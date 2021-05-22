巴黎證交所變身美術館　聖母院大火後花都終添瑰寶

撰文： 羅保熙 最後更新日期： 2021-05-22 11:00

法國開雲集團（Kering）創辦人皮諾（Francois-Henri Pinault），名下第3座私人博物館「巴黎證券交易所─皮諾私人美術館」（Bourse de Commerce Pinault Collection）因新冠疫情而多次延期後，將於今天（5月22日）揭幕。這個集宏偉美感和歷史色彩的建築，是由日本建築設計大師安藤忠雄主導改建，將珍藏逾萬件稀有藝術品，勢必成為巴黎觸目地標之一。 新冠疫情嚴重衝擊當地博物館行業，加上另一地標巴黎聖母院兩年前被大火燒燬部份結構，至今重開無期。新美術館的開幕被認為將為巴黎加添一大瑰寶，並為花都重振文化活力。

位於巴黎心臟地帶第一區的證券交易所，是一座古典圓頂建築物，其歷史最早可追溯至16世紀，原本是個用作粟米、穀物和其他商品貿易的地方，1889年成為巴黎證券交易所。19世紀末曾經作一次大型改建，儘管設計佈局維持不變，但大部份結構曾作改動，而圓頂則在修改後得以保留，這座建築物於上世紀70年代經已被列為歷史古蹟，現時屬巴黎市政府所有。

2016年，皮諾接手後斥資約1.5億歐元（約14億港元）進行重整計畫，矢志將其打造成巴黎嶄新地標，勢與鄰近鼎鼎有名的羅浮宮與龐畢度中心（Centre Georges-Pompidou），形成巴黎未來藝術殿堂「鐵三角」。

巴黎證券交易所建築充份體現傳統建築的對稱性原則，尤其是位於中心的圓形大廳。巴黎市政府與皮諾是次的復修計劃中最富挑戰性的是，需要保護這座古老建築的歷史完整性，而且要對建築內部全面改造，並且必須是可復原的，改建空間面積更達11.84萬平方呎。

美術館將與鄰近的羅浮宮（圖）及龐比度中心，形成巴黎未來藝術殿堂「鐵三角」。(Getty)

安藤忠雄改造後的最大特色，就是在原建築的圓形穹頂之下，置入了一個圓筒形的混凝土結構，作為美術館展覽空間。改造後的建築由5層樓組成，包括3層展覽空間，一個黑盒劇院和一間餐廳等。除了展覽廳外，亦設有三百座的演講廳。

此外，安藤與當地的工匠和建築團隊合作，翻新了建築物最具特色的穹頂的玻璃，也修復了天花板繪於1889年的巨型壁畫。安藤指：

這建築喚起人們對於法國作為文化藝術大國的驕傲，同時恢復人們對未來的盼望。

新美術館或令巴黎在聖母院因大火重開無期下，增添一些藝術色彩。(Getty)

變身美術館後的巴黎證券交易所，將向公眾展示皮諾的私人收藏，勢必成為傳統與現代融合成功範例。在開幕前的預演中，新博物館館長Martin Béthenod表示，九成展品將會在中庭和上層展覽空間中展出，大部份是公眾從未見過的藝術品。

皮諾（左）醉心於當代藝術，欲打造藝術館的計劃則始於約2000年。(Getty)

20年時間精心打造的博物館

皮諾將家族的小型木材行擴展成奢侈品牌帝國後，約於2000年開始醉心於當代藝術，並宣布會打造一個博物館以展示其收藏品。他從1960年開始搜羅的私人收藏，由10,000多件藝術品組成，涵蓋380位藝術家，包括Mondrian和Rothko的當代巨作，如繪畫、雕塑、錄影帶、相片、聲音裝置等，總價值約12.5億歐元（約119億港元）。

最初，他看中了巴黎西面塞納河畔的廢棄雷諾汽車工廠，認為這是法國勞工運動的有力象徵，故非常適合自己白手興家的實業家身份。可惜，因當地環保團體投訴計劃及揚言採取法律行動而被迫擱置，並將目標移師至意大利威尼斯。

他最終於2005年購下當地位於大運河上的十八世紀大宅Palazzo Grassi，又於兩年後向當地市政府租下附近的歷史建築Punta della Dogana，還請來安藤忠雄負責兩座建築的修復工程。兩座建築分別於2006年及2009年先後成為他的私人博物館，主要展示威尼斯本地的裝置藝術，以及皮諾收藏的主題藏品。

然而，皮諾始終心繫巴黎，故從未放棄在當地物色合適的建築。2016年，他終決定向巴黎市政府租用證券交易所50年，並全額資助整個修建費用。翌年，相關工程正式展開。

皮諾的部份珍藏包括藝術家Mondrian，圖中手持的為其畫作之一。(Getty)

現年84歲的皮諾，除了是開雲集團創辦人，還是藝術品及奢侈品拍賣行佳士得（Christie's）最大股東，身家高達353億歐元（約3349億港元）。新美術館在當地被視為皮諾的個人宏大抱負，也是他與現年72歲、全球最大奢侈品集團LVMH的行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）的「富豪大比併」，後者身家1,272億歐元（約1.2萬億港元）。

不過，皮諾強調新美術館屬慈善性質。他表示：「我想與盡可能多的人分享我對當代藝術的熱情，並希望他們有不枉此行的感覺。」又說：「首先，巴黎不僅是個充滿激情的城市，也是藝術家及其天賦信仰的故鄉。」