穿Prada的惡魔2影評｜梅姨安妮夏菲維陷入困局　20年後職場更殘酷

穿Prada的惡魔2 The Devil Wears Prada 2（PG13） 娛樂性★★★☆／藝術性★



故事簡介

平面媒體光環漸褪，《天橋》雜誌也難逃時代考驗。主編米蘭達（Meryl Streep梅麗史翠普飾）看似仍穩坐權力巔峰，腳下卻早已暗流洶湧。她一邊與失業後重返團隊的安迪（Anne Hathaway安妮夏菲維飾）、老戰友奈傑爾（Stanley Tucci史丹利特治飾）聯手迎戰困局，一邊面對昔日助理艾米麗（Emily Blunt艾美莉賓特飾）的進逼。躋身奢侈品集團高管的艾米麗，手握攸關雜誌生死的關鍵資源。英語對白，附中英文字幕。

《穿PRADA的惡魔2》原班人馬回歸。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

更多《穿PRADA的惡魔2》劇照：

+ 13

蔡欣盈：局中人自會懂

20年前看《穿Prada的惡魔》的時候，我還是個學生。看着安迪在時尚圈磕磕絆絆，被米蘭達那張毒得優雅的嘴逗得過癮。那時的我，還沒確定未來會當記者，更沒料到2026年看續集時，會從「看熱鬧」變成「看門道」，竟有些共鳴。

續集中的《天橋》已轉數碼，不再是實體雜誌。這本高高在上的時尚刊物也逃不過現實壓力，得向廣告商低頭，向流量妥協，就連向來不可一世的米蘭達，也終於得自己掛大衣。以「舊樓翻新」外牆仍在，內部被「抽乾」重建，隱喻平面媒體的處境，確實巧妙。

最有感的一幕，是安迪向奈傑爾道出《天橋》可能走向終局時，對方先是沉默片刻，隨後低頭繼續工作。這些年，也看過不少「奈傑爾」。時代在變，行業在晃，人心難免惶然，但在天塌之前，還是得把眼前的事做好，縱使行業破破爛爛，也得有人縫縫補補。這種心情，局中人，自會懂。

如果你和我一樣，當年看過首部片，這次觀影時，腦中的記憶大概會跟着翻騰起來，甚至生出一點欣慰。畢竟原班人馬能夠「整整齊齊」再聚首演出，從來都不是理所當然的。76歲的梅姨再演時尚女魔頭，魅力絲毫不減，被她冷冷刺兩句，人會當場清醒，瞬間「充電」。

陳秋雁：卡司和情懷無法填滿缺陷

時隔20年，看到都是大牌的四名主演原班人馬再聚首，作為觀眾最大的收穫莫過於回憶殺。續集有不少致敬前作的梗，比如米蘭達說「我們別無選擇」和奈傑爾以安迪的尺碼暱稱她「6號」，看得津津有味。

影后Streep的演技已達行雲流水的境界，扮演的時尚女魔頭依舊毒舌，酸人一針見血。Blunt扮演的艾米麗也依然擺出高高在上的樣子仗勢欺人，她的英國口音是神來之筆，很加分。

續集佈滿笑點，娛樂性頗高，但比較前作少了新鮮感與親和力。前作讓人看得過癮，因為「外行菜鳥勇闖時尚圈」的故事一箭雙鵰，讓滿腹苦水的職場OL和平淡無奇的plain Jane（時尚路人甲）產生共鳴。你會不自覺為Hathaway扮演的安迪打氣，希望她能熬出頭。

續集道出時尚媒體業必須看品牌臉色，為了向前走只能向錢看，以及紙媒業者必須追求數碼流量的現實，非常寫實。安迪以得獎記者身份回到雜誌社，幾次高喊「新聞業依然重要」。我謝謝她為媒體業者發聲，但相信對事不關己的觀眾來說只是耳邊風。

這部續作不論是卡司或寫實的媒體業窘境，無不在大賣情懷。然而，光有卡司和情懷，不夠填滿工具化劇本的缺陷。看完片想到前作尾聲，艾米麗一臉嫌棄，給接任安迪的第二助手下馬威說：

You have some very large shoes to fill.（上一任太優秀，你得加把勁。）

鍾雁齡：犀利職場生存指南

總覺得時尚圈、娛樂圈、媒體圈……是和人間、外界不一樣的平行宇宙。上一集開映時，自己還在娛樂雜誌工作，經常須要經歷安排訪問、造型、拍照等等等例常運作。對片中時尚殿堂雜誌《天橋》編輯室內外運作，有一種「嘿嘿嘿」同行看圈中事的心照。

經歷過手寫編排、數碼化到現在的AI，在媒體圈超過20年看到不少變遷，續集也精準地捕捉了現實中傳媒業在大環境更迭中面對的險峻考驗。面對傳統紙媒日漸式微的困境，《天橋》雜誌曾經多權威，摔下來的傷就可能越重，迫使它不得不面臨轉型與競爭的巨大壓力。

《穿2》可以說是一部披着高級時尚外衣的犀利職場生存指南。 影片另一看頭，是梅姨竟然點頭再演時尚女魔頭。她曾公開說想嘗試全新且具挑戰性的角色，因此一直有一個堅持，就是避免演續集。

不過她在2018年《媽媽咪呀！開心再嚟》（Mamma Mia! Here We Go Again）打破了這條不成文的規定，再來，就是為《穿2》破例。 影片也提出一個核心點——在高壓且殘酷的職場中，女性的野心與自我選擇之間該如何平衡？我們又願意為此付出怎樣的代價？

【延伸閱讀】米高積遜影評｜親侄仔神還原舞台 劇情「只看到巨星看不到人性」（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 10

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】