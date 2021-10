《毒魔血戰大屠殺》連環殺人犯變血蜘蛛　漫畫披露童年促成魔之路

《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)於本星期上畫,今集的大反派是由活地夏里遜(Woody Harrelson)飾演的血蜘蛛,該角色在上集片尾已經埋下伏線,當男主角艾迪(湯哈迪 飾)到監獄採訪連環殺人犯卡沙迪時,正正就是將會演變成比毒魔更可怕的「血蜘蛛」。

在漫畫中,血蜘蛛更擁有蜘蛛俠的基因,故有更強戰鬥力。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

要了解血蜘蛛,首要回看卡沙迪點解會變成連環殺人犯,而根據漫畫,其成魔之路跟童年的可怕遭遇有密切關係,亦是今集《毒魔:血戰大屠殺》的故事主線。卡沙迪有一極不一樣的童年,他生於一個單親家庭,有個患上精神病的母親,而她的精神問題沿於一直被外婆虐待,後來卡沙迪發現這個外婆身份成疑,一念地獄間,將這位「外婆」從樓梯推下殺死,並成功裝成一場意外。

一次監獄中採訪,令沙卡迪成為毒魔共生體。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

沙卡迪的童年遭遇,會成為今集的主線,未知跟漫畫的內容有多吻合。(《毒魔:血戰大屠殺》劇照)

失去監護人的他,曾被送到孤兒院,當中受過虐待,及後獲得一個寄養家庭選中離開孤兒院。而在陰差陽錯下,收養自己的竟是自己的生父。就在「意外」殺害外婆後,卡沙迪已經開始殺得興起,有極嚴重的暴力傾向。一次因虐待繼母養的愛犬被發現,繼母一時火遮眼動了殺機,慶幸被生父及時發現,但不幸是為救兒子竟誤殺了妻子。為兒子付出,但兒子不領情,在法庭上竟作供指證親父,導致被判入獄。

+ 2

隨後,卡沙迪的行徑更趨恐怖詭異,試過將不肯跟他約會的女仔,推到馬路上使她被車撞死,更重返虐待過他的孤兒院,放火燒毀。輾輾轉轉,卡沙迪成了殺害 11人的連環殺手,他被逮捕後給關在監獄中,而就在艾迪前往採訪他時,遺下一部分毒魔的殘餘物,被卡沙迪吸收了,使他變成血蜘蛛。