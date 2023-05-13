人選之人造浪者｜22句對白撼動人心：成功的人展現弱點，很難抗拒

由謝盈萱、王淨、黃健瑋主演的Netflix華語職人劇《人選之人——造浪者》，自上線後創造話題不斷，不只劇情流暢引人共鳴，全員演技也爆棚，更登上台灣每日排行榜冠軍，除了揭秘政治幕僚的細節工作之外，劇中更有22句血淋淋超寫實的台詞，不管是職場社畜，還是婚姻裡的夫妻都能深有同感。



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《人選之人》台詞金句1：我們的存在是讓候選人站在浪頭上，我們是造浪者

「我們是隱身在後台的人，我們創造舞台，創造燈火，創造出你看到的，創造出你聽到的。創造出這些就會贏嗎？但如果什麼都不做，就會輸。我們的存在是讓候選人站在浪頭上，我們是造浪者。」

《人選之人》台詞金句2：30歲以後還是左派沒有腦袋

「30歲之前不是左派沒有良心，30歲以後還是左派沒有腦袋。」

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《人選之人》台詞金句3：拿捏跟平衡，大概就是政治最難的地方

「一般人就只會看到表象，有一些話就是不能講，有一些情緒就是要控制，那個拿捏跟平衡，這大概就是政治最難的地方吧。」

《人選之人》台詞金句4：政治就像愛上渣男，很難放手

「政治就像渣男，愛上了就離不開。」、「人是群體動物，當你被群體排拒，會感受到痛，會激發大腦裡面感受疼痛的區域，心痛跟手斷掉是一樣的。」

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《人選之人》台詞金句5：選舉攻防就是這樣，有時順風，有時逆風

「選舉攻防就是這樣，有時順風，有時逆風，如果怕犯錯，什麼都不做，我們就提前輸了。」、「民眾根本不在乎發不發電，他們只要手機有電就好了。」

《人選之人》台詞金句6：有些很小的事情，也跟台灣的未來一樣重要

「我想要你每天把手機關機30分鐘，30分鐘選情不會逆轉。」、「這些都是很小很小的事情，可是這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」

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《人選之人》台詞金句7：民主社會，這一切都是可以的

「這就是民主社會，有人只選民和黨、有人只選公正黨，還有人只選長得好看的。民主社會，這一切都是可以的，我們就是要接受。」

《人選之人》台詞金句8：我們兩個人的工作一樣重要

「我把工作放在你跟孩子前面，我自以為在做大事，我錯了。」、「我想要你可以明白，我們兩個人的工作一樣重要。」

《人選之人》台詞金句9：民主可以是一個人說了算？

「就算總統也不能因為個人的喜好或立場，要去改變制度，你們認為民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？ 」

《人選之人》台詞金句10：我們離所謂的「性別平權」還有一大段距離

「女性從政，台灣已經有一個女總統了，已經平等啦！女性當選總統真的就平權了嗎？你們知不知道女性政務官的比例，不到一成，這代表以台灣目前的政治環境來看，我們離所謂的『性別平權』還有一大段距離，身為女性在這樣陽剛的政治環境裡面，是不是特別困難，就是因為困難，我們更不能退縮，更要努力堅持。」

《人選之人》台詞金句11：選舉就是靠著一股氣勢

「選舉就是靠著一股氣勢，有氣勢就贏一半。」

《人選之人》台詞金句12：每次都是我生氣了，你才開始聽

「當我跟你說我想要什麼的時候，你不要假裝接受，然後又做不到。」、「我想要你聽我說話，不要每次都是我生氣了，你才開始聽。」

《人選之人》台詞金句13：政治人物不是只有一種樣子才能為選民服務

「政治人物不是只有一種樣子才能為選民服務，我的理念是希望未來有一天，多元性別意識在台灣能夠達到不一樣的高度。」

《人選之人》台詞金句14：你服務得很好，不代表人民有義務投給你

「你服務得很好，不代表人民有義務投給你。」、「選民沒有義務一定要投票給你啊，就算你做的再好也一樣，這就是民主社會。」

《人選之人》台詞金句15：請等待這個社會追上妳們的那一天

「請等待這個社會追上妳們的那一天，我會為了這個目標前進。」、「謝謝妳，因為妳不會一直說，叫我去休息或是不要太忙，或是說要養我之類的廢話。」

《人選之人》台詞金句16：忘記到底要為什麼而努力

「她是整件事情裡最無辜最無辜的人，可是為甚麼最後要離開的都是我們？」、「謝謝你願意為同事挺身而出，否則很快就會忘記到底要為什麼而努力。」

《人選之人》台詞金句17：永遠都是事件造成了這個結果

「政治裡沒有一根稻草，就可以壓死一隻駱駝，永遠都是事件造成了這個結果。」、「這只是個過程，還有下一次啊，我們還會有機會的。」

《人選之人》台詞金句18：如果妳想要不聽話，就要有不聽話的本事

「如果妳想要不聽話，就要有不聽話的本事。」

《人選之人》台詞金句19：妳發現，事情有了改變，妳就會想繼續做下去

「雖然具體不知道要幹甚麼，但是當妳跳下去之後，妳發現，事情有了改變，妳就會想繼續做下去。」

《人選之人》台詞金句20：是不喜歡我的付出變得這麼理所當然

「我沒有不願意付出，我只是不喜歡我的付出變得這麼理所當然。」

《人選之人》台詞金句21：每天都在那邊笑，求人家投我一票

「有時候覺得，選舉真的蠻糟蹋人的，每天都在那邊笑，求人家投我一票，我是有很缺那一票是不是？」

《人選之人》台詞金句22：成功的人在他最成功的時候，展現弱點，很難抗拒

「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」、「成功的人在他最成功的時候，展現弱點，很難抗拒。」

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】