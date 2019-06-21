【夏至吃苦】夏天必吃5大苦性食物　苦瓜萵筍清暑解毒（附食譜）

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今日（21日）是二十四節氣的「夏至」，在街上不難感受到其威力。過了「夏至」之後，天氣開始變得炎熱，容易令人感到心煩，胃口不佳。在中醫的角度為「納呆」，意指消化不良、食慾不振。想於夏季清熱除心煩，不妨吃些味苦的食物，有助消減心火。

夏至是四季陽氣最旺盛的時候，暑氣過盛會傷害脾胃及容易生病，要改善食欲不振問題，可以多吃苦性食物，有助改善食欲、瀉心火及清熱除煩。

苦性食物有促進胃酸分泌的功效，因而可以增加食欲。同時，苦性食物含有氨基酸、維他命（A和C）、生物鹼等，都有助抗菌消炎、解熱去暑及消除疲勞。所以夏季吃苦味食物，能清泄暑熱，刺激脾胃功能，增進食欲。除了苦瓜外，還有什麼苦味食物適合夏天吃？

按圖看5大苦性食物及夏至養生小貼士：

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夏至要吃「苦」，但對食材配搭毫無頭緒？可以參考以下食譜，全是簡易家常菜，20分鐘即可上菜為你的夏日解暑！

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資料參考：聯合新聞網、《24節氣養生這樣吃這樣做》

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