假貨品牌搜尋排行榜｜Rolex居20位之首　Vans、Crocs也有A貨？

高級精品人人都會想要擁有，尤其人氣品牌因為商品炙手可熱、商機無窮，所以也成為假貨商眼中覬覦的目標，而提到高級精品你會想到什麼？勞力士名錶？LV手袋？最近有一項調查指出，網友最常在網路上搜尋有關假貨的資訊，次數最多的要數勞力士手錶，從中也反映出該品牌往往高居錶壇銷售額榜霸主的地位。



一間位於英國的價格比較服務公司 Uswitch 先前進行了一項調查，他們利用關鍵字的搜尋歸納出最受網友關注的高級精品品牌假貨，而光是2020年，在網路上搜尋「Fake ROLEX」這個關鍵字的數據便有228,000筆，名列各大高級品牌中的第一名！

228,000筆看起來好像不覺得多或少，但如果跟第二名比起來可能會比較明顯。Uswitch這項假貨搜尋榜的第二名是 LV（「Fake LOUIS VUITTON」），它們的網路搜尋量為118,000筆，大概只有勞力士的一半而已，至於排行第三的品牌則是 GUCCI，搜尋量有87,600筆。

網路假貨橫行，不論價格高低都有贗品。而最多網民熱搜的精品品牌假貨包括哪些？（點圖看假貨品牌搜尋排行榜20名）▼▼▼

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值得一提的是，在這項假貨搜尋榜中的 Top 20 裡面，勞力士不止高居榜首，而且他們也是唯一一家上榜的手錶品牌，可見其名氣大、商品熱門、假貨的數量也相對多，所以人們才會想要在網路上尋找有關勞力士假錶的知識或消息。

從這份榜單中可以看出一些隱藏在背後的意義，例如勞力士常被列為全球最值得信賴的品牌之一，因此即使他們家產品的仿冒品猖獗，但其實對品牌形象的傷害沒有想像中巨大，因為還是有許許多多的人視勞力士手錶為他們的理想目標，不會因為市場上勞力士假錶多就影響消費者想購買他們家手錶的意願。專家認為假錶多的現象某方面也突顯出勞力士品牌價值高，因為如果名氣不夠響亮，假貨商可能也沒太大興趣想要加以仿造來牟利。

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不過從另一項相關調查排行中，專家也點出了勞力士產品的隱憂，那是有關高級精品特定產品假貨的搜查榜；結果在品牌榜中雄霸第一的勞力士，他們家的產品卻沒辦法登上產品榜的前十名，因此專家也點出勞力士可能還需要讓自家產品的系列名稱更廣泛被市場注意和記得，因為在高級精品特定產品假貨搜查榜前十名的作品幾乎都是來自時裝品牌，消費者反而不會特別針對勞力士某個系列搜尋相關的假貨資訊。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：精品仿冒熱搜榜出爐 Top 20有你喜歡的手錶品牌】