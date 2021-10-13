《毒魔血戰大屠殺》連環殺人犯變血蜘蛛　漫畫披露童年促成魔之路

《毒魔：血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)於本星期上畫，今集的大反派是由活地夏里遜（Woody Harrelson）飾演的血蜘蛛，該角色在上集片尾已經埋下伏線，當男主角艾迪（湯哈迪 飾）到監獄採訪連環殺人犯卡沙迪時，正正就是將會演變成比毒魔更可怕的「血蜘蛛」。

在漫畫中，血蜘蛛更擁有蜘蛛俠的基因，故有更強戰鬥力。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

要了解血蜘蛛，首要回看卡沙迪點解會變成連環殺人犯，而根據漫畫，其成魔之路跟童年的可怕遭遇有密切關係，亦是今集《毒魔：血戰大屠殺》的故事主線。卡沙迪有一極不一樣的童年，他生於一個單親家庭，有個患上精神病的母親，而她的精神問題沿於一直被外婆虐待，後來卡沙迪發現這個外婆身份成疑，一念地獄間，將這位「外婆」從樓梯推下殺死，並成功裝成一場意外。

一次監獄中採訪，令沙卡迪成為毒魔共生體。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

沙卡迪的童年遭遇，會成為今集的主線，未知跟漫畫的內容有多吻合。（《毒魔：血戰大屠殺》劇照）

失去監護人的他，曾被送到孤兒院，當中受過虐待，及後獲得一個寄養家庭選中離開孤兒院。而在陰差陽錯下，收養自己的竟是自己的生父。就在「意外」殺害外婆後，卡沙迪已經開始殺得興起，有極嚴重的暴力傾向。一次因虐待繼母養的愛犬被發現，繼母一時火遮眼動了殺機，慶幸被生父及時發現，但不幸是為救兒子竟誤殺了妻子。為兒子付出，但兒子不領情，在法庭上竟作供指證親父，導致被判入獄。

+ 2

隨後，卡沙迪的行徑更趨恐怖詭異，試過將不肯跟他約會的女仔，推到馬路上使她被車撞死，更重返虐待過他的孤兒院，放火燒毀。輾輾轉轉，卡沙迪成了殺害 11人的連環殺手，他被逮捕後給關在監獄中，而就在艾迪前往採訪他時，遺下一部分毒魔的殘餘物，被卡沙迪吸收了，使他變成血蜘蛛。