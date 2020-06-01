inoca SETTA與代官山OKURA提案　打造過百對新潮配色雪駄拖鞋

提起東京代官山一帶，值得朝聖的除了有蔦屋書店、Hollywood Ranch Market和bonjour records外，裝潢和風古奧的OKURA，也是一間不可多得的流行名所。

代官山OKURA店面。（Savvy Tokyo）

這間代官山OKURA最引人入勝之處，就是致力將日本古代傳統民間工藝與當代流行元素結合，近年時裝界大流行的藍染、襤褸文化，與Hollywood Ranch Market一樣同屬聖林公司旗下的OKURA，就絕對是其中一大有力推動者。

inoca SETTA彩色男裝雪駄系列。（OKURA）

更多男裝產品照片：

+ 12 + 11 + 10

而除了藍染工藝和文化之外，雪駄這款東洋民間鞋履，也是OKURA銳意向全世界推廣的一門文化與物事。今次OKURA就聯同雪駄品牌inoca SETTA合作，於今年6月20日至6月28日在OKURA店舉行期間限定店，並於6月1日至6月7日期間，接受海外預訂（只要在其IG帳號中inbox他們就可以），方便因為新冠肺炎而未能遊日的外國人）

女裝系列：其鞋形與鼻緒設計與男裝各有不同處。（OKURA）

+ 6 + 5 + 4

inoca SETTA乃是一個來自和歌山的新生代雪駄品牌，致力將傳統雪駄時尚化之餘，每對足物的用料造工同樣別樹一格。鞋面上的藤織可是用上和歌山地區，獨有的藺草製造，藺草需要在寒冷的冬天播種幼苗；在和暖的春日成長；再於炎炎夏日收成，雖然考究，但藺草卻有着一種鬱鬱蔥蔥的香味，而且隨着用家長年累月的著用，鞋面上的竹面更加會漸漸深色變化起來，很具故事性。

關於雪駄的小知道。（OKURA）

關於雪駄的小知道。（OKURA）

今次OKURA與inoca SETTA聯手打造的Pop-up Store，特別之處是inoca SETTA為大家迎來男、女裝合共過百款雪駄配色，基本上每款雪駄都由兩款顏色撞色而成，極之搶眼，打破傳統雪駄歷來相對沉實的形象，更堪稱是史上最多選擇的一次雪駄推廣項目，值得大家注目。

（定價：MEN'S（25〜27㎝）¥12,800+TAX

OVERSEAS（28㎝〜）¥14,800+TAX

WOMEN（23〜25㎝）¥11,800+TAX）