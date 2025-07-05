魷魚遊戲3｜為何參賽者只吃番薯？專家拆解背後科學：攻擊性大增

韓劇《魷魚遊戲3》（魷魚遊戲第三季）近期在全球93個國家Netflix排行榜奪冠，然而劇中參賽者僅以水和番薯果腹的設定，卻引發醫療專業人士的關注與討論。多位韓國專家指出，此飲食缺乏蛋白質，恐對參賽者健康造成嚴重影響。



劇中參賽者僅以水和番薯果腹。（FREEPIK）

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首爾峨山醫院內科副教授禹昌潤教授在其YouTube頻道表示，劇中便當的營養構成令人不安，嚴重缺乏蛋白質。他指出，劇中參賽者承受巨大壓力、睡眠不足，蛋白質缺乏將導致肌肉流失、免疫力下降，更可能因血糖飆升而增加攻擊性（血糖飆升易造成情緒不穩定）。

H+陽地醫院臨床營養師營養師李智賢也表示，單純攝取番薯和水，將導致蛋白質、脂肪、維生素及礦物質等重要營養素缺乏，造成體力下降和疲勞。首爾Yes醫院內科李丙浩院長則補充，缺乏蛋白質的飲食易導致肌肉流失，進而引發水腫、皮膚損傷及傷口癒合緩慢等問題。

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禹昌潤教授建議，劇中便當至少應包含雞蛋和堅果等，以補充蛋白質和健康脂肪，滿足高體力消耗的需求，尤其考量到參賽者中包含許多老年人，更容易出現肌少症，影響其參與遊戲的能力。雖然節目內容多為戲劇效果，但也不難讓人聯想，主辦方（編劇）是否有意為之。

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