睡眠｜研究揭趴住瞓最易發春夢！專家：每晚翻身逾20次或患這病

睡著時有些人會在睡夢中無意識翻身，而另一些人卻完全不會動。據說一般人每晚睡覺時都會翻身約20次左右。不過大家知不知道睡覺時翻身的原因，又知不知道翻身次數過多竟可能是患有睡眠障礙疾病的現象？！



馬來西亞的醫學博士黃軒醫師 Dr. Ooi Hean在他的Facebook專頁分享到，「有些人睡著了，就會一直在睡夢中翻來覆去，而有些人睡著了，卻像死豬一樣一動也不動？」，指雖然因人而異，正常人每晚睡覺時，大約會翻身20次左右。而這些翻身動作一般都是無意識的，不僅可以提高睡眠品質，也能維持身體健康。不過過度翻身，卻也可能是一種睡眠障礙的現象！

醫師表示晚上睡覺時翻身其中一個原因，是為了調整皮膚溫度。若身體與寢具一直以同一面接觸的話，皮膚就會聚集熱量，又因為緊貼寢具導致皮膚無法正常排汗，從而無法進行體溫調節。皮膚溫度升高就會刺激睡眠深度，令人進入淺睡狀態。翻身的話就可以避免一面皮膚溫度過高，消除不舒服的感覺，持續維持深度睡眠的狀態。

另外，若一直以同一姿勢睡眠的話，由體重產生的壓力及重量會導致血液及體液循環不暢。特別是後背、屁股之類容易產生重量的部位，與床墊貼合的太久更不利於血流及體液的循環。翻身則可促進血液及體液流通，也可以調整血液的不均衡狀態。睡眠深度可以分快速眼動睡眠（身體休息，腦活動）及非快速眼動睡眠（身體和腦同時休息）。翻身有助轉換睡眠週期進入良好的睡眠狀態。反之沒能掌握好翻身節奏就會導致睡眠週期紊亂，從而得不到良好的睡眠，早上起床時狀態亦會受到影響。

除此之外，每個睡眠週期都會伴隨一個夢。據香港大學的學者研究稱，夢境與睡眠姿勢也有關，指「趴著睡更容易做噩夢和春夢」。如此看來，翻身也可以幫助人體調整到最舒適的睡眠姿勢，為進入好夢創造條件。

睡眠2大常見障礙

若在睡眠中不由自主的一直過度翻身，可能患有一下這2種常見障礙：

【1】不寜腿症候群（Restless Legs Syndrome, RLS)是指夜間休息或睡覺時，有不自覺的腿部抽動情形，長期下來影響睡眠， 也可能引起憂鬱症或焦慮症，臨床上雖常見， 卻也常被忽略

【2】週期性肢體抽動症（Periodic limb movement disorder,PLMD），是一種在睡眠期間發生的疾病，患者的四肢在睡著時發生不自主抽動，這會導致一個晚上每小時數十次的睡眠中斷。 然而因不自覺覺醒的關係，隔天日間就是整天精神不濟、昏昏欲睡。 目前真正的病因不明，推測與多巴胺系統分泌有關。

最後醫師提到睡眠環境也會影響睡眠質素，若又噪音、光線或使用不舒服的床上用品，就會導致翻身、擾亂睡眠。 對大部分人來說翻身是一種很正常的生理現象，有助於提高睡眠質量和維持健康身體狀況。但是如果一直翻身，干擾到睡眠品質，例如明明睡飽了，隔天仍然昏昏沉沉，或是憂鬱症或焦慮發作愈來愈明顯，就有可能是睡眠障礙引發的、應儘快求醫。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean