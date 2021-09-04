網上居酒屋、線上品酒會：由日本酒業處境揭示新趨勢

日本在新冠疫情期間，不斷延長的緊急事態宣言至今令許多小商戶、餐廳、居酒屋等得關門無法營業。其中，作為日本人日常紓壓重要場所的居酒屋，更是聚會聯誼的社交場合，更有「日本人的會議室」之稱。

在無法如常光顧此一「重要場所」下，當地興起了「網上居酒屋」。日人定期舉辦網上酒會以消除在家中的寂寞，並和三五知己開懷暢飲。



所謂「網上居酒屋」，其實就是透過類似Zoom等視像會議程式，即使安在家中也能和其他人一邊聊天、一邊喝酒。例如，視像程式「たくのむ」（Takunomu），只要在官方網頁上點選開啟「飲酒室」，並且將網站自動生成的連結或QR Code分享給朋友，便可邀請對方一同喝酒，一次虛擬聚餐最多可以加入12個人。

據知，這些網上酒會的主題相當豐富，包括有職場信息互動、興趣交流、約會、教育等。由於「網上居酒屋」不受時間、地點所限制，交流成本因而大大降低，參與的人能有更多時間放在交流和分享之上。

日本近年興起網上酒會，除飲酒外聯誼交流的成份也很重。(網上圖片)

上述的程式其實早於疫情之前經已開發，原本的概念是因為在家喝酒比較便宜，而且在居酒屋有時不見得能吃到自己喜歡的食物，加上在外未夠盡興才應運而生。最初使用程式的人不算多，但卻在這兩年疫情下大受歡迎。該程序創辦人表示，自己也沒想到程序能迅速走紅：「我希望我們的服務能夠幫助到用戶，見到他們想見的人。」

此外，當地還有另一個名為「ゆんたく」（yunntaku）的線上居酒屋程式，專門用來在網上與陌生人喝酒聊天。除了開放式的網上喝酒環境，它還提供僅限好友加入的私人「網上包廂」。

居酒屋是日本人的重要社交場合，有如「日本人的會議室」。(Getty)

今年初一項針對「網上酒會」的調查顯示，約26.4%受訪者曾參與網上居酒屋，而且年輕人的比例最大，20多歲的女性有61%曾參加過網上酒會。對於網上酒會的好處，除了能避免感染新冠肺炎外，很多人覺得有「能放鬆自己」、「省錢」、「不用考慮穿著」、「不用擔心趕不上末班車」及「促進夫妻和家人關係」等作用。

網上居酒屋的興起，還得到一些日本企業的肯定。當地有企業在疫情下為所有員工每人每月發放4000日元（約212港元）的津貼，鼓勵他們居家工作的同時，與其他同事多在網上飲酒聚會，聯絡感情、分享資訊。

疫情下，日本的居酒屋幾乎也無法營業。(Getty)

陪酒女郎也上網

其實，在居酒屋、酒吧等無法營業的情況下，日本的夜生活產業鏈可謂是最受創的經濟領域之一。眼見網上居酒屋於疫情期間興起，不少陪酒女郎亦紛紛移師互聯網，化身成「女主播」。

如Reiko Naka每逢周二及周五晚上10時會在其網上頻道做直播，過程中觀眾自備酒水，自己則在直播中跟網民聊天，並且介紹了關於日本陪酒女郎的內幕故事。她表示：「雖然只是透過屏幕，但我希望我們可以透過飲酒來享受『在一起』的時光。」

另外，日本過去一年也興起了很多俱樂部網站，可以讓顧客於網上自行選擇俱樂部內的女招待員進行一對一的網上陪酒服務，每小時收費介乎4,000至6,000日元。可算是為業界部份從業員於疫情的艱難時期保住了就業，賺取一定的基本收入。

日本的陪酒女郎也轉攻網絡。(Reiko Naka Channel)

不過，網上居酒屋於日本社會亦有引起一些反對聲音。有意見認為，在現時防疫的緊張時期，若這些酒會牽涉到多人聚集，恐會有感染的風險，畢竟當地部份私人住宅單位的通風不良，也難以有足夠的社交距離和適當消毒。也有意見認為，在家喝酒沒有時間限制，可能導致飲酒過量的問題，而且若是獨居的話，宿醉或酒後遇上意外也沒有人會察覺，容易造成一定安全風險。

反映全球酒界自救

上述的日本「網上居酒屋」潮流，可算是全球酒業自救的一個縮影。過去一年多以來，世界各地的酒廠、酒吧等面臨停工停業，許多品酒會、酒類展覽以至各大節慶活動相繼取消，業界遭遇前所未有的重大打擊。

傳統上，酒莊和酒商習慣於邀請業界權威、傳媒人士到訪莊園或活動場地，讓大家試酒後再於媒體上發布評分和意見。在無法進行任何親身參與活動的前提下，業界於是各出奇謀自救，結合互聯網，最終意外掀起行業新趨勢。

疫情期間，環球酒業受到嚴重的打擊，亟需自救。(Getty)

衍生網上試酒會

近期，許多酒廠的網頁已增設了virtual tour虛擬導賞，除了360度仔細實景，還輔以影片及文字解說，讓用家彷如置身其中。業界又積極舉辦虛擬品酒會，將酒會上的酒辦供有興趣的人士先行訂購，參加者再於特定時間登入相關主題試酒會的網上會議，詳細分享相關資訊，並可一同試酒。

例如去年舉行的The Whisky Show及Whisky Live Paris等歐洲大型酒展，便因應疫情新增「訂購酒辦及網上會議」的選項，甚至連一些外國知名酒吧，也在無法如常營業的情形下，將部分存貨分成杯裝以樣本瓶發售，供客人享受到他們獨有的酒品。

雖然，這些網上趨勢得到許多愛酒之人的響應，成為疫情刺激下催生的新事物。但對酒業來說，無法如常經營終究造成不可估計的損失，他們始終希望早日能回復正常，顧客們能面對面一同舉杯暢飲。