黑眼圈原來分3種！專家教6招擊退倦容　這類食物超有效+1分鐘按摩

對於現代人來說睡眠不足是很平常的事，因此不少人眼下都會出現黑眼圈。但大家知道黑眼圈有分3種，而且並非一定是睡眠不足導致嗎？有日本醫生最近就分享了黑眼圈形成的主因，並提出幾個在家中就能減輕黑眼圈的簡單方法。



日本網站「eye-m」最近請來醫學博士大西良佳解說出現黑眼圈的原因和處理方法。當中她提到黑眼圈其實分成藍色、啡色和黑色3種，只要了解每種黑眼圈的起因就能對症下藥，讓你回復精神樣貌。

「藍」眼圈（「eye-m」網頁截圖）

「藍」眼圈

大西博士指藍色的黑眼圈的主因是血流不好，睡眠不足、眼睛疲勞、壓力、姿勢不當、水分及營養不足皆有影響。但也有可能本身的皮膚太薄或太白導致。有「藍」眼圈的人當中有不少人也會受肩頸痛及經痛困擾。

特徵：

【1】眼下藍藍紫紫

【2】從正面用光照也不會消失

【3】需要用橙色遮瑕膏掩蓋

解決方法：

【1】吃改善血流的食品

含豐富不飽和脂肪酸及維他命E的食品，如鯖魚、杏仁、牛油果及黃豆都有效改善血流，更有抗老化的功能。

【2】眼部穴位按摩

用手指輕壓眼窩凹骨中央下1cm位置的「四白」穴位，每日輕按5次即可。注意若太用力就會引起摩擦令色素沉著，適得其反。

【3】敷熱眼罩

最能速效解決血流的是敷熱眼罩。將毛巾弄濕扭乾多餘水分，放進600W的微波爐叮1至1.5分鐘後，放在眼睛上熱敷。重複2至3次。

「啡」眼圈（「eye-m」網頁截圖）

「啡」眼圈

咖啡色的黑眼圈的主要成因是黑色素沉著，是受到來自紫外線及摩擦眼睛的習慣等刺激造成。化妝品卸得不乾淨、乾眼症、洗臉時捽眼睛或常使用卸妝濕紙巾也會有影響。

卸妝和洗臉為肌膚帶來負擔令「啡」眼圈惡化，應選用2合1產品減少摩擦。（「eye-m」網頁截圖）

特徵：

【1】眼睛周圍顏色暗沉

【2】要用與肌膚相似顏色的遮瑕膏掩蓋

【3】從正面用光照也不會消失

解決方法：

【1】使用卸妝+洗臉2合1的產品

每天卸妝和洗臉會為肌膚帶來負擔、令「啡」眼圈惡化。因此應減少摩擦的次數，選用不需再雙重清潔的潔臉產品。

【2】使用美白產品

「啡」眼圈主要成因是色素，所以用美白精華和面霜是最有效預防及改善眼圈的方法。可留意含維他命C、胎盤提取物、氨甲環酸、洋甘菊ET及熊果苷這些成分的產品。平常也要記得塗防曬啊！

「黑」眼圈（「eye-m」網頁截圖）

「黑」眼圈

黑眼圈其實是由年齡和遺傳所導致，隨年齡增長眼睛的「眼輪匝肌」會逐漸邊的鬆弛，脂肪積聚凸出，令黑眼圈更顯眼。

特徵：

【1】眼袋凸出

【2】用化妝品無法遮蓋

【3】沿眼頭形成「八」字狀

【4】從正面用光照就會消失

「眼輪匝肌」訓練（「eye-m」網頁截圖）

解決方法：

「眼輪匝肌」訓練

Step 1.

用手指輕輕壓著上眼瞼讓它不能動

Step 2.

用力提起下眼皮，維持5秒。

Step 3.

慢慢放鬆，重複5個來回。每天做2次。

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