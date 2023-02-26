金合歡花海短暫　山茶花白玉蘭三角梅將盛放｜深圳園博園賞花指南

一到春天，深圳人不是在賞花，就是在賞花的路上。前有風鈴木花開一路，後有油菜花金黃絢爛。

而此刻的園博園（深圳福田區國際園林花卉博覽園），更是百花齊放，金合歡、山茶花爭奇鬥豔，三角梅、廣玉蘭兀自美麗，還有許多叫不上名字的花兒也迎春盛開，共同組成一幅生機盎然的春日畫卷。

出發吧，一起去園博園踏春賞花。



毛絨合歡 爭掛枝頭

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國際園林花卉博覽園又叫園博園，不僅花卉種類豐富，還集合了古今中外風格各異的園林建築。深圳人無論週末散步放鬆，或者是拍寫真拍婚紗照都愛來這。

從園博園西門進入，沿着小坡步行至100米，就能看見一大片毛茸茸的金合歡花。層層疊疊花朵壓滿了枝頭，春風過處，鮮花歡舞，宛如浮動着的金黃色雲霞，與一旁的綠樹相映生輝。

近看合歡花更覺可愛，花朵簇結成球，花瓣纖細，像一顆柔軟的毛球。

金合歡的花語是「稍縱即逝的快樂」，寓意着把握當下，盡情享受此刻的快樂時光。這是一種告誡我們珍惜美好時光的一種植物。

金合歡花

地址：深圳國際園林花卉博覽園-新客家傳説

TIP：金合歡花花期短暫，根據前方線報，現在的花朵已不如拍攝日（2月10日）金黃燦爛了，但沒關係，今年立下約定，明年花期再來相約。



山茶盛開 熱烈鮮艷

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如果説金合歡是園博園路邊偶遇的驚喜，那麼茶花園裏的山茶花則是專門為大家而開。一團團如火焰般的花朵在枝頭綻放，每一朵都神采奕奕，豔而不俗。難怪古今中外，許多名人雅士都喜歡它。

山茶園裏茶花品種多，顏色也豐富多彩，有的純白如玉，有的嫣紅似火……湊近還能聞到淡淡的清香。

可以行至花間小路，沉浸式感受被花包圍的浪漫愜意。也可以坐在園中小亭裏，用木廊做前景，來一組古風寫真。

山茶花

地址：深圳國際園林花卉博覽園-茶花園

TIP：山茶花的長勢還算不錯，茶花園裏也有一些日式建築拍照打卡很出片哦~



閑庭花影 靜賞玉蘭

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園博園最有名氣的打卡點之一，肯定是水墨江南區的「小雷峯塔」，這裏是仿照杭州雷峯塔的一個小型園林，同樣也是白玉蘭開得比較密集的地方。

白玉蘭的花朵長得比巴掌還大，花瓣温厚如玉，潔淨高雅，純白之中又隱隱的透着幾分青綠，如月光清冷卻又多了幾分柔情。與背景裏亭台樓閣相映成畫，無須去江南，在深圳就能賞到這樣的美景。

白玉蘭

地址：深圳國際園林花卉博覽園-水墨江南

TIP：白玉蘭開在水池邊，拍攝時請注意安全，小心跌落。



早春來信 三角梅冒鮮綠

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漫步到園博園東門附近的崇德園時，看到了屋頂上探頭探腦的三角梅，它的花期還未真正到來，卻已迫不及待想與各花爭豔了。

跟深圳街頭常見的三角梅不同，這裏的花朵顏色以白色和粉色為主，花開時鋪滿整個庭院，根本關不住這滿園春色。

今年錯過了金合歡花，不要再錯過園博園的三角梅啦！

三角梅

地址：深圳國際園林花卉博覽園-崇德園

TIP：三角梅目前還沒有完全開放，預計盛花期為3月中旬左右哦~



寶藏園博園 美不限於此

當然，園博園不止有花，這裏的一草一木皆是美景。

在園中偶遇一片巨型杉樹，宛如走進了巨人國度，拐個彎又見一方中式園林，竹影落在白牆上，美得低調含蓄，漢服同袍們偏愛此地，是他們心中最佳古風取景地。

還有水池邊的千層金，在春光的照耀下顯得更加金光璀璨。水池裏，小鴨子在快樂戲水，生動上演古詩裏「春江水暖鴨先知」的畫面。

春來無事，只為花忙。

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