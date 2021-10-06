全球大癱瘓波及Oculus──Facebook未來元宇宙王牌

本周一（4日）晚，Facebook旗下一眾應用程式包括Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger及VR系統Oculus一同斷線，要待得7小時後才陸續恢復服務。

前三者都已是大家「不可或缺」的社交及通訊應用程式，唯獨Oculus似乎相當陌生──卻是Facebook拓展元宇宙（metaverse）領域的一張王牌，其商業戰略價值不容忽視，未來或者更深入地滲透於大眾生活之中。



Oculus是Facebook於2014年收購的一間VR科技公司，它設計的硬件產品VR頭盔Quest，容許用家配戴並綁定Facebook帳號，暢玩VR遊戲。

昨晚Facebook所有應用程式全部癱瘓，由於它連結着用戶的Facebook帳號，因此Oculus服務在「死機」期間一樣中招，用戶沒法透過Oculus正常登入。

由此可見，是次Facebook集體「死機」，波及的是整個Facebook社交生態圈，這一點，令人們紛紛擔心Facebook的抗逆能力是否還足以支撐日後社交媒體科技的急速發展。

Oculus是Facebook密謀開啟下一個業務新里程碑的關鍵工具。Oculus容許玩家進入虛擬世界裏，用家可以在其中玩遊戲、與其他用家交流。雖然Oculus的主要應用範圍目前仍侷限於遊戲領域，不過，Facebook的野心顯然不是這麼小。

10月4日，Facebook旗下一眾應用程式包括Facebook、WhatsApp、Instagram、Messenger及VR系統Oculus出現癱瘓情況。（Getty Images）

朱克伯格的「元宇宙夢」

朱克伯格曾直言，Facebook要做到通過VR讓用家直接在元宇宙互相交流，即是雙方實際上身處不同地方，但能在元宇宙通過沉浸式體驗，感受彷如置身在一起的互動。日後無論在職場、學校，抑或娛樂或購物，都可以實現這種虛擬與現實結合的交流關係。

他認為，未來人們進行社交、網購、進行網絡會議等日常活動，不應再侷限於智能手機，而是透過VR智能設備進入沉浸式體驗的空間內，容許我們「置身在內」進行任何活動，真正實現「虛實結合」的日常生活。換言之，即是將現在Facebook、Instagram、WhatsApp的社交體驗，進一步從虛擬平面，擴展到虛擬實境。

9月初，Facebook與Ray-Ban推出首款智能眼鏡Ray-Ban Stories，用家可以將這款眼鏡拿來拍照錄影、打電話和聽音樂等。這副眼鏡雖然不太依賴VR技術，也沒有更上一層加入AR功能，但可以被視為Facebook研發及開發未來物聯網、虛實世界整合的元宇宙市場的先發試驗產品，旨在將其經驗放在日後改良以Oculus為核心應用的元宇宙業務。

此外，Oculus計劃明年初與Zoom合作，屆時Oculus將會有一個全新的VR網絡會議空間Horizon Workrooms，將Zoom Meeting功能無縫嵌入，讓會議帶進虛實結合空間。

「我相信元宇宙將是移動互聯網的繼承者。」朱克伯格曾在Facebook發帖文寫道。當Zoom會議也能透過VR互動體驗完成，Facebook轉型為「元宇宙公司」的目標，也就邁進了一大步。這項社交體驗，未來肯定也會擴展到用家生活的其他方面。

元宇宙的「黑暗面」

不過，這兩天Facebook深陷用戶信任和企業道德危機，除了全球大死機7小時外，還有前員工吹哨者爆料、疑似黑客泄露上億Facebook用戶個人資料的新聞爆出，都令到各界對Facebook及旗下應用程式掌管全球數以十億計網民資料的能力有所質疑。

假若日後Facebook拓展的「元宇宙」願景進一步成真，屆時這間管理虛實結合網絡生態圈的網絡巨頭，將會掌控更全面、更深入和更細緻的個人資訊，包括用戶的生活數據，甚至是用戶的生物特徵隱私。

在Facebook持續向進入「元宇宙」的目標邁進時，各界理應隨之加強警惕這間科網巨頭的數據管理能力和私隱意識。