律政司對太子集團陳志等申限制令　涉山頂豪宅、商廈、古巴雪茄商

太子集團創辦人陳志涉在柬埔寨經營詐騙園區被美、英制裁，在柬埔寨被捕後被遣返回中國受審。《香港01》發現，律政司入稟高等法院，向太子集團陳志等41人及公司申請限制令，包括陳志、被指是幕後「大佬」的胡小偉等四人，及37間在香港、新加坡、英國及英屬處女島註冊的公司。案件將於5月開庭處理。

被入稟的公司在港持有物業，包括市值30億元的尖沙咀金巴利道68號全幢商廈，及市值13億元的山頂Mount Nicholson別墅；亦涉及香港上市公司的控股公司、證券公司；以及持有全球最大古巴雪茄公司一半股份的本港公司；部份公司則未知詳情。



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2026年1月7日，中國公安部派出工作組，將太子集團創辦人陳志，從柬埔寨押解回中國。中國公安指他是「重大跨境賭詐犯罪集團頭目」，並指他是中國籍人士。（中國公安部刑偵局影片截圖）

公眾不可查閱

律政司於4月27日入稟高等法院，申請向陳志（CHEN Zhi）、周芸（ZHOU Yun）、李添 （LI Thet）、胡晏銘（WU An Ming）及37間公司發出限制令（Restraint order），案件已排期於5月4日開庭處理。

司法機構指，公眾人士不可以查閱該案的入稟狀，故現時仍未知道限制令的詳情。

陳志是太子集團的創辦人，涉嫌在柬埔寨經營詐騙園區，他在2025年10月被美國及英國制裁，2026年1月於柬埔寨被捕後，已被遣返回中國受審。

和陳志一同被美國制裁的還有協助陳志管理財富的湖北人周芸；太子集團財務總監李添；胡晏銘原名胡小偉（HU Xiaowei），被指是太子集團幕後大佬，又名陳小二（CHEN Xiaoer）、HU Shi。

周芸 ZHOU Yun，又名Sandy。（美國制裁文件）

金巴利道68號由太子集團陳志的關聯公司擁有。（資料圖片 / 羅國輝攝）

被入稟的公司中，有26間已名列美國財政部及英國的制裁名單中，當中八間是香港註冊公司，分別是持有尖沙咀金巴利道68號全幢商廈的千利有限公司（Cheer Capital Limited），及另外七間由周芸出任董事、以金巴利道68號作大本營的公司，包括已被證監會及保監局釘牌的「Mighty Divine Investment Management Limited」、「Mighty Divine Securities Limited」及「美迪保險經紀有限公司」（Mighty Divine Insurance Brokers Limited）。

山頂Mount Nicholson樓王一號屋，2016年以10.8億元成交，轟動一時，但代表買家簽名的業主，是東涌公屋住戶，幕後買家身份一直未知，直至2025年美國制裁柬埔寨太子集團陳志，才揭發陳志就是幕後買家。圖為2019年拍攝，當時外牆正維修。（資料圖片 / 余俊亮攝）

持有市值13億元山頂Mount Nicholson一號屋別墅、由陳志操控的英屬處女群島（BVI）離岸公司「Giant Victory Holdings Limited」亦在入稟名單上。

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至於另外11間被律政司入稟，但無被外國制裁的公司中，有六間是在香港註冊成立，包括擁有全球最大的古巴雪茄商「Habanos」一半股權的「Asia Uni Corporation Limited」。

「有組織犯罪和貪腐報道項目」（OCCRP）發布胡小偉（HU Xiaowei）的舊照。（OCCRP）

另外五間的董事和股東名單均見胡小偉的蹤影，包括「興業恒富有限公司」（Xing Ye Heng Fu Limited）、「Future Cosmos One Limited」、「Future Cosmos Limited」、「東儲證券有限公司」（China Reserve Securities Limited）、「東融財富有限公司」（Future Wing Financial Company Limited）。

2018年8月，胡小偉以「陳小二」（CHEN Xiaoer）之名，收購一間香港上市公司成為大股東。港交所通告介紹，陳小二37歲，為兩間重慶公司的董事長。（港交所通告）

其中，「Future Cosmos Limited」、「Future King Incorporated」是胡小偉於2025年10月前曾用間接持股博雅互動（0434）的控股公司；「Future Cosmos Limited」、「Future Cosmos One Limited」分別前稱「九璽雲六號租賃有限公司」、「九璽雲一號租賃有限公司」。胡小偉以不同化名擔任本港上市公司大股東兼主席期間，曾介紹是「重慶九璽雲」的董事長。

其餘無被制裁，但被律政司入稟的公司，兩間分別為陳志擁有的英國和BVI公司、李添用來持股FSM Holdings（1721）的BVI公司，及胡晏銘的新加坡公司。

李添 LI Thet。（美國制裁文件）

案件編號：HCMP661/2026



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