姜濤自爆無人監管下最鍾意食嘢　英文回應問題答案勁爆笑

姜濤早前去到新加坡出席時裝品牌活動，並接受當地媒體訪問。姜濤喺其中一個訪問分別以國語及英文回答，答案一個比一個有趣。

姜濤接受新加坡媒體訪問，對答有趣又可愛。（影片截圖）

訪問中，記者提到「如果冇人睇住你，你會……」姜濤以英文表示：「when nobody is looking , i will eat !」之後再例出自己嘅「目標」，分別係「burger」以及「hotpot」，誠實得嚟又不失可愛。之後問到姜濤嘅Guilty Pleasure（罪惡的快感），佢諗咗一陣，然後笑笑口咁話「eating」，被問到如何維持體重，佢先係話秘密，接著表示「you don't need anything , just drink water」之後再補充間歇性斷食、每日跑步以及籃球。

雖然姜濤以「虎媽」形容姜媽，但他之前去新加坡工作都不忘帶埋媽媽一齊，去年亦與姜媽一齊去巴黎旅行。（資料圖片)

而全個訪問最爆笑係問到「最令你恐懼的是什麼」，姜濤馬上回答「my mom」之後再補充「wow ！tiger mom」，又做出抽擊嘅動作，十分好笑，但他亦不忘補鑊，指姜媽仍然十分愛鍚自己，仲話自己第一次賺到錢之後，有買花送俾媽媽，氹得對方十分開心。「i'm happy,my mom will be happy too」。