姜濤自爆無人監管下最鍾意食嘢　英文回應問題答案勁爆笑

姜濤早前去到新加坡出席時裝品牌活動,並接受當地媒體訪問。姜濤喺其中一個訪問分別以國語及英文回答,答案一個比一個有趣。

姜濤接受新加坡媒體訪問,對答有趣又可愛。(影片截圖)

訪問中,記者提到「如果冇人睇住你,你會……」姜濤以英文表示:「when nobody is looking , i will eat !」之後再例出自己嘅「目標」,分別係「burger」以及「hotpot」,誠實得嚟又不失可愛。之後問到姜濤嘅Guilty Pleasure(罪惡的快感),佢諗咗一陣,然後笑笑口咁話「eating」,被問到如何維持體重,佢先係話秘密,接著表示「you don't need anything , just drink water」之後再補充間歇性斷食、每日跑步以及籃球。

雖然姜濤以「虎媽」形容姜媽,但他之前去新加坡工作都不忘帶埋媽媽一齊,去年亦與姜媽一齊去巴黎旅行。(資料圖片)

而全個訪問最爆笑係問到「最令你恐懼的是什麼」,姜濤馬上回答「my mom」之後再補充「wow !tiger mom」,又做出抽擊嘅動作,十分好笑,但他亦不忘補鑊,指姜媽仍然十分愛鍚自己,仲話自己第一次賺到錢之後,有買花送俾媽媽,氹得對方十分開心。「i'm happy,my mom will be happy too」。