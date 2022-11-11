西環253呎兩層單位$19k放租　網民怒轟弱智價!業主高EQ回覆被激讚

近來樓市的討論度極高，有人覺得是入手住宅單位好時機，也有人睇淡未來樓價，而租屋人士也希望藉機租到便宜又高質的單位。最近有業主在Facebook上以$19,000放租一個位於西環的253呎單位，不過就被網民嫌貴又嫌細，更直斥「租嗰個都弱X智」，後來業主的高EQ回覆就得到網民激讚！



（Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖）

該位網民在Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」上發帖，以$19,000放租一個位於西營盤的一房單位，單位實用面積253平方呎，單位內有1房（放有雙人床架）+1廳+1露台+1浴室+開放式廚房+ 另建閣樓（2,400mm X 1,800mm），再包屋內的傢俬電器包括洗衣機、爐灶、冰箱, 並有冷氣機等。

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（Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖）

（Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖）

發帖者指樓盤地點在西營盤地鐵站上蓋，距離港鐵站出口少於一分鐘距離，鄰近西隧，有電車及多條巴士線，交通便利。加上附近民生商店及食肆林立，生活設施一應俱全。另外也提供近4,000呎的住客會所，2樓1,469呎綠化園林，提供Party、 BBQ燒烤區、健身室等。

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（Facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」截圖）

雖然樓主非常有心的提供了大量的樓盤資料予網民參考，但網民關注的焦點卻是「$19,000租253呎單位」上，反映這個租金可以租到更大的單位，無須租樓主的一房內閣樓單位，直斥「租果個都弱X智」、「俾$19,000瞓閣仔」、「$19,000大把選擇，無理由咁委屈去租呢d高級劏房」。

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對於樓主就高EQ回覆「其實我租客對象係高收入人士，高收入人士最緊要係返工方便」、「買個包包幾廿萬都唔值㗎， 但係總會有人買，因為嗰啲人有錢， 因為嗰啲人覺得值」。表示租盤價錢貴是因為位於港島區的新樓，加上地點方便。提議如果認為單位過小的話，Facebook群組內有其他更多單位又平又靚又正，可以參考一下其他更大的單位。網民就大讚業主有品有耐性，連酸民的留言也一一回覆。

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