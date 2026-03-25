太子集團陳志調查｜暗網洗黑錢平台「匯旺」揭秘　早年香港註冊

柬埔寨太子集團主腦陳志，遭美英制裁及中國拘捕後，他旗下的產業陸續被清算，包括被指用作加密貨幣洗黑錢的柬埔寨「匯旺集團」（Huione）。匯旺表面上是「柬埔寨支付寶」，是該國最多人使用的手機支付平台，美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）指，匯旺實際上是全球最大的暗網洗黑錢平台之一，處理多國詐騙園區和朝鮮（北韓）資金。是柬埔寨首相洪馬奈的表兄弟洪都，曾任匯旺柬埔寨公司的董事。

有分析指匯旺規模超過550億美元。匯旺營運多個telegram群組，公然販售轉移詐騙資金的傀儡戶口、招聘收錢取錢的「車手」、出手電擊行刑工具。匯旺最早在香港註冊，其中一名董事報住沙田公屋，《香港01》記者去過該單位，發現太子集團利用公屋住戶作「人頭」登記的慣常做法。



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2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

「柬埔寨支付寶」被指為洗黑錢平台

「匯旺集團」（HuiOne）被喻為「柬埔寨支付寶」，更有附屬銀行Panda Bank（胖大銀行），是該國最多人使用的電子支付平台，不少商家都會貼出可用「匯旺支付」付款。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN），指「匯旺」為柬埔寨、緬甸、老撾等東南亞詐騙園區，以及為朝鮮（北韓）加密貨幣黑客處理資金，將黑錢洗白，規模達至少40億美元。

2025年5月2日，柬埔寨記者在美國財政部發出對匯旺集團的洗黑錢警告前，拍攝位於金邊的匯旺集團總部。可見「匯旺支付」（Huione Pay）的標誌，以及Panda Bank（胖大銀行）的熊貓公仔。（Pring Samrang / 柬埔寨記者聯盟協會CamboJA）

美國金融犯罪執法局：只有香港正式註冊

「匯旺」最早於2018年在香港成立。根據香港公司註冊處紀錄，「滙旺集團有限公司」（Huione Group Limited）在2018年12月成立，當時董事兼股東是一名姓王（WANG）的台灣人，報住台中；到2020年再加多兩名董事，姓張（CHEUNG）的香港人和姓林（LIN）的台灣人，分別報住香港沙田和台南。

公司在2021年撤銷註冊。美國金融犯罪執法局指，「匯旺」除了這一間香港公司之外，並無在任何司法管轄區有正式註冊。

美國金融犯罪執法局指，「匯旺」只有早期在香港註冊公司。註冊地址為秘書公司地址，港人董事報報住沙田公屋，無人應門。（李振邦攝）

港人董事住沙田公屋

記者去過這個張姓香港人報住的沙田公屋單位，無人應門。附近的街坊說，已經有幾個月無人出入。

《香港01》過去調查亦發現太子集團的部份香港公司，都是有公屋住戶擔任董事，表面上是空殼公司，可能是為了隱藏幕後的實際營運者。

匯旺擔保網站已經刪除，歷史存檔可見，透過Telegram頻道販售各種傀儡戶口。（匯旺擔保網站）

最大暗網平台 販售傀儡戶口、施虐工具

「匯旺支付」（Huione Pay）和Panda Bank（胖大銀行）表面上做平民生意，但事實上「匯旺」旗下的「匯旺擔保」和「好旺擔保」，公然販賣洗黑錢的傀儡戶口，將詐騙園區殺豬盤上的收入，透過這些戶口，分散在世界各地提取現金，是全球最大的暗網交易平台之一。

他們主要靠telegram群組交易，用非常直白的暗號交接。例如「車隊」「拿現金」，即將詐騙資金多次分散轉賬到傀儡戶口，再找俗稱「車手」的人在櫃員機取現金。「魚」「U」的意思是美元等值加密貨幣USDT，匯旺更加發行自家穩定幣。

匯旺擔保（Huione Guarantee）的Telegram平台，有售賣虐待電擊裝置。（匯旺擔保截圖 / Elliptic報告）

英國區塊鏈分析公司Elliptic，早在2024年已發表報告指出，匯旺涉及百億美元詐騙資金洗黑錢，Telegram頻道公然發售防止詐騙園區員工逃跑的電擊裝置，以及電擊警棍。

另一間區塊鏈分析公司SlowMist報告指，在2024至2025年，經過匯旺流轉的加密貨幣USDT，就超過610億美元。到美國制裁後兩個月，即2025年12月，交易量就突然歸零。

區塊鏈分析公司SlowMist報告指，在2024至2025年，經過匯旺流轉的加密貨幣USDT，就超過610億美元。到美國制裁後兩個月，即2025年12月，交易量就突然歸零。（Slowmist）

國際調查記者同盟（ICIJ）的跨國調查發現，匯旺集團利用主要的加密貨幣交易所「幣安」（Binance）和 「OKX」，轉移值數億美元的加密貨幣，甚至在匯旺被指控是洗黑錢威脅，以及幣安、OKX雙雙承認違反美國反洗錢法之後，依然如此。

國際調查記者同盟（ICIJ）分析，經匯旺（Huione）流向幣安（Binance）和OKX的USDT加密貨幣。（ICIJ）

美國金融犯罪執法局報告指，匯旺集團多次接收朝鮮（北韓）黑客組織Lazarus Group網上劫案的贓款。其中2023年中，一位協助朝鮮情報機構的朝鮮國民，計劃利用「匯旺」將一筆美元匯款到香港。

彭博發布匯旺（Huione）及Panda Bank（胖大銀行）股權架構。（Bloomberg）

柬埔寨首相洪馬奈表兄弟曾任董事

匯旺集團在柬埔寨註冊公司的其中一名董事，是柬埔寨首相洪馬奈的表兄弟洪都（Hun To）。

美英制裁太子集團後，柬埔寨的匯旺集團，以及旗下的Panda Bank（胖大銀行），已被吊銷牌照和停止營業，並一度出現擠提，網站已經刪除。

柬埔寨首相洪馬奈（Hun Manet）（中），及其表兄弟洪都（Hun To）（右）。圖為2023年4月，洪都在Facebook發布與洪馬奈合照。（洪都facebook）

2025年12月1日，柬埔寨金邊的匯旺支付（Huione Pay）總部及Panda Bank（胖大銀行）關閉，大批客戶到現場希望提取現金。公司換上「H-Pay」標誌。（Kiripost）

2025年11月，「匯旺」集團總部以及多間門市，換上「H-Pay」標誌並重新開始營業，「H-Pay」亦獲得柬埔寨國家銀行的牌照，同時處理舊匯旺支付（Huione Pay）一般民眾客戶500美元以下的提款。

陳志被引渡回中國後，匯旺的負責人、人稱「西總」的李雄（LI Xiong），亦被柬埔寨當局拘捕。

2026年1月，匯旺（Huione）負責人、人稱「西總」的李雄（LI Xiong）(紅圈），在柬埔寨被捕。（網上圖片）

太子集團陳志調查｜暗網洗黑錢平台「匯旺」揭秘 早年香港註冊

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