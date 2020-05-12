CDG最新Nike Dunk Low別注即將開售　定價竟比一般Dunk昂貴許多？

COMME des GARÇONS和Nike這對天作之合，於今個星期四即會發表今季最新聯乘大作：CDG別注Dunk。

Nike Dunk High "Clear"。（SNEAKERS NEWS）

留意今次並非CDG和Nike第一次以Dunk作主題，推出合作系列，2016年之時，川久保玲於COMME des GARÇONS Homme Plus SS17系列裡，就曾打造出一對別號"Clear"的Nike Dunk High，鞋身的鞋頭與鞋側部份，均以透明膠製造，意念極盡前衞，但考慮到設計本身十分「蝦人著」，而且當時Nike Dunk還未大紅大紫之故（那是一個Dad Shoes大流行的時代），"Clear"在推出之初並未真正引來波鞋友的重視和搶購。

誰不知隨着Nike Dunk系列的強勢回歸，近一、兩年想找回這對透明波鞋的人愈來愈多，Nike Dunk High"Clear"的二手市場價亦漸漸水漲船高，叫許多後知後覺的潮流人後悔莫及。

Nike Comme des Garçons Dunk Low (Print)。（DSM）

而今次COMME des GARÇONS與Nike的最新合作，都算是大家彌補遺憾的好機會，今次別注系列會推出兩個款式，名為Print和Black，前者印有英文字樣而後者則簡約一點，兩鞋都以Nexkin製成的透明物料製成鞋面，不過今次只是將鞋身打造成若隱若現的半透明狀況而已，比起初代"Clear"的全透明模樣，今次明顯容易配襯得多。

Nike Comme des Garçons Dunk Low (Black)。（DSM）

不過在定價方面，這兩對CDG別注就明顯高昂得多，觀乎近年Nike Dunk以至SB系列的走勢，無論是正常版本抑或是限量別注版本也好，其平均定價都不過是八百至千來蚊港元而已，但今次CDG卻一口氣苛索£250英鎊（約$2,400港元），平均定價無疑高昂上許多，可能是夾雜了COMME des GARÇONS這個高級時裝品牌的牌頭，因此連售價都要High Fashion一點了吧？（5月14日Dover Street Market官網發售）