全球糧食價格急升 新興國家為食而憂？

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-07-08 08:00

聯合國糧食及農業組織（FAO）統計全球糧食價格，在今年5月錄得自2011年9月以來最高，並且是連續第12月增加。糧食價格急升背後原因眾多：中國糧食需求增加、油價波動、美元疲弱等，當然最大因素還是疫情。 過去一年以來，全球海洋運輸成本增加了兩至三倍，導致糧食運輸成本更高昂。不少專家更認為，全球人口繼續增長，加上全球化及氣候變化等問題，糧價高企恐怕不是一時三刻的狀況。

今年南美國家面臨嚴重乾旱，粟米、黃豆、咖啡及蔗糖，產量大減，價格急升。其中，巴西作為全球主要的粟米及黃豆出口國，乾旱及惡劣天氣導致黃豆產量減少，加上生物柴油（Biodiesel）亦需要用到黃豆，使價格進一步推高。除了巴西，俄羅斯、阿根廷、烏克蘭等主要糧食出口國乾旱情況也異常嚴重，也致情況雪上加霜。

國際主要糧食價格急升，依賴進口糧食的撒哈拉以南的非洲國家所受影響更深。(Reuters)

依賴進口食品國家影響更深

國際糧食價格增加對於那些依賴進口主要食糧的國家影響尤為嚴重，包括中東、北非及撒哈拉以南非洲，這類新興巿場及低收入國家的人們更恐怕即時面臨飢餓威脅。以西非地區為例，主要食糧價格比起五年來平均價格高出40%，非洲人口第一大國尼日利亞在食品價格通脹達23%，水平為15年來最高。

「非洲飯指數」（jollof index）是此地道菜式主要食材的價格指數，包括火雞、雞肉、牛肉、香料、米、蕃茄及洋蔥等食材售價。SBM Intelligence自2015年起追蹤尼日利亞的非洲飯指數，他們最新的季度報告，由2020年3月到2021年3月，非洲飯指數的升幅達7.8%，在全國各處地區皆有偏差，例如在首都阿布賈市郊地區Nyanya的增幅接近16%，一罐細蕃茄則貴了29%，洋蔥售價亦增加三成。該國最大城巿拉各斯（Lagos）一袋洋蔥的售價更增加一倍。

過去一年，尼日利亞經濟陷入困境，礙於低油價問題，拖累該國出口外滙收入。去年，當地失業率高達33%；過去兩個月通脹更達18%。部分北方省份由於有武裝分子佔據農地及主要運輸幹道，影響糧食生產及運輸，疫下封關也使當地食糧走私活動，變得格外困難。世界銀行警告，糧食價格過高或迫使700萬尼日利亞人陷入貧窮，隨後涉及的飢餓人口問題令人憂慮。

尼日利亞食品價格水平達至15年來最高。圖為一位當地可可農民。(Reuters)

食物質素勾「蘇聯苦況」：俄設食品價格上限

農產品大國俄羅斯同樣受到高糧食價格困擾，代表當地糧食價格走勢的「羅宋湯指數」（borscht index），自疫情爆發以來該指數已升了12%。「所有食品都加價了。糖、麵包、雞蛋都變得太昂貴了。」59歲休人士Lyubov對《莫斯科時報》表示。俄羅斯官方數據顯示，當年去年食品價格升幅達7.7%，而同期俄羅斯人的可支配收入僅增加（disposable incomes）少於1.5%。以糖為例，價格今年3月比起一年前升達三分之二，肉類、生果、蔬菜等均錄得雙位數升幅。

去年12月，總統普京（Vladimir Putin）在內閣會議上炮轟，意粉售價貴得離譜，俄羅斯人竟然在吃那種前蘇聯艱苦日子時的「海軍式意粉」（navy style pasta），「這是不可接受的，明明農業大豐收。」當時，意粉價格已上漲了10.5%。俄羅斯作為全球最大的小麥出口國，政府因此也制定目標，在2025年把小麥產量提升一倍，以穩定意粉供應。

普京去年不滿俄羅斯國內糧食增幅太高，下令管制多種主糧售價。（Reuters）

回看上世紀90年代，俄羅斯因盧布滙率崩潰，物資短缺與惡性通貨膨脹對於不少俄羅斯人而言依然歷歷在目。今年春季的一項民調顯示，58%俄羅斯民眾認為食品價格飛升是國家最嚴重的問題。因此，克里姆林宮對於近期的物價上漲也份外留神，去年12月遂對糖與食油等生活必需品實施限價，當中也包括普京提及的意粉。然而，克宮採取價格限制手段被視為非常手段，不少經濟學家都認為此舉長遠會削弱國家經濟，打擊農業生產。

主要產牛國 阿根廷民眾也吃不起肉?

同樣出現糧食價格飛升的還有阿根廷。阿根廷作為全球第五大牛肉出口國，當地自去年以來牛肉售價加了一倍，年通脹率達至46%。由於牛肉價格急升，導致「無牛不歡」的阿根廷人大量減購買牛肉。

今年一月，該國肉製品消耗量跌至歷史新低，2020年人均全年的牛肉消耗量只有49.7公斤，比起1956年的高峰減少一半。

為了減輕民怨，當局於今年5月宣布禁止牛肉出口一個月，期望藉此提高本地供應，遏止牛肉售價。然而出口禁令引起農民反彈，有農民擔心一旦禁令實施，中國及歐洲等大型買家將尋求其他供應，訂單將流向烏拉圭、巴拉圭、巴西等其他競爭對手。

阿根廷雖為全球第五大牛肉生產國，但售價過高令國內民眾卻步，肉食攝取量大跌。（Reuters）

阿根廷農業結構以出口為主，農產品佔整體出口約五成，單計牛肉出口已佔5%。基於入口的養牛飼料價格成本上升，若牛肉不能傾銷海外，對於養牛戶更是難以回本。有主要牛肉出口商就說：「這彷彿是對自己的腳開槍，在這個災難性錯誤之後，要挽回這些巿場將十分困難，也意味要降價搶客。」而且業界認為，政府抑制物價目的是為了11年的中期選舉，為了短期的政治目的，罔顧經濟後果。

像俄羅斯與阿根廷以「非常手段」抑制糧食價及通脹問題，惟假若長期實施，恐怕對經濟構成不良影響。今個夏季北半球的乾旱情況持續，覆蓋多個糧食產區，北美西部地區的極端高溫現象，似乎已預兆了主要糧食的供應情況難以令人放心，國際主要糧食價格高企亦恐怕持續一時。