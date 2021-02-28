美國仇恨犯罪升溫　「亞裔模範生」拒沉默謀反制？

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-02-28 11:00

美國亞裔遭受歧視相信並非新聞，惟新冠疫情自去年肆虐全美，重創當地經濟，讓亞裔面臨日益嚴重的歧視問題，甚至出現多宗針對亞裔的「仇恨犯罪」。有店舖拒絕服務「病毒源頭」黃種人、有亞裔在街上被潑不明液體，近期紐約和加州等地甚至有多名亞裔長者被無端襲擊，其中一名84歲長者傷重不治。還有加州資訊顧問公司的招聘廣告上公然註明「不能是亞洲人」。 面對令人髮指的歧視和襲擊行為，一向在美國社會被視作「移民模範生」的亞裔社群，終於打破沉默以行動來捍衛自身，甚至有人認為需要採取更廣泛的措施徹底擺脫歧視亞裔的惱人局面。

自疫情以來，美國的仇恨犯罪有所上升，根據紐約警署（NYPD）的數據，在去年疫情期間，紐約市針對亞洲人的「仇恨犯罪」曾經暴增 1900%。「停止仇視亞太裔」（Stop AAPI Hate）網站組織去年8 月的報告亦顯示，去年全國各地收到接近逾3000宗歧視亞裔案件，當中46%發生在加州。

在一名84歲亞裔長者遭襲擊致死後，加州因應這宗轟動全國的事件，承諾注資140萬美元幫忙完善「停止仇視亞太裔」網站，協助亞裔舉報歧視情況，並追蹤相關攻擊行為，這和其他州份著重加強警力的做法有別。該網站支援多種語言，鼓勵不同的亞裔美國人追蹤攻擊事件及作出舉報。

有組織建立網站，助亞裔美國人舉報歧視和追蹤襲擊事件。(STOP AAPI HATE)

加州眾議會議員Phil Ting坦言國內歧視亞裔的情況很可怕：「自疫情以來，我們看到針對亞裔的仇恨犯罪活動大幅增加。我知道犯案者或許感到沮喪和憤怒，想尋找替罪羔羊，不幸地他們錯誤地指向了亞裔。」他認同協助舉報和收集資料的工作，有助激發更多行動打擊仇恨犯罪。

此外，他又批評前總統特朗普（Donald Trump）此前不斷稱呼「中國病毒」（China Virus）的行為，認為政治領袖的言論是歧視亞裔升溫的導火線，而仇恨犯罪者目的是要讓整個亞裔社群感到恐慌。

特朗普在任期間常以「中國病毒」稱呼，助長仇恨犯罪情況。(Getty)

加州亞太裔立法黨團（California's Asian Pacific Islander Legislative Caucus）主席Richard Pan則表示，美國仇恨心理由來已久，可以追溯至1882年的《排華法案》，以及二戰期間對日裔美國人的監禁。他對設立網站收集數據和協助舉報，以解決針對亞裔社區的種族主義和仇恨表示感激，認為有助長遠制定政策解決問題。

不過，有意見認為目前的舉報個案仍屬冰山一角，不少受害人或因不信任政府和執法部門而未有舉報。的確，亞裔人士過往每當遭遇歧視，均可能會說服自己這是在美國生活必須面對的事，故多數選擇息事寧人。停止仇視亞太裔網站的設立，正好有助扭轉此一現狀。

不少亞裔過往在歧視過後選擇息事寧人。(Getty)

不再忍氣吞聲 「模範生」更廣泛發聲

或許由於亞裔在美國的聲音一向不夠強，很少主流媒體會關心亞裔受歧視、甚或遭到仇恨犯罪攻擊的議題。在美國的少數族群中，亞裔一直被認為是「模範生」，專注埋首工作、溫文有禮、絕少參與政治和社會運動，也令他們的訴求容易被忽略。

亞裔在美國社會被視為「模範生」，專注埋首工作、溫文有禮、絕少參與政治和社會運動。(Getty)

不過，面對近期接二連三的歧視和仇恨犯罪，不少亞裔紛紛站出來。如著名美籍香港影星吳彥祖連同美籍韓裔演員金大賢，近日公開懸賞2.5萬美元，呼籲民眾配合警方追捕奧克蘭撞倒91歲老翁的犯人。吳彥祖憤怒道：「即使我們一再請求幫助，但針對亞裔美國人的仇恨犯罪仍在不斷增加，這些罪行如像被人忽視和原諒」。去年7月，他亦拿出1.5萬美元懸賞，尋找在紐約布魯克林區毆打並燒傷一名88歲華裔老婦的兩名蒙面兇徒，最後將他們繩之於法。

近期，許多亞裔也紛紛出現在反亞裔歧視遊行及在社交平台發聲，表達亞裔所受到的不公平待遇。不僅於此，同為亞裔的Facebook全球社交營銷負責人Eric Toda也呼籲社會以更多的行動應對相關的歧視行為。

Eric Toda在14歲的時候，祖父曾經在三藩市一個公園內被一群青年毆打，需要到醫院留醫。今天，他希望透過自己的影響力為持續的歧視亞裔行為發聲。他向美媒指出：「亞裔模範生的形象害慘了我們，令我們和其他少數族裔社群比較，讓我們只懂得保持沉默，並認為這樣沒問題。」

作為事業有成亞裔美國人，Eric Toda認為商界可有更多作為，如廣告商應投放更多資金在譴責針對所有邊緣群體包括亞裔的歧視，讓亞裔更多參與廣告幕前幕後的工作，增加社群的曝光。

Eric Toda認為美國社會和美國企業應為歧視問題作出更多。(Getty)

近期，Nike、ESPN和HBO等知名品牌也發出公開聲明，支持亞裔社群和反對針對種族的攻擊。他們又鼓勵消費者支持反亞裔歧視相關組織的工作。

Eric Toda認為這是好的開端，但同時希望白人可以參與進來，所有族群在職場上都能將心比己，因這反映的是同理心和遠見。此外，他認為僱主亦需檢視組織內部的歧視情況，避免有能力的員工因種族偏見而不獲晉升，又或出現薪酬差距。他重申：「反種族歧視並不是2020年的事，也都不是2021年的事，而是永遠需要做的事情。」