世界盃｜卡塔爾花17年重金組建國家隊　終提早出局慘成最弱主辦國

出戰卡塔爾世界盃的亞洲球隊先後踢出佳績，唯獨主辦國卡塔爾雖有「現屆亞洲冠軍」的身份加持，卻吞下分組賽兩連敗，變成今屆最早出局的一隊、也是史上最弱主辦國。



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首輪分組賽，各支亞洲球隊都踢出驚喜：先有沙特阿拉伯以2：1反勝阿根廷，獲譽「史上最大冷門」之一；緊接日本亦以2：1熱血反勝德國，成為一時佳話。

韓國面對有卡雲尼、華維迪等球星壓陣的烏拉圭，雖然未能取勝，但踢得相當均勢戰成0：0。地理上屬大洋洲、足球上歸入亞洲足協的澳洲，首場力戰下雖以1：4敗予法國，但考慮到對手是衛冕球隊，算是非戰之罪。至於亞洲排名最高的伊朗，首輪2：6大敗予英格蘭後，第二輪亦以2：0擊敗威爾斯收復失地，出線機會不低。

今屆世界盃的亞洲球隊表現出色，日本（圖）和沙特阿拉伯都令人留下印象。（Getty Images）

卡塔爾刷新主辦國兩大恥辱紀錄

卡塔爾作為主辦國，本已有作為小組頭號種子的優勢，同組對手不會較其他亞洲球隊的同組更強，同時更是2019年亞洲盃盟主。作為現任亞洲冠軍，卻變成今屆暫時表現最差的亞洲球隊：首戰毫無還擊之力下0：2敗予厄瓜多爾，第二輪表現雖大有改善、也成功破蛋，但一條恐怖防線瘋狂甩漏，實力差距、加上疑似走漏一球十二碼之下，終以1：3輸給塞內加爾。

兩連敗後，卡塔爾已提早出局，成為今屆最早出局的球隊之餘，同時刷新主辦國兩大恥辱紀錄：世界盃史上最快出局的主辦國，以及肯定會成為史上最低分的主辦國。

卡塔爾首兩輪分組賽全敗，成為今屆第一支出局球隊。（Getty Images）

其實卡塔爾早已深明即使取得世界盃主辦權，作為足球水平不高的國家，必須提升實力、避免在場上尷尬，他們早已開始「投資」——除了盛傳在興建球場、酒店、基建等相關設施上大灑近2000億美元，更是大舉投資發挖足球人才。

卡塔爾9成人口非本地人 足球人才需外求

卡塔爾人口不多，據2017年統計，全國260萬人口中，只得約31萬人為卡塔爾公民，佔12%；近9成人口均是外來移民，以來自東南亞和南亞的勞工為主，這代表卡塔爾難以用既有人口組建一支有實力的國家隊。因此他們早在2004年便嘗試「買入」別國足球員，包括來自巴西的德甲神射手艾爾頓達施華、效力多蒙特的巴西兵迪迪，另據報有至少6名法國球員，引來德國足總反對。

當時國際足協立刻更改條例，要求球員若轉換國籍，必須與代表國家「有清晰聯繫」，例如最少有一位直系親屬在該國出生。

多蒙特前隊長迪迪曾幾乎成為卡塔爾國腳，終遭國際足協阻止。（Getty Images）

一道門關上，卡塔爾立刻轉走一條路：由外地找球員，從小培養。

2005年，卡塔爾開設體育學院「ASPIRE Academy」，僅硬件基建便花了13億美元，營運、投資更是不計其數。

當中最惹爭議的是足球計劃「ASPIRE Football Dreams」，當時這個計劃的官方內容，是「一個獨特的人道計劃，去尋找全球的年輕足球人才及加以訓練」、「為數千名在發展中國家的13歲男孩提供機會，去展示自己的才能，並爭取教育獎學金、及實現出戰國際足球賽事的夢想」，在多個發展中國家建立足球學院、及派球探去尋找人才，到2014年為止，已視察過逾350萬名小球員。

ASPIRE足球學院在全球多個國家，特別是發展中國家建立足球學院、揀選人才，在其後針對卡塔爾世界盃賄選的調查中，這學院也被指是「收買」有關國家的途徑。（Aspire Academy）

國際體壇當時已批評，卡塔爾的動機是尋找歸化目標；同樣情況也發生在其手球隊之上，由於國際手球聯會的轉籍限制不如足球般嚴謹，即使已代表過成年國家隊上陣，只需過3年「冷河期」便可轉籍，結果在2015年世界錦標賽，卡塔爾憑着一眾由西班牙、黑山和法國轉籍而來的球員，奪得世界冠軍。

ASPIRE無疑令卡塔爾足球水平大大提升，除了找來大批入籍球員作為國家隊骨幹，更培育出不少本地球員，成為男子國家隊的「黃金一代」，在2019年亞洲盃決賽擊敗日本，奪得卡塔爾首個亞洲盃冠軍。當時球隊打入4強後，曾遭阿聯酋足總投訴部份球員不符代表資格，投訴終被亞洲足協否決。卡塔爾足球由此達到高峰，其男足世界排名，也由2010年的第113位，躍升至目前的第50位。

卡塔爾的世界盃陣容，有18人都是來自ASPIRE的「畢業生」。（Getty Images）

儘管卡塔爾近年的足球政策再度改革，重新重視培育本地球員，但今屆世界盃的26人大軍中，仍有10人不是在卡塔爾出生及沒有相關血緣，他們的出生地遍及亞洲、非洲和歐洲，包括上陣超過100場的後衛富希（生於阿爾及利亞）及皇牌前鋒阿摩斯阿里（生於蘇丹）等。

穆罕默德禾特為伊拉克出生的年輕中場。（Getty Images）

經過多年投資，卡塔爾成為了亞洲冠軍、建成了最大、最新的世界級球場、舉辦最盛大的足球賽事——世界盃，偏偏來到這大舞台，仍然避免不了尷尬。

不過，卡塔爾主帥菲歷斯山齊士指球隊表現已符合預期：「我們的期望，只是踢好波、搞一場好的世界盃。對手大都比我們強，我們已盡力顯示自己的水平。」

卡塔爾在2022世界盃分組賽獲得多少分？ 0分，卡塔爾在頭兩輪分組賽皆敗陣，未能得到分數。 哪一支球隊在2022世界盃率先出局？ 卡塔爾 卡塔爾最後一輪對手是誰？ 荷蘭。比賽在11月29日晚上11時上演。

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