《悠長假期》重拍Edan演木村　網民熱議與Ali差15歲：做得阿媽

ViuTV今日（23日）在活動上公佈開拍新版《悠長假期》，主角木村拓哉及山口智子的經典角色瀨名秀俊、葉山南由，將由呂爵安（Edan）及視后李佳芯飾演，而江𤒹生（AK）則飾演李佳芯細佬葉山真二一角（原版是竹野內豐），事件震撼多個社交平台，對Edan扮演木村有頗大爭議，更有網民更計算Edan和Ali的真實歲數，「Ali 做得 Edan 阿媽」。

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網民評新版《悠長假期》:兒登配ali咁癲

對於飾演港版「木村拓哉」，Edan在記招中也坦言「打咗個突」，「我對上喺《大叔的愛》係飾演田中圭嘅角色，冇諗過田中圭會變咗木村拓哉」。除了Edan表示錯愕，其實網民同Edan的反應一樣。有網民坦言新組合粉碎了童年回憶，「兒登配ali咁癲」、「edan同木村比差好L遠喎」、「ViuTV = 日劇破壞者」，「當年組合差8年，呢次差16年又玩爛」、「Ali 做得 Edan 阿媽」。翻查資料，Edan在1997年出生，而Ali 則在1982年出生，兩人在現實中相差了15年。

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《悠長假期》被封神劇當年震撼全亞洲

對於 00 後甚至 10 後來說，可能只知道有一套神劇叫《悠長假期》，但對它如何神未必了解。當年這套「神劇」播出後震撼整個亞洲，木村拓哉也因為這套劇爆紅，而劇中其他演員山口智子、竹野內豐、松隆子、廣末涼子也因此而廣為人認識。

《悠長假期》劇照

《悠長假期》是1996年富士電視台的電視劇，故事講述事業不順的模特兒葉山南（山口智子），婚禮當日被未婚夫逃婚並騙光積蓄，不得不與未婚夫的原室友—年輕鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉）同住。然而瀨名的鋼琴演奏事業也不順，加上學妹涼子（松隆子）的拒愛，人生也相當失意。兩人在同一屋簷下生活，一起面對人生低潮，關係也逐漸曖昧，更譜出一段姐弟戀。

《悠長假期》劇情觸動年輕人

這部劇所以能跨越時代，是因為它擊中了年輕人的共同痛點——失意與迷茫。瀨名在劇中對阿南說了一句經典名言：「人生不如意的時候，就當作是神賜給的一個長假吧。不需要焦慮，不需要努力衝刺，只需順其自然。」當年劇中木村從三樓拋下彈跳球再接住的畫面，成了劇中經典一幕，令不少70後、80後印象深刻。

木村造型帶動潮流

當年木村在劇中的造型也風靡了不少男女生，他的長髮、格子襯衫，斯文打扮再加一對波鞋+背囊都成為當年的潮流指標，甚至那棟名為「Sena Mansion」的拍攝場景，也成了粉絲朝聖打卡的聖地。

而其他演員也因為這套劇而爆紅。第二男主角竹野內豐在劇中飾演山口智子的弟弟，狂野形象迷倒無數人；松隆子則飾演木村的暗戀對象，當時她還是清純新人，後來成為日劇女王。至於飾演木村的鋼琴學生的廣末涼子 ，當時更只有 16 歲，剛出道便驚艷全場。

👇👇👇《悠長假期》五大女角👇👇👇

神曲《La La La Love Song》發行量突破 200 萬張

神劇當然必須配上神曲，當年由久保田利伸主唱的主題曲《La La La Love Song》，發行量突破 200 萬張。那標誌性的前奏「La La La La」一響起，粉絲就會想起瀨名與阿南在天台玩水的畫面。

今次ViuTV重拍神劇，劇組和演員的壓力應該都會相當大。這部劇能否突破前作，全看導演如何重新詮釋這對「2026 年版長假 CP」的化學反應。