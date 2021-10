【毒魔血戰大屠殺】10大彩蛋分析　第三個共生體、血蜘蛛後代誕生

由安地索堅斯(Andy Serkis)執導、湯哈迪(Tom Hardy)及活地夏里遜(Woody Harrelson)主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)熱映中,相信許多影迷都被電影的片尾片段所吸引,然而除此之外,其實電影還隱含了不少彩蛋。



注意!!!下文含劇透!!!

《毒魔:血戰大屠殺》改由安地索堅斯執導,並繼續由湯哈迪主演。(IMDb 圖片)

《毒魔:血戰大屠殺》承接上集《毒魔》(Venom)的片尾片段,今集毒魔需要面的反派就是由活地夏里遜飾演的連環殺手克雷斯卡薩迪。由於艾迪布洛克借助了毒魔的力量,因此找到了克雷斯卡薩迪的埋屍地點,因而讓後者罪證確鑿而被判處死刑。在行刑前夕,卡薩迪邀請艾迪來最後會面,在交談過程中,前者不停拿後者的童年回憶來刺激他,導致毒魔激動下攻擊了卡薩迪,並導致後者咬住艾迪的手。當時卡薩迪高聲大叫,這並不是人類的血液。

「血蜘蛛」找來活地夏里遜飾演。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

之後在行刑時,卡薩迪體內的共生體血蜘蛛突然覺醒,並協助卡薩迪逃脫。之後血蜘蛛還幫助卡薩迪救出兒時的好友兼愛人Frances Barrison,兩人準備到一間教堂完成他們的「婚禮」。最終艾迪需要與毒魔聯手,迎戰卡薩迪與血蜘蛛。最終前者順利把後者擊敗,兩人之後逃到某小島的度假村,在休息期間毒魔向艾迪表示他能展示共生體誕生至今800萬年來的知識。就在此時,房間忽然天搖地動,兩人被轉移到不同宇宙的同一間房,當時毒魔見到號角日報的老闆,而後者正在揭開蜘蛛俠的秘密。

看來SONY已經為第三集埋下了Marvel電影宇宙的多元宇宙、蜘蛛俠及第三個共生體「毒素」這三條伏筆。

未知湯哈迪在第三集會遇上甚麼反派呢?(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

除了片尾片段震撼眾多Marvel影迷外,其實導演都在電影在埋下不少彩蛋。點擊下圖即睇10個彩蛋!!!