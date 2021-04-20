撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-04-22 17:01

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，很多人「無工開」而被迫轉行「揸Uber」或「送外賣」，令這些建基於科技配對平台的零工經濟（gig economy）模式出現爆炸性增長。 因此，相關的勞權保障討論亦變得熱烈起來。英國最高法院今年2月裁定，共乘車司機享有「工作者」（worker）的勞工保障。裁決促使Uber決意為當地司機提供最低工資、法定假期及退休供款等保障，成為其全球業務中的首例。 去年，香港也出現外賣平台速遞員集體罷工行動，冀向平台方爭取更大的勞工權益。究竟如何在保持零工工作的自由和彈性之餘，又能保障基本勞工權益？英國的立法先例又能提供參考嗎？

「現在（當Uber司機）都是『餐搵餐食』，一來我不會長做，既辛苦，計完油錢又不是賺很多；二來疫情紓緩後，學生數目逐漸回復正常，那就不會每天揸Uber了。」

阿權（化名）原本是運動教練，過去大半年，香港多波疫情令政府轄下體育場館斷斷續續關閉，他沒法以教班來維持穩定收入。以往阿權教班時都習慣駕車往來各個授課場地，場所關閉期間便開始兼職做Uber司機。高峰期間，阿權幾乎全職「接客」，當司機一度成為其唯一收入來源。

「你問我做Uber司機的勞工保障，我相信沒有太多司機，尤其是新入行的，有什麼概念。因為大家都覺得『做住先』……如果你（平台方）提供基本保險就可以了。萬一接客時出事（發生交通意外），作為司機多少會擔心保險賠償，畢竟（當Uber司機）現在仍是走在灰色地帶。」

Uber進入香港市場，被指對的士業界帶來衝擊。（李澤彤攝）

根據Uber官方網站資料顯示，除了香港法例規定所有司機都需為自己名下車輛購買汽車保險（即俗稱的全保/三保）外，Uber公司亦有為香港的車程向保險公司購買保險，承保司機夥伴於Uber車程中導致乘客或第三者（即路人或其他汽車上的乘客或司機）的身體受傷或死亡而招致的法律責任。官網提到，每一宗事故保單的最高賠償額為一億元。

雖然Uber有基本勞保政策，但它在本港更加需要突破的難題是法例上的灰色地帶。Uber這類租車平台應用程式原則上在港仍未合法，警方亦多次針對Uber放蛇拘捕司機。去年9月，終審法院更正式駁回Uber司機就非法載客取酬判罪的上訴申請，意味着Uber這類共乘服務在香港的發展更舉步維艱，甚至不排除有撤出香港市場的可能。像阿權這些全職或半職「揸Uber」的人士，日後更難透過法律渠道爭取相應勞工保障。

去年9月，終審法院更正式駁回Uber司機就非法載客取酬判罪的上訴申請，意味着Uber這類共乘服務在香港的發展更舉步維艱。（資料圖片）

Uber英國新政 重新定義司機夥伴

像Uber共乘車司機這類零工工種，屬於自僱受聘，其特徵是無固定工時、工作地點和底薪。這些受惠於手機應用程式及P2P（peer-to-peer，個人對個人）市場而興起的工種，提供前所未有的工作彈性，工作者能視乎自己的狀態和時間表接單。但亦因為這種自由工作模式，工作者與平台公司之間的關係始終十分模糊。

最近，英國訂立的新例嘗試準確定義這種平台方與工作者的關係。英國最高法院今年2月裁定，共乘車司機為「工作者」（worker），而非「獨立承包人」（independent contractors），因此，他們可獲「工作者」界別享有的勞工權利及法律保障。

因應這單官司，Uber宣布向英國當地逾七萬名司機提供最低工資、法定假期及退休供款等保障，為其全球業務中的首例。

Uber更新的政策包括為司機提供相當於其收入12%的假期薪金，以抵銷英國法例對「工作者」享有5.6周有薪假期的要求；為司機提供不少於每小時8.72英鎊（約93.4港元）的最低工資，Uber稱將根據司機接單的時數來計算最低工資（即不包括等候時間）；為司機繳納相當於接單收入3%的退休金供款，有些接單收入較高的司機，供款水平更提高至5%。

因應最高法院的裁決，Uber宣布向英國當地逾七萬名司機提供最低工資、法定假期及退休供款等保障，為其全球業務中的首例。（Getty Images）

（香港01製圖）

權利帶來義務 零工與契約有衝突

在勞工權益的角度來看，這次Uber在英國更改勞工政策立下先例，保障司機夥伴享有與其他全職工種相當的基本勞工保障。鑑於Uber是次修改政策是緣於當地最高法院的裁決，因此日後其他零工工種，如外賣平台速遞員等，很大機會獲納入「工作者」界別，享有更全面的勞工保障。

而且，這個先例亦有助穩定零工經濟愈趨蓬勃下的就業市場結構。尤其在新冠肺炎疫情依然肆虐並嚴重打擊就業市場之際，此案例確實加強人們持續參與零工經濟活動的信心。

圖為2019年11月15日，美國新澤西州的Uber辦公室。（美聯社）

可是，工作者有了法律保障，自必帶來相應的義務，例如需要繳納個人入息課稅、與僱主（即科技平台公司）共同供款退休金，又或者不能同時為多間平台公司服務，這樣就變相成為限制，讓零工經濟失去原先享有的彈性。

「其實，我們不應把所有Uber司機都視為同一類人。有時社會太過簡化了，會覺得像英國這樣為司機訂定最低工資，所有司機都肯定開心。但你要明白，參與這平台的人有很多不同的想法。」香港浸會大學經濟系講師黃健明博士接受《香港01》訪問時指出。

香港浸會大學經濟系講師黃健明博士認為，不一定每一位Uber司機都樂見為他們訂立最低工資。（受訪者提供）

黃健明解釋，「Uber平台實際上還有很多人以『散工』形式當司機。有些研究數據顯示，很多人願意當Uber司機，因為它較靈活。你想載客，打開應用程式就可接客，你不想接客，隨時都可以不接。許多司機提供的服務時數很短，可能一星期少於十小時，即是每天只有約一兩小時。」

（節錄）

疫情後仍做「步兵」？零工工作者需更大保障│下

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《享有權利就要失去自由？零工經濟與「契約」的矛盾》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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