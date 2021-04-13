美國亞裔「重拾原名」僅平權第一步

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-04-13 18:49

種族平權成為美國關鍵議題，由「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）到最近亞裔頻頻遇襲的事件。事實上，近年不少亞裔美國人紛紛棄用英文或英語化名字，還原以本來的亞裔名字來稱呼自己，向自己的「根源」致敬。此趨勢除了或與近年亞裔備受歧視和仇恨犯罪威脅有關，放棄英文名背後或許亦和全球化，以至亞洲在全球政治的影響力日漸提升不無關係。 然而，雖說這些人無懼轉用亞裔名字所帶來的「煩惱」，惟事實上亞裔名字在美國使用確實存在諸多困難和不便，從個人社交、校園生活、求職、做生意、身份證明等都可能受影響。更改名字的做法殊非一時之氣的簡單決定。

韓裔美國人Jason Han在賓夕法尼亞州醫院任職心臟外科醫生。他憶述自己童年時期，踏足美國24小時內便被迫改名的經歷。當年，年僅10歲的Jason剛由韓國到埗，不諳英語的他被鄰居問及名字，他膽怯的回答：「Ji Seung」。鄰居第一時間的反應是有點迷茫，但很快便以為是聽錯，並回應說：「哦，你的名字是Jason，很高興認識你。 」

那時，「Jason」一心想要融入新環境，故雖然明知對方搞錯了，都只好報以微笑和點頭，不好意思加以糾正。類似的情況其後在他身上發生過無數次，每次他都發現自我糾正較糾正別人來得容易。這個表面上看似是Jason的個人經歷，卻也是無數亞裔在美國的日常生活中皆面對的共同問題，與其每次勞心糾正，不如改個英文名字或簡化串法。

Jason的經歷對不少亞裔而言，絲毫並不陌生。(Getty)

非英文名預兆容易「被犧牲」？

加拿大華裔心理學者Doris Zhang近期的一項研究顯示，七成五受訪外國留學生表示自己的名字曾被錯誤發音，一半人則認為別人正確讀出自己的名字很重要，受訪者還普遍認為錯誤發音是不尊重的行為。報告指出，許多人認為名字是個人和文化身份的重要體現，也是代表了家庭之愛。

Doris Zhang解釋：「它（名字）與我們的身份緊密地融合在一起，故發音錯誤可能會被認為是一種歪曲，或是對我們個人身份的歧視，尤其是在少數族裔學生中。」這種情況想必也發生在美國亞裔身上，不論是土生土長的，還是新來到的移民。

亞裔名字的發音和使用，或對不少亞裔構成困難和煩惱。(Getty)

除正確發音外，亞裔名字的發音或許對美國白人來說「很奇特」，容易成為被嘲笑和玩弄的對象，如被改花名或模仿亞裔說話，對亞裔構成更大的傷害。另一個更大的現實問題是，許多美國人不清楚亞裔名字的組成，容易搞錯姓氏和名字，其中一些亞裔的名字可能有三、四個字，被錯誤稱呼的機會也就較大。假如錯誤出現在證書、官方文件上，對亞裔人士可能會造成非常大的麻煩和困擾。

此外，根據加拿大多倫多大學 2018年的一項調查發現，人們自然地傾向歧視少數族裔的名字，相反擁有英文名字，特別是典型英文名的移民人士，較大機會在危急的生死關頭得到幫助。研究針對白人受試者對擁有英文名的白人、有英文名的移民及有亞裔、穆斯林等少數族裔名字的移民，了解他們在不同的危急關頭會否向對方伸出援手。

亞裔名字意味他們更容易被別人犧牲？(Getty)

結果發現，在一個典型的「有軌電車難題」（trolley-problem）中，受試者在上述三組名字之中選擇一個犠牲對象時，結果顯示，傾向犧牲白人男子Mark和亞裔男子Mark的比率分別為68%和70%，惟當對象是一位名叫Xian的亞裔男子時，則有78%機會被人犧牲，明顯高於前兩者。

不過，多倫多大學心理學家Xian Zhao並不建議少數族裔將自己的名字英語化，來避免受歧視。他解釋：「這（改名）無疑是將促進平等的責任推給了少數族裔，而我們先前的研究也表明，將姓名英語化可能會對一個人的自我概念產生負面影響。」

亞裔美國人大多從事服務性行業的低下階層。(Getty)

受阻於無形高牆 恐陷入惡性循環？

在美國，縱使不乏富裕亞裔和中產亞裔專業人士，但同樣，也有不少亞裔從事的大都是洗衣舖、酒店旅館、按摩店等服務性行業。美國經濟學家Marianne Bertrand和Sendhil Mullainathan早在2003年便曾進行一項職場歧視研究，發現具有白人名字如Emily、Walsh等的求職者，所獲的面試回覆平均較黑人名字如Lakisha、Washington等多出50%。

2016年的另一項研究亦表明，亞裔在內的有色人種充分意識到了美國職場歧視性傾向，傾向通過掩蓋種族來抵消影響。報告表示31%黑人專業人士和40%亞裔專業人士曾「洗白」其履歷，包括採用較少少數種裔色彩的名字，或者是刪除一些能揭示種族身份的內容和經歷，如參與過種族相關的課外活動。可見，名字是美國職場的一道門檻，亞裔很可能處於先天劣勢，不利求職和晉升，甚至可能連做生意亦有所影響。

亞裔名字在美國職場構成先天的劣勢。(Getty)

今年3月，美國亞特蘭大地區三間按摩院連續發生槍擊案，造成八人死亡，包括六名亞裔女性。事件多少反映了亞裔在美國職場的求職困難，傾向從事較低下階層工作，曝露於種族歧視的機會也就更大，影響更深。

的確，自新冠肺炎疫情以來，美國亞裔是長期失業的大型宗族群之一，其中又以教育程度低落者受創的情況最嚴重。疫情至今，超過23萬間亞裔經營的公司企業倒閉，疫情嚴重衝擊酒店、餐廳、購物中心、美容院等亞裔主要從事的行業。可想而知，亞裔除了不能改變的膚色，原本名字也可能使他們在職場路上更難走，陷入種族不公的惡性循環。