理態度與溝通技巧！



近日，連登討論區一篇職場求救帖文引起極大迴響。有Threads網民表示自己是香港某酒店的前線員工，因為疏忽漏收了內地客人約港幣$9,000的房費，加上經理亦漏查High Balance Report（高餘額報表），結果錯過了追數黃金期。如今該位內地客人已經Check out退房並且聯絡不上。事主直言「承認自己有錯，亦願意配合調查和補救」。

但公司竟然問事主「願意賠幾多」。面對這個處境，他感到非常迷惘，所以發文向網民求救，也表明自己「真心求意見，唔想逃避責任」。 雖然原文已刪除，不過有網民卻轉載至連登討論區。

（連登截圖）

《僱傭條例》咁寫：最高賠$300

事件亦引起熱議，有網民指出，香港《僱傭條例》列明，若因僱員疏忽而導致公司財物或金錢損失，僱主雖然有權扣除工資作賠償，但每次事件的扣薪總額不得超過實際損失的價值，且最高上限僅為$300。

不少網民留言撐事主「同公司講最多$300，多過$300勞工處/小額錢債見！」、「300蚊畀盡，搵定下份工」。亦有網民質疑為何只有事主需要賠償「經理把關㗎嘛！」、「要個兩萬蚊人工嘅孭飛，咁經理有咩用？」、「賠幾多都要攬埋經理一齊，咁樣叫你食晒即係經理卸膊」。同時亦有留言指出，雖然勞工法例上限是$300，但僱主在極端情況下仍有權提出民事索償，著事主自己衡量風險。

Son姐專業拆局：用成熟職場態度應對

《開罐》就此事件請教了有「辣媽CEO」之稱的資深企業管理顧問張慧敏「Son姐」的專業意見。Son姐表示，面對這類型事件，年輕人第一時間感到害怕和徬徨是非常正常的。「日日返工，邊有可能完全唔出錯？」，既然並非故意，就先平心靜氣，用成熟的職場態度用以下4招應對！

資深企業管理顧問張慧敏「Son姐」（資料圖片）

1. 企硬勞工法例，看穿「要你開價」的潛台詞

正如一眾網民所言，勞工法例列明扣薪上限為$300，所以你在法律上絕對有保障。而且作為一間有規模的酒店，比起區區九千蚊，他們更怕的是公關災難與聲譽受損。如果公司違法逼你全賠，當事人大可以在各種渠道發聲。

而管理層問及「願意賠幾多」，不需要被這句話嚇怕，也不用在網上盲目找資料嚇自己，有任何法律疑問直接致電勞工處最實際。

2. 千萬不要「自己開價」，學會反客為主

回到「願意賠幾多」這個問題上，你絕對不需要、也不應該回答一個具體金額。重點應該放在「我承認這是我的疏忽大意」，展現誠意說句對不起，不要逃避。

同時反問公司按既定程序會如何處置，讓有經驗的管理層自行決定後續安排，切忌自行定價。也不需要糾結在賠償金額上，公司內部有比你更有經驗的部門去解決這個問題，靜觀其變即可。

3. 「知錯能改」老闆最受落

這件事的後續發展，也取決於你的態度。如果想繼續做，就比心機做好本份，不要四處呻。無論最終決定辭職，還是公司決定解僱你，只要還在崗位上一天，就必須認真對待每一項工作，展現出你是一個不逃避、勇於承擔責任的專業成年人。

亦不要去執著「經理都有份錯、無check report」。別人有錯不代表你沒有錯，專注做好自己的部分。在老闆眼中，員工因為大意出錯，但展現出「知錯能改、保證之後不會再犯」的承擔態度，絕對是一個加分項。

4. 作最壞打算，即刻被炒又如何？

如果公司最終的決定是即刻炒人，當事人也不用太負面。檢視自己做了多久，如果超過兩年，就要留意解僱的理據是否充分、遣散費等問題，不知道就直接問勞工處。Son姐最後坦言，即使真的失去這份工作，亦算是「賺了」一個價值九千元的寶貴教訓。職場路很長，進步往往是從失敗中汲取教訓。經一事自然長一智，毋須為此過度自責。