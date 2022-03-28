奧斯卡｜韋史密夫16歲被女飛　借濫交洩憤婚後協議「開放式關係」

荷里活男星韋史密夫（Will Smith）憑電影《王者世家》（King Richard），首度贏得奧斯卡影帝寶座。韋史密夫向來予人陽光正氣的感覺，但去年在自傳中不停引爆黑歷史，不敢令人驚訝。而他與太太更奉行「開放式關係」，即婚後依然可以有自己的性伴侶，就令人為之側目，甚至有網民曾聯署要求，禁止這對夫妻再公開談性事。



韋史密夫亦有提及同樣獲得提名的丹素華盛頓，以他的格言作為開場白。（Getty Image）

韋史密夫推出回憶錄大爆鮮為人知的往事。（Getty Images）

要歸究他的性開放，可能要從16歲那年，韋史密夫因女友劈腿被飛開始講起。當年他心情極度低落，但他的解決方法不是收埋自己，而是放縱自己，在回憶錄中提到，他在此後的數個月內，跟不少女性發生性行為，並祈求眼前的陌生女子，會因為這場性關係而能夠愛上自己，讓他的痛苦消失。只是一次又一次的性愛並沒有為他帶來真愛，最嚴重的時候，性高潮反而令他有作嘔感覺︰「每次在性高潮後，都會出現嚴重的作嘔反應。每次感到虛脫時，看到這些女人的眼神，更感到痛苦。」名副其實的做到嘔。

韋史密夫（Will Smith）將會主演一部動作驚悚片《Emancipation》（暫譯《解放黑奴》），未知會否受疫情影響。（Getty Images）

韋史密夫最終要花很長時間才回復正常生活，1992年韋史密夫與Sheree Zampino結婚，育有一子，但1995宣布離婚。1997年跟現時的妻子Jada Pinkett Smith結婚，今年已是25年，二人育有一對子女。

韋史密夫跟太太Jada Pinkett Smith為「開放式婚姻」。（Getty Images）

不過昔日的經歷和第一段婚姻失敗，似乎令韋史密夫所有領悟，現時跟太太奉行「開放式關係」，即允許各自有各自的生活，甚至有另一伴侶，因為他覺得︰「跟Jada Pinkett Smith的婚姻不該是一座監獄。」更認為這可以保持婚姻的新鮮感，又覺得二人已不是靠愛情來維持，而是變成人生夥伴。而當日爆出此言論後，令外界為之震驚。

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事實上，Jada Pinkett Smith亦不是得把口，於2020年7月，她便跟當年27歲的饒舌歌手好友August Alsina發生感情，男方在訪問中表明自己深愛著對方。當日傳媒以為手執一枚核彈足以毀掉三人時，驚人是August Alsina表示，曾跟韋史密夫仔細談過這事情，韋史密夫更慷慨地為他送上祝福，令他愛得輕鬆，並沒有傷害到任何人。

饒舌歌手August Alsina，與韋史密夫太太有過一段情。（IG@augustalsina）

August Alsina的說法，引證了多年來「開放式關係」的傳聞，不過事後韋史密夫兩公婆先後否認。直至去年10月，韋史密夫在一次宣傳訪問上，才承認兩夫妻有這個「開放式關係」的確存在，而August Alsina的出現正是二人處於分居狀態。

雖然「開放式關係」非常有話題，不過韋史密夫每次在公開場合被問及時都會透露細節，早已引起大家反感。今年1 月更有網民在請願網站 Change.org ，公開發起了「不要再採訪這對夫婦」的請願書，引起大量迴響。